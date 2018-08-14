Казахстан получил от США гарантии, что его не коснутся антироссийские санкции

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danilov 14 Августа 2018 в 15:17:58
У нас есть очень хороший диалог с нашими американскими партнёрами с точки зрения того, чтобы санкции, которые вырабатываются, не затрагивали экономические интересы нашей страны», — приводит Интерфакс слова Сулейманова.
Как он отметил, США дали гарантию, что новые санкции против России не коснутся Казахстана.
Ранее в Госдепартаменте заявили, что США введут с 22 августа новые санкции против России в связи с инцидентом в британском Солсбери.
https://russian.rt.com/ussr/news/545042-kazahstan-poluchil-ot-ssha-garantii
Комментарии, по рейтингу, по дате
GogaAshkenaz 14.08.2018 в 16:59:51 # 689639
Рулон Обоев 14.08.2018 в 17:09:51 # 689640
Цитата: КЕДЫ от 14.08.2018 15:45:24
Вообще до всей этой хуйни таможенной и евразэс КЗ нормально развивался и жить обычному народу намного легче было не говоря уже про бизнес. Цены адекватные на все были. Зачем вам наступать на грабли под название совок-2 непонятно. А ведь дальше-больше
Вообще до всей этой хуйни таможенной и евразэс КЗ нормально развивался и жить обычному народу намного легче было не говоря уже про бизнес. Цены адекватные на все были. Зачем вам наступать на грабли под название совок-2 непонятно. А ведь дальше-больше
Дело не в совке как вы выражаетесь, а в объединении народов против банкиров
Цитата: КЕДЫ от 14.08.2018 15:45:24
Вообще до всей этой хуйни таможенной и евразэс КЗ нормально развивался и жить обычному народу намного легче было не говоря уже про бизнес. Цены адекватные на все были. Зачем вам наступать на грабли под название совок-2 непонятно. А ведь дальше-больше
Вообще до всей этой хуйни таможенной и евразэс КЗ нормально развивался и жить обычному народу намного легче было не говоря уже про бизнес. Цены адекватные на все были. Зачем вам наступать на грабли под название совок-2 непонятно. А ведь дальше-больше
По-моему все проблемы не из-за союзов как вы говорите, а из-за слишком больших аппетита некоторых личностей, которым все мало. Или девальвация пошла у нас только после ЕАС? просто заканчивпется все, что осталось от СССР, а своего на нажили