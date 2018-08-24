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Экономика
Платными станут все новые дороги в Казахстане – МИР РК.
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Гоги80 24 Августа 2018 в 17:52:22
Свыше 7000 км дорог в Казахстане планируют сделать платными. Об этом в ходе пресс-конференции в СЦК рассказал заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК Амангельды Беков, передаёт корреспондент BNews.kz.

"Мы вводим платность, чтобы дорога самоокупалась. Таким образом мы разгружаем бюджет. Например, содержание участка Астана-Щучинск ежегодно требует 1,3 – 1,4 млрд тенге. В прошлом году мы собрали с этого участка 1,5 млрд тенге, то есть она сама себя окупила. В этом году мы ожидаем такую же сумму. В целом мы планируем, что в Казахстане свыше 7000 км дорог будут платными. Все новые дороги мы сделаем платными, если не легковой, то грузовой транспорт точно будет платить", - рассказал Беков.

Он отметил, что стоимость за один километр дороги везде будет одинаковой. Но у водителей, которые постоянно ездят между двумя населёнными пунктами, будут привилегии. Они могут купить трансформер, пополнить его и получить скидку – 30-50%.

В ходе пресс-конференции Амангельды Беков также рассказал о реализации государственной программы инфраструктурного развития "Нұрлы жол".

Так, в 2018 году ведётся реализация 23 автодорожных проектов с охватом реконструкцией 4,2 тысяч км, из них 22 проекта переходящих, 10 из которых реализуются за счёт займов международных финансовых институтов, общей протяжённостью 2 900 км.

В настоящий момент за счёт займовых средств ведутся строительные работы по проектам Жетыбай-Жанаозен, Талдыкорган-Усть-Каменогорск, Кандыгаш-Макат, Бурылбайтал-Курты, Калбатау-Майкапшагай, Мерке-Бурылбайтал и Юго-Западный обход Астаны.

"Также 31 мая начаты работы по строительству Большой алматинской кольцевой автодороги БАКАД на принципах ГЧП с завершением в 2021 году", - добавил Беков.

В целом в реализации проектов "Нұрлы жол" с учётом местной сети автодорог задействовано 100 тысяч человек.

Свыше 95% используются материалы казахстанских производителей. Всего по итогам года планируется открыть движение на 528 км дороги.

Источник: bnews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 24.08.2018 в 18:35:12   # 691117
А то, что я налог транспортный плачу, подоходный, в цене бензина налог сидит (в 2016 г., если не ошибаюсь, 30 тыс.тенге с тонны) никого не смущает? У меня такое чувство, что меня не единожды и не дважды обирают на одном и том же... И потом, за чьи деньги это строится? если кто-то проинвестировал и потом поддерживает все это и пытается отбить затраты - одно дело, но если за наши кровные понаделали херни и потом постоянно "ремонтируют" - это уже другой вопрос... в том числе и для гос. органов...
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  КЕДЫ 24.08.2018 в 19:20:23   # 691120
Ребята извините не в тему. Есть тут кто с района свинцового завода? Пожалуйста подскажите когда то в советские времена в районе- Парковой-Театральной после их прересечения с Гагарина в частном секторе был дом пионеров? Небольшой с кружком авиамоделирования? спасибо.
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  андремас 24.08.2018 в 19:46:50   # 691126
Кеды, это был не дом пионеров, это был именно кружок.
Вел его энтузиаст, имя не помню,, фамилия Агалюлин.
Человек "болел" авиацией, сам будучи токарем на заводе электроаппарат,изготавливал движки для моделей.
Если не ошибаюсь, года до 84-85.
И с адресом, по моему на Водопьянова. Ну примерно в том районе.Параллельно Гагарина.
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  андремас 24.08.2018 в 19:49:36   # 691127
Старик наш должен помнить, он постарше, с того района.
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