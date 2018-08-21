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Экономика
Казахстан вводит запрет на ввоз российского бензина
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Гость 20 Августа 2018 в 18:36:37
Министр энергетики Казахстана подписал приказ от 3 июля 2018 года «О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан из Российской Федерации», сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, введен запрет ввоза в Казахстан бензина из России сроком на три месяца железнодорожным транспортом.

Приказ вводится в действие после 26 августа.

http://www.zakon.kz/4933376-kazahstan-vvodit-zapret-na-vvoz.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  kubik 21.08.2018 в 06:17:03   # 690561
Вот вам и забота о населении, в стране переизбыток бензина, его сейчас впаривают в нагрузку к солярке при оптовой закупкетоплива на западе Казахстана. В Атырау 92 упал до 148 тенге за литр. Ну и решение конечно очевидное, вместо снижения цен искуственно ограничивают предложение, а потом расскажут про законы рынка и все такое.
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  Прапор 21.08.2018 в 06:21:25   # 690562
На карте держу маленько литров на такой период. Бывает подъедешь к заправке, а бенза нет, а по карте есть
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  Мура45 21.08.2018 в 07:33:46   # 690563
Эй, нытики прошлогодние, где вы делись со своими прогнозами?
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  Hairless 21.08.2018 в 08:34:12   # 690564
Насколько я помню, на севере бензин был по большей части российским по 140-143. Почем он будет теперь, если на западе "упал" до 148?
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  Дядя Нурик 21.08.2018 в 10:46:34   # 690581
Газпрому пришёл писец...
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  Ал 21.08.2018 в 10:58:13   # 690583
Цитата: Мура45 от 21.08.2018 07:33:46
Эй, нытики прошлогодние, где вы делись со своими прогнозами?
Если судить по запрету... В Казахстане горючка подешевела или стала дешевле российской?
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  728 21.08.2018 в 11:14:11   # 690587
Как мне кажется грядет сезон поднятия цен(осень - ёпта), нужно создать дефицит, чтобы все радовались когда бензин будет, но уже по более высокой цене.
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  Skype 21.08.2018 в 11:27:44   # 690589
Если перестать заниматься херней, то новости просто исчезнут, а так по факту каждый день новость и новая радость, спасибо нашему руководству за мудрое управление страной. Если бы не вы, то как бы мы жили хорошо
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  Fotinij 21.08.2018 в 12:01:22   # 690593
Вы как считаете?! Запрет на ввоз ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ путём.
Будут возить бензовозами, а значит он станет дороже ну и наш за ним подтянется. Бензин будет, но дорогой.
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  jumanjiqz 21.08.2018 в 14:22:14   # 690605
Вообще-то причина(это официальная версия) запрета на ввоз бензина а именно по железнодорожным транспортом(основная масса привоза идет к нам по этому пути) это связанно с профицитом бензина производимого НПЗ Казахстана, тем более временное ограничение распространятся только на АИ92 и АИ98
Я вас вечно недовольных не пойму, то раньше жаловались что мало в стране производят топлива, потому-что НПЗ не работают, вот переизбыток и опять ноете, вы по природе своей такие!?
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  jumanjiqz 21.08.2018 в 14:38:49   # 690612
Цитата: Hairless от 21.08.2018 08:34:12
Насколько я помню, на севере бензин был по большей части российским по 140-143. Почем он будет теперь, если на западе "упал" до 148?

Как российское топливо(причем привозная) может может быть дешевле нашей если цена на бензин в Казахстане ниже всех остальных стран(разница по ценам с Россией по курсу составляет 60-70 тенге)? Вы наверное очень давнее вспоминаете!?
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  Hairless 21.08.2018 в 15:39:21   # 690615
Цитата: jumanjiqz от 21.08.2018 14:38:49
Цитата: Hairless от 21.08.2018 08:34:12
Насколько я помню, на севере бензин был по большей части российским по 140-143. Почем он будет теперь, если на западе "упал" до 148?

Как российское топливо(причем привозная) может может быть дешевле нашей если цена на бензин в Казахстане ниже всех остальных стран(разница по ценам с Россией по курсу составляет 60-70 тенге)? Вы наверное очень давнее вспоминаете!?

Я уехал в конце июня. И вспоминаю последнюю заправку перед выездом из Казахстана.
Почему местный бензин дороже привозного - вопрос не ко мне, а к его продавцам всех уровней. Лично мое мнение - просто они слишком жадные.
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  bolatbol 21.08.2018 в 16:06:16   # 690616
jumanjiqz 21.08.2018 в 14:38:49
В стране избыток бензина. Зачем запрещать российское, если оно дорогое? Дорогой бензин никто не будет покупать и Россия перестанет его поставлять. Все по законам рынка.
Но правительство, не по-рыночному, запрещает, значит не берут наш, дорогой. Отсюда логичный вывод: ради сверхприбылей владельцев НПЗ, возможно, отрабатывая их подношения, доят народ.
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