Объём депозитов физических лиц достиг исторического максимума в 8,38 трлн тенге
danilov 10 Августа 2018 в 17:48:08
Депозиты в национальной валюте увеличились на 8% с начала года, в иностранной – сократились на 5%.
Объём депозитов физических лиц достиг исторического максимума в 8,38 трлн. В управлении по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Национального банка Республики Казахстан отметили, что это свидетельствует о доверии населения к банковской системе страны.
Рост объёма депозитов впервые с начала 2018 года вышел в положительную зону и составил 1,9%. К этому результаты привели депозиты в национальной валюте, которые с начала года выросли на 8,2% (751,5 млрд тенге). Депозиты в иностранной валюте, напротив, сократились на 4,9%, а без учёта переоценки – на 7,4%. Эти изменения в валютной структуре, по итогам июня, привели к снижению общего уровня долларизации до 44,5%.
В разрезе субъектов драйверами роста являются вклады населения, показавшие рост с начала года на 3,2% (263,8 млрд тенге). Валютная структура депозитов населения показывает не только переток валютных вкладов в тенговые, но и приток новых тенговых депозитов. Так, приток тенговых депозитов населения превышает физический отток валютных депозитов населения, а привлечённые от населения за первое полугодие тенговые депозиты превышают валютные более чем в два раза. Долларизация депозитов физических лиц в июне достигла минимального с февраля 2014 года значения в 46,8%.
Объём депозитов физических лиц достиг исторического максимума в 8 384,8 млрд тенге с долей 47% в общем объёме депозитов. Это показывает повышение доверия населения к банковской системе. На сегодняшний день депозиты являются привлекательным для населения инструментом, который обеспечивает высокий доход и сохранность средств.
Депозиты юридических лиц также показали разворот в положительную зону роста, увеличившись с начала года на 0,8%. Эта тенденция обусловлена ростом депозитов в национальной валюте на 3,4% на фоне сокращения депозитов в иностранной валюте на 2,5%. В результате доля валютных депозитов составила 42,4%.
Средневзвешенная ставка по тенговым депозитам в июне составила 7,4%, снизившись с 8,2% в декабре 2017 года. В частности, ставка по срочным депозитам юридических лиц снизилась с 8 до 7,1%, по срочным депозитам населения – с 11,7 до 11,2%. Снижение ставок по тенговым вкладам происходит на фоне снижения базовой ставки с 10,25% в конце 2017 года до текущих 9%.
По итогам июня ставка вознаграждения по депозитам в свободно-конвертируемой валюте составила 1,2%, в декабре 2017 года она была на уровне 1,5%. Банки привлекали срочные вклады населения в свободно-конвертируемой валюте по ставке 1,8% (2,1%), юридических лиц – по ставке 0,9% (1,2%).
https://informburo.kz/novosti/obyom-depozitov-fizicheskih-lic-dostig-istoricheskogo-maksimuma-v-838-trln-tenge.html