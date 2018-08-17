200 млрд тенге пенсионных накоплений казахстанцев инвестируют в банки

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Гость 17 Августа 2018 в 11:33:34
По информации НБ РК, не все банки смогут участвовать в программе, а только те, чей капитал составляет свыше 60 млрд тенге.
При этом пенсионные активы будут переводиться через торговую площадку KASE в размере, не превышающем 50 процентов от выпуска облигации.
Нацбанк Казахстана уже предложил БВУ поучаствовать в этой программе. Отмечается, что многие проявили интерес.
Первопроходцем, разместившим ценные бумаги за счет инвестиций с ЕНПФ, стал «Банк ЦентрКредит».
https://www.nur.kz/1747994-200-mlrd-tenge-pensionnyh-nakoplenij-kazahstancev-investiruut-v-banki.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Прометей89 17.08.2018 в 13:47:05 # 690240
Цитата: Рамзес от 17.08.2018 13:52:13
Уже в один банк инвестировали ...Вернули не ?
Уже в один банк инвестировали ...Вернули не ?
Им вернули все на жипах пальцы веером
Цитата: Yerla от 17.08.2018 13:03:21
эххх .. ЯП свои .. да и все пенсионные сбережения в золото пихнул .. в эдакий нац. фонд золотой .. и выписки былип типа: на 17.08.2018 г. на счету Ерлы 4,8 кг золота .. саипись жи ..
эххх .. ЯП свои .. да и все пенсионные сбережения в золото пихнул .. в эдакий нац. фонд золотой .. и выписки былип типа: на 17.08.2018 г. на счету Ерлы 4,8 кг золота .. саипись жи ..
Я бы разбавил корзинку драг металлы и брилики, хотя золото самый верняк и нех паравозы изобретать, но там то уже скомуниздить по крупному не получится, пототому и в банки несут, куда занесли жди через пару месяцев копыта откинет и это точняк
MишаМашкевич 17.08.2018 в 14:15:48 # 690250
С одной стороны это правильно стимулировать экономику страны. Тем более сейчас нехватка оборотки у нас. Такое ощущение,будто наличка куда-то уплывает. А кто нам поможет, кроме нас самих.
С другой стороны хреново работают у нас. Раз у нас задарма эти деньги берут,и нам же под кабальные % дают.
Поэтому у меня план такой:хрен его знает,я через 33 года все хватит только на покупку холодильника . Поэтому нам простым смертным только и остаётся что надеяться на государство. В случае огромной девальвации тенге, останется обращаться в суд защищая теории стоимости денег. Вот будет хохма
Цитата: kanat7782 от 17.08.2018 13:08:39
Наши же деньги будут нам в долг давать и те проценты которые мы плотим под 20% будут начислять нам дивиденты под 5%! Хитро придумали
Наши же деньги будут нам в долг давать и те проценты которые мы плотим под 20% будут начислять нам дивиденты под 5%! Хитро придумали
Америка с англами так весь мир наяпывают.
Беня Ладен 17.08.2018 в 17:14:31 # 690281
Цитата: Беня Ладен от 17.08.2018 17:14:31
Почему мои день отдают с концами спекулянтам,а не в реальный сектор экономики?
Почему мои день отдают с концами спекулянтам,а не в реальный сектор экономики?
В Казахстане кроме банков НАНа ничего реально не осталось!