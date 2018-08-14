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Аргентинский песо
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danilov 14 Августа 2018 в 12:12:50
Аргентина отменила дневной долларовый аукцион
Аргентинский ЦБ повысил ставку по 7-ми дневным ликвидным бумагам (7-мидневки) до 45%!!!
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(61,48 Кб)
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Лысый
14.08.2018 в 12:34:48
# 689578
пеССо наССал в труССо!
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danilov
14.08.2018 в 12:36:47
# 689580
Молодец лысый, держи конфетку
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Лысый
14.08.2018 в 12:40:35
# 689582
Тщательнее надо г-н Данилоff.В школе по русскому небось трояк натянули?
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