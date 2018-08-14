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Экономика
Аргентинский песо
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danilov 14 Августа 2018 в 12:12:50
Аргентина отменила дневной долларовый аукцион
Аргентинский ЦБ повысил ставку по 7-ми дневным ликвидным бумагам (7-мидневки) до 45%!!!


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Лысый 14.08.2018 в 12:34:48   # 689578
пеССо наССал в труССо!
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  danilov 14.08.2018 в 12:36:47   # 689580
Молодец лысый, держи конфетку
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  Лысый 14.08.2018 в 12:40:35   # 689582
Тщательнее надо г-н Данилоff.В школе по русскому небось трояк натянули?
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