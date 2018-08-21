Казахстан вводит запрет на ввоз российского бензина

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Гость 20 Августа 2018 в 18:36:37
Согласно документу, введен запрет ввоза в Казахстан бензина из России сроком на три месяца железнодорожным транспортом.
Приказ вводится в действие после 26 августа.
http://www.zakon.kz/4933376-kazahstan-vvodit-zapret-na-vvoz.html
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Дядя Нурик 21.08.2018 в 10:46:34 # 690581
Цитата: Мура45 от 21.08.2018 07:33:46Если судить по запрету... В Казахстане горючка подешевела или стала дешевле российской?
Эй, нытики прошлогодние, где вы делись со своими прогнозами?
Эй, нытики прошлогодние, где вы делись со своими прогнозами?
Будут возить бензовозами, а значит он станет дороже ну и наш за ним подтянется. Бензин будет, но дорогой.
Я вас вечно недовольных не пойму, то раньше жаловались что мало в стране производят топлива, потому-что НПЗ не работают, вот переизбыток и опять ноете, вы по природе своей такие!?
Цитата: Hairless от 21.08.2018 08:34:12
Насколько я помню, на севере бензин был по большей части российским по 140-143. Почем он будет теперь, если на западе "упал" до 148?
Насколько я помню, на севере бензин был по большей части российским по 140-143. Почем он будет теперь, если на западе "упал" до 148?
Как российское топливо(причем привозная) может может быть дешевле нашей если цена на бензин в Казахстане ниже всех остальных стран(разница по ценам с Россией по курсу составляет 60-70 тенге)? Вы наверное очень давнее вспоминаете!?
Цитата: jumanjiqz от 21.08.2018 14:38:49
Как российское топливо(причем привозная) может может быть дешевле нашей если цена на бензин в Казахстане ниже всех остальных стран(разница по ценам с Россией по курсу составляет 60-70 тенге)? Вы наверное очень давнее вспоминаете!?
Цитата: Hairless от 21.08.2018 08:34:12
Насколько я помню, на севере бензин был по большей части российским по 140-143. Почем он будет теперь, если на западе "упал" до 148?
Насколько я помню, на севере бензин был по большей части российским по 140-143. Почем он будет теперь, если на западе "упал" до 148?
Как российское топливо(причем привозная) может может быть дешевле нашей если цена на бензин в Казахстане ниже всех остальных стран(разница по ценам с Россией по курсу составляет 60-70 тенге)? Вы наверное очень давнее вспоминаете!?
Я уехал в конце июня. И вспоминаю последнюю заправку перед выездом из Казахстана.
Почему местный бензин дороже привозного - вопрос не ко мне, а к его продавцам всех уровней. Лично мое мнение - просто они слишком жадные.
В стране избыток бензина. Зачем запрещать российское, если оно дорогое? Дорогой бензин никто не будет покупать и Россия перестанет его поставлять. Все по законам рынка.
Но правительство, не по-рыночному, запрещает, значит не берут наш, дорогой. Отсюда логичный вывод: ради сверхприбылей владельцев НПЗ, возможно, отрабатывая их подношения, доят народ.