Qazaq Banki закрывает свои филиалы по Казахстану

Нурсултан Назарбаев называл показатели банка "ужасными"
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 14 Августа 2018 в 15:59:16
Официально их деятельность прекратится с 1 сентября, указано на сайте фондовой биржи KASE.
Напомним, что Qazaq Banki не может принимать депозиты до конца сентября по решению Нацбанка Казахстана.
Скандалы разразились в банке после того, как весной показатели пошли вниз. Считается, что это произошло из-за действий людей, которых назначили находящийся в настоящее время в Москве экс-советник главы Bank RBK Жомарт Ертаев и бывший акционер Qazaq Banki Бахыт Ибрагим, который сейчас находится в следственном изоляторе в Астане.
Нурсултан Назарбаев называл показатели банка "ужасными".
https://ru.sputniknews.kz/economy/20180813/6813167/qazaq-banki-filialy-zakrytiye.html
Комментарии, по рейтингу, по дате