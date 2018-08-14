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Экономика
Казахстан получил от США гарантии, что его не коснутся антироссийские санкции
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danilov 14 Августа 2018 в 15:17:58
Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что Астана наладила диалог как с Вашингтоном, так и с Москвой, чтобы не допустить влияния новых антироссийских санкций на экономические интересы республики.



У нас есть очень хороший диалог с нашими американскими партнёрами с точки зрения того, чтобы санкции, которые вырабатываются, не затрагивали экономические интересы нашей страны», — приводит Интерфакс слова Сулейманова.

Как он отметил, США дали гарантию, что новые санкции против России не коснутся Казахстана.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что США введут с 22 августа новые санкции против России в связи с инцидентом в британском Солсбери.

https://russian.rt.com/ussr/news/545042-kazahstan-poluchil-ot-ssha-garantii
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ЛиКа 14.08.2018 в 15:21:22   # 689612
"Как он отметил, США дали гарантию, что новые санкции против России не коснутся Казахстана." - не уточнили, в замен на что?
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  КЕДЫ 14.08.2018 в 15:45:24   # 689618
Вообще до всей этой хуйни таможенной и евразэс КЗ нормально развивался и жить обычному народу намного легче было не говоря уже про бизнес. Цены адекватные на все были. Зачем вам наступать на грабли под название совок-2 непонятно. А ведь дальше-больше
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  Skype 14.08.2018 в 15:53:19   # 689620
Им верить себя не уважать, да и взамен что???
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  Manitu 14.08.2018 в 16:44:46   # 689630
Точно гарантируют
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  GogaAshkenaz 14.08.2018 в 16:59:51   # 689639
сказочные далбаёбы )))
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  Рулон Обоев 14.08.2018 в 17:09:51   # 689640
Цитата: КЕДЫ от 14.08.2018 15:45:24
Вообще до всей этой хуйни таможенной и евразэс КЗ нормально развивался и жить обычному народу намного легче было не говоря уже про бизнес. Цены адекватные на все были. Зачем вам наступать на грабли под название совок-2 непонятно. А ведь дальше-больше


Дело не в совке как вы выражаетесь, а в объединении народов против банкиров
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  КЕДЫ 14.08.2018 в 17:16:45   # 689643
Вы думаете банкиры такие самостоятельные ребята?
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  Alexiss 14.08.2018 в 18:22:24   # 689657
Цитата: КЕДЫ от 14.08.2018 15:45:24
Вообще до всей этой хуйни таможенной и евразэс КЗ нормально развивался и жить обычному народу намного легче было не говоря уже про бизнес. Цены адекватные на все были. Зачем вам наступать на грабли под название совок-2 непонятно. А ведь дальше-больше

По-моему все проблемы не из-за союзов как вы говорите, а из-за слишком больших аппетита некоторых личностей, которым все мало. Или девальвация пошла у нас только после ЕАС? просто заканчивпется все, что осталось от СССР, а своего на нажили
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  Skype 14.08.2018 в 18:50:48   # 689660
просто заканчивпется все, что осталось от СССР, а своего на нажили
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  старик 14.08.2018 в 21:32:14   # 689700
Это конечно хорошо, только непонятно как мерика остановит падение тенге? Да и выторговывать себе льготы за спиной союзника как то не по -союзнически.
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