В ЕНПФ прокомментировали ажиотаж с пенсиями для родившихся в 1980 году и позже

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danilov 24 Августа 2018 в 23:04:12
В социальной сети Facebook пользователи активно обсуждают пост в одной из групп. Автор ссылается на новость о том, что родившиеся 80-х годах ХХ века граждане якобы не будут получать пенсию от государства. В тексте объясняется, что это относится также ко всем, кто родился позже 1980 года. Отмечается, что об этом сообщило руководство филиала Единого накопительного фонда (ЕНПФ) в Туркестанской области. Корреспондент Today.kz обратился за разъяснением в фонд.
Специалист пресс-службы ЕНПФ Елнур Шалкибаев рассказал, что речь идет о солидарном компоненте пенсий, которого не будет у тех, кто появился на свет в 1980 году и позже.
"У нас совокупная пенсия, которая складывается за счет выплат из двух источников: из государственного бюджета в виде базовой и солидарной части и накоплений из ЕНПФ. Получается, базовая пенсия положена абсолютно всем пенсионерам по возрасту.
Солидарную часть получают только те, кто имеет хотя бы не менее полугода стажа до 1998 года!
Теперь получается так, что в 2040 годах будут выходить на пенсию те, кто не имеет стажа до 1998 года. Соответственно, их совокупная пенсия будет складываться из базовой части и накоплений человека. При этом получается, что базовая часть с июля 2018 года также зависит от трудового стажа и стажа участия в накопительной системе", – пояснил Шалкибаев.
В ЕНПФ отметили, что базовую пенсию будут получать все граждане. Если человек не работал, он может рассчитывать на минимальную пенсию и будет получать ежемесячно в старости сумму, равнозначную 54 процентам от прожиточного минимума. Официально работавшим за каждый год стажа свыше 10 лет будет определен размер базовой пенсии, который станет повышаться на два процента ежегодно до того момента, пока не достигнет отметки в 100 процентов от прожиточного минимума.
Также в пресс-службе фонда пояснили, что в Казахстане действует многоуровневая пенсионная система. Выплаты осуществляются как из государственного бюджета, так и из ЕНПФ.
Елнур Шалкибаев отметил необходимость копить себе пенсию, так как от накоплений будут зависеть сумма выплат из ЕНПФ и размер базовой пенсии.
В ЕНПФ призвали казахстанцев принимать активное участие в накопительной пенсионной системе, а именно – делать взносы, проверять, делают ли за вас взносы, регулярно ознакамливаться с выписками, избегать зарплат "в конвертах", официально трудоустраиваться, чтобы отчисления исправно поступали в фонд.
На вопрос об опасениях казахстанцев по поводу инфляции представитель ЕНПФ сообщил, что эти тревоги напрасны.
"У нас есть система государственной гарантии пенсионных выплат. Статья 5 Закона РК "О пенсионном обеспечении" гласит, что государство гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных и обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ в размере фактически внесенных взносов с учетом уровня инфляции на момент получения права на пенсионные выплаты", – пояснил Елнур Шалкибаев.
По его словам, когда человек выходит на пенсию, ему производят расчет доходности на его пенсионном счете в соотношении с уровнем инфляции. Если доходность ниже уровня инфляции, то, соответственно, государство эту разницу возместит, резюмировал Елнур Шалкибаев.
Напомним, Today.kz уже писал о выплатах для будущих пенсионеров. Интересное мнение ранее высказала основатель тематической пенсионной платформы Enpi.kz Бота Жуманова. Она считает, что традиционная система с ежемесячным отчислением 10 процентов от дохода в пенсионный фонд не сможет обеспечить нынешним молодым людям безбедную старость.
http://today.kz/news/zhizn/2018-08-24/769247-v-enpf-prokommentirovali-azhiotazh-s-pensiyami-dlya-rodivshihsya-v-1980-godu-i-pozzhe/
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 25.08.2018 в 06:44:28 # 691189
Нет никакого выбора. Они тупо заставляют и точка.