Платными станут все новые дороги в Казахстане – МИР РК.

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гоги80 24 Августа 2018 в 17:52:22
"Мы вводим платность, чтобы дорога самоокупалась. Таким образом мы разгружаем бюджет. Например, содержание участка Астана-Щучинск ежегодно требует 1,3 – 1,4 млрд тенге. В прошлом году мы собрали с этого участка 1,5 млрд тенге, то есть она сама себя окупила. В этом году мы ожидаем такую же сумму. В целом мы планируем, что в Казахстане свыше 7000 км дорог будут платными. Все новые дороги мы сделаем платными, если не легковой, то грузовой транспорт точно будет платить", - рассказал Беков.
Он отметил, что стоимость за один километр дороги везде будет одинаковой. Но у водителей, которые постоянно ездят между двумя населёнными пунктами, будут привилегии. Они могут купить трансформер, пополнить его и получить скидку – 30-50%.
В ходе пресс-конференции Амангельды Беков также рассказал о реализации государственной программы инфраструктурного развития "Нұрлы жол".
Так, в 2018 году ведётся реализация 23 автодорожных проектов с охватом реконструкцией 4,2 тысяч км, из них 22 проекта переходящих, 10 из которых реализуются за счёт займов международных финансовых институтов, общей протяжённостью 2 900 км.
В настоящий момент за счёт займовых средств ведутся строительные работы по проектам Жетыбай-Жанаозен, Талдыкорган-Усть-Каменогорск, Кандыгаш-Макат, Бурылбайтал-Курты, Калбатау-Майкапшагай, Мерке-Бурылбайтал и Юго-Западный обход Астаны.
"Также 31 мая начаты работы по строительству Большой алматинской кольцевой автодороги БАКАД на принципах ГЧП с завершением в 2021 году", - добавил Беков.
В целом в реализации проектов "Нұрлы жол" с учётом местной сети автодорог задействовано 100 тысяч человек.
Свыше 95% используются материалы казахстанских производителей. Всего по итогам года планируется открыть движение на 528 км дороги.
Источник: bnews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вел его энтузиаст, имя не помню,, фамилия Агалюлин.
Человек "болел" авиацией, сам будучи токарем на заводе электроаппарат,изготавливал движки для моделей.
Если не ошибаюсь, года до 84-85.
И с адресом, по моему на Водопьянова. Ну примерно в том районе.Параллельно Гагарина.