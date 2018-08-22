Банк России увеличил закупки золота до максимума с начала года

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 23 Августа 2018 в 10:55:28
Эксперты Bloomberg напоминают, что весной 2018 года Россия сократила вложения в госдолг США, избавившись от большей части принадлежащих ей американских казначейских облигаций. Часть вырученных от продажи бумаг средств, по мнению экспертов, и была вложена в покупку золота.
«Это очень мудрый шаг со стороны Путина. Россия находится в состоянии финансовой войны. Они избавляются от долларов и вкладываются в золото. Это защитит их от заморозки долларовых активов и санкций», — пояснил Bloomberg редактор издания Strategic Intelligence Джим Рикардс.
Высоко оценил действия ЦБ по диверсификации своих валютных резервов и партнер британской компании SP Angel Джон Мейер. По его словам, власти США все активнее используют доллар как оружие, а вложения в золото — это лучший вариант для тех, кто не хочет рисковать, инвестируя в доллар.
По данным ЦБ, на 1 августа общий объем его золотых запасов составлял 63,34 млн тройских унций, или свыше 1970 т. Общую стоимость своих золотых запасов ЦБ оценивал в $77,41 млрд.
https://www.rbc.ru/finances/22/08/2018/5b7d705d9a79470871570e88
Комментарии, по рейтингу, по дате