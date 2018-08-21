Новые правила для цены доллара вводит Нацбанк РК

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danilov 20 Августа 2018 в 16:57:09
Речь идет о том, что с 10 сентября 2018 года официальный курс тенге к доллару США будет устанавливаться на основе среднебиржевого курса по итогам двух сессий со сроками расчетов Т+1 на АО «Казахстанская фондовая биржа». Расчеты Т+1 означают расчет за поставленный актив (доллар, тенге) на день позже. Это выгоднее для трейдеров и позволяет им, с имеющимися у них средствами, проводить сделки большего объема. Валютные операции Национального Банка на АО «Казахстанская фондовая биржа» также будут проводиться в секторе «USDKZT_TOM» с расчетами по системе Т+1. «Я думаю, таким образом они хотят больше участников привлечь на валютную биржу, в частности, больше физических лиц», — пояснил экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов.
Как пояснили в финрегуляторе, правила установления официального курса тенге к доллару не меняются, меняется лишь площадка с сектора «USDKZT_TOD» (расчеты в день совершения сделки) на сектор «USDKZT_TOM» (расчеты на следующий день после совершения сделки). Как пояснили в финансовом регуляторе, эти решения актуальны в связи с запуском проекта по обеспечению доступа на рынок казахстанских государственных ценных бумаг через систему Clearstream. «Переход на Т+1 будет стимулировать совершенствование систем прогнозирования ликвидности в банках второго уровня, что позволит избегать всплесков волатильности как на валютном, так и на денежном рынке», — объясняют в Нацбанке.
https://tengrinews.kz/money/novyie-pravila-dlya-tsenyi-dollara-vvodit-natsbank-rk-351928/
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 20.08.2018 в 17:09:55 # 690504
Ну это скорее всего приведет к искусственному дефициту доллара. Кому охота продавать бакс по 365(вчера цена),если сейчас он стоит 370(пример).
лучше не будет,я гарантирую это !А Вы вообще когда нибудь видели что то хорошее от новых законов и правил? Ну не считая нескольких изменений в ПДД.
Ернуда однако, шарик марик
Цитата: DNK от 21.08.2018 00:36:21
А чему здесь удивляться? с высокой трибуны Алия сказала что переходим на ЗЕЛЁНУЮ экономику и понеслось
А чему здесь удивляться? с высокой трибуны Алия сказала что переходим на ЗЕЛЁНУЮ экономику и понеслось
С неё ни кто и не слезал
С неё ни кто и не слезал
с кого? с Алии???
Его же в плавание отпускали, не?