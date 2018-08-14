Казахстан получил от США гарантии, что его не коснутся антироссийские санкции

Вообще до всей этой хуйни таможенной и евразэс КЗ нормально развивался и жить обычному народу намного легче было не говоря уже про бизнес. Цены адекватные на все были. Зачем вам наступать на грабли под название совок-2 непонятно. А ведь дальше-больше