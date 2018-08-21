Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Новые правила для цены доллара вводит Нацбанк РК
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 20 Августа 2018 в 16:57:09
Национальный банк Казахстана принял решение изменить правила торговли долларом на KASE и установки официального курса доллара, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Речь идет о том, что с 10 сентября 2018 года официальный курс тенге к доллару США будет устанавливаться на основе среднебиржевого курса по итогам двух сессий со сроками расчетов Т+1 на АО «Казахстанская фондовая биржа». Расчеты Т+1 означают расчет за поставленный актив (доллар, тенге) на день позже. Это выгоднее для трейдеров и позволяет им, с имеющимися у них средствами, проводить сделки большего объема. Валютные операции Национального Банка на АО «Казахстанская фондовая биржа» также будут проводиться в секторе «USDKZT_TOM» с расчетами по системе Т+1. «Я думаю, таким образом они хотят больше участников привлечь на валютную биржу, в частности, больше физических лиц», — пояснил экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов.

Как пояснили в финрегуляторе, правила установления официального курса тенге к доллару не меняются, меняется лишь площадка с сектора «USDKZT_TOD» (расчеты в день совершения сделки) на сектор «USDKZT_TOM» (расчеты на следующий день после совершения сделки). Как пояснили в финансовом регуляторе, эти решения актуальны в связи с запуском проекта по обеспечению доступа на рынок казахстанских государственных ценных бумаг через систему Clearstream. «Переход на Т+1​ будет стимулировать совершенствование систем прогнозирования ликвидности в банках второго уровня, что позволит избегать всплесков волатильности как на валютном, так и на денежном рынке», — объясняют в Нацбанке.

https://tengrinews.kz/money/novyie-pravila-dlya-tsenyi-dollara-vvodit-natsbank-rk-351928/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NBE 20.08.2018 в 17:03:25   # 690500
А теперь экономисты, объясните нам на пальцах.
поощрить (2) | покарать
  MишаМашкевич 20.08.2018 в 17:09:55   # 690504
Насколько я понимаю: они хотят избежать спекуляции на рынке. Для обменников это очень не выгодно. Рынок заранее будет знать курс, исходя из вчерашней сессии.
Ну это скорее всего приведет к искусственному дефициту доллара. Кому охота продавать бакс по 365(вчера цена),если сейчас он стоит 370(пример).
поощрить (1) | покарать
  bob153370 20.08.2018 в 17:13:43   # 690506
лучше не будет,я гарантирую это !
поощрить (2) | покарать
  старик 20.08.2018 в 18:00:00   # 690511
Quote:
лучше не будет,я гарантирую это !
А Вы вообще когда нибудь видели что то хорошее от новых законов и правил? Ну не считая нескольких изменений в ПДД.
поощрить (3) | покарать
  Skype 20.08.2018 в 20:05:38   # 690525
если сегодня на бирже курс 350 и банк купил по 350, а завтра выстреливает 360, но банк платит завтра по 350. Или наоборот курс 350, но завтра упал до 340, а банк будет платить по 350.

Ернуда однако, шарик марик
поощрить (1) | покарать
  DITRX 20.08.2018 в 21:40:45   # 690534
Что-то совсем голову сломал пока представлял как это будет выглядеть. Получается если сегодня курс 350 а я вижу что завтра он будет 360 я могу его купить его по 350 ( так как я не один такой ушлый (как кто-то говорил уже не помню кто)) то из за большой скупки $ он может и не 360 стать а больше. А если наоборот то $ конкретно просядит. Чувствую банки будут конкретно в в огромном минусе.А я что то не слышал что бы Банки работали себе в убыток.
поощрить (2) | покарать
  Yerla 20.08.2018 в 21:44:34   # 690535
ХЗ кароч .. наверняка там умные человеки сидят .. х*йни не придумают .. ..

поощрить (1) | покарать (1)
  DITRX 20.08.2018 в 21:45:37   # 690537
Короче народ все слишком красиво выглядит как при программе 7-20-25 а в конце облом (только для бюджетников 7-20-25) чувствую опять очередное килалово. Нуу не верю и все тут. Это как в кондитерской смотришь ветрине такой красивый торт, покупаешь а на вкус дерьмо.
поощрить (3) | покарать
  DNK 21.08.2018 в 00:36:21   # 690556
А чему здесь удивляться? с высокой трибуны Алия сказала что переходим на ЗЕЛЁНУЮ экономику и понеслось
поощрить | покарать
  Skype 21.08.2018 в 08:48:00   # 690566
Цитата: DNK от 21.08.2018 00:36:21
А чему здесь удивляться? с высокой трибуны Алия сказала что переходим на ЗЕЛЁНУЮ экономику и понеслось

С неё ни кто и не слезал
поощрить | покарать
  bob153370 21.08.2018 в 11:11:00   # 690586
Quote:
С неё ни кто и не слезал


с кого? с Алии???
поощрить | покарать
  андремас 21.08.2018 в 14:13:19   # 690602
официальный курс тенге к доллару США будет устанавливаться ..

Его же в плавание отпускали, не?
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь