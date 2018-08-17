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Экономика
200 млрд тенге пенсионных накоплений казахстанцев инвестируют в банки
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Гость 17 Августа 2018 в 11:33:34
Нацбанк с целью поддержания экономики Казахстана планирует ввести программу, благодаря которой около 200 млрд тенге из ЕНПФ инвестируют в ценные бумаги банков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

По информации НБ РК, не все банки смогут участвовать в программе, а только те, чей капитал составляет свыше 60 млрд тенге.

При этом пенсионные активы будут переводиться через торговую площадку KASE в размере, не превышающем 50 процентов от выпуска облигации.

Нацбанк Казахстана уже предложил БВУ поучаствовать в этой программе. Отмечается, что многие проявили интерес.

Первопроходцем, разместившим ценные бумаги за счет инвестиций с ЕНПФ, стал «Банк ЦентрКредит».

https://www.nur.kz/1747994-200-mlrd-tenge-pensionnyh-nakoplenij-kazahstancev-investiruut-v-banki.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  realist 17.08.2018 в 12:46:38   # 690222
оттуда-туда деньги гоняют.И уже сколько лет.Там прогорят-там об...срутся. В итоге-ничерта не останется.
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  Yerla 17.08.2018 в 13:03:21   # 690226
эххх .. ЯП свои .. да и все пенсионные сбережения в золото пихнул .. в эдакий нац. фонд золотой .. и выписки былип типа: на 17.08.2018 г. на счету Ерлы 4,8 кг золота .. саипись жи ..
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  kanat7782 17.08.2018 в 13:08:39   # 690228
Наши же деньги будут нам в долг давать и те проценты которые мы плотим под 20% будут начислять нам дивиденты под 5%! Хитро придумали
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  Прометей89 17.08.2018 в 13:47:05   # 690240
а почему нет ? .... стерпим
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  Рамзес 17.08.2018 в 13:52:13   # 690242
Уже в один банк инвестировали ...Вернули не ?
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  Skype 17.08.2018 в 13:53:51   # 690243
Цитата: Рамзес от 17.08.2018 13:52:13
Уже в один банк инвестировали ...Вернули не ?


Им вернули все на жипах пальцы веером
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  Skype 17.08.2018 в 13:55:49   # 690244
Цитата: Yerla от 17.08.2018 13:03:21
эххх .. ЯП свои .. да и все пенсионные сбережения в золото пихнул .. в эдакий нац. фонд золотой .. и выписки былип типа: на 17.08.2018 г. на счету Ерлы 4,8 кг золота .. саипись жи ..


Я бы разбавил корзинку драг металлы и брилики, хотя золото самый верняк и нех паравозы изобретать, но там то уже скомуниздить по крупному не получится, пототому и в банки несут, куда занесли жди через пару месяцев копыта откинет и это точняк
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  MишаМашкевич 17.08.2018 в 14:15:48   # 690250
Слуга народа сериалчик же есть. Как там они звз показывали новому начальнику нацбанка. Тоже самое и выйдет.
С одной стороны это правильно стимулировать экономику страны. Тем более сейчас нехватка оборотки у нас. Такое ощущение,будто наличка куда-то уплывает. А кто нам поможет, кроме нас самих.
С другой стороны хреново работают у нас. Раз у нас задарма эти деньги берут,и нам же под кабальные % дают.
Поэтому у меня план такой:хрен его знает,я через 33 года все хватит только на покупку холодильника . Поэтому нам простым смертным только и остаётся что надеяться на государство. В случае огромной девальвации тенге, останется обращаться в суд защищая теории стоимости денег. Вот будет хохма
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  мастер 17.08.2018 в 14:44:03   # 690258
Все нормально, деньги есть. Жги дальше, правительство!!!
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  Прапор 17.08.2018 в 14:51:33   # 690260
Цитата: kanat7782 от 17.08.2018 13:08:39
Наши же деньги будут нам в долг давать и те проценты которые мы плотим под 20% будут начислять нам дивиденты под 5%! Хитро придумали

Америка с англами так весь мир наяпывают.
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  DITRX 17.08.2018 в 16:13:01   # 690269
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  Беня Ладен 17.08.2018 в 17:14:31   # 690281
Почему мои день отдают с концами спекулянтам,а не в реальный сектор экономики?
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  kanat7782 17.08.2018 в 17:27:20   # 690285
Цитата: Беня Ладен от 17.08.2018 17:14:31
Почему мои день отдают с концами спекулянтам,а не в реальный сектор экономики?

В Казахстане кроме банков НАНа ничего реально не осталось!
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