Казахстан вводит запрет на ввоз российского бензина

Цитата: Hairless от

Насколько я помню, на севере бензин был по большей части российским по 140-143. Почем он будет теперь, если на западе "упал" до 148? Насколько я помню, на севере бензин был по большей части российским по 140-143. Почем он будет теперь, если на западе "упал" до 148?

Как российское топливо(причем привозная) может может быть дешевле нашей если цена на бензин в Казахстане ниже всех остальных стран(разница по ценам с Россией по курсу составляет 60-70 тенге)? Вы наверное очень давнее вспоминаете!?