В Казахстане меняют правила для курса доллара. Что ожидать 10 сентября

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danilov 27 Августа 2018 в 11:23:42
Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказали опрошенные эксперты.
Одной из целей изменения правил расчета курса заявлялось привлечение иностранных инвесторов. Как отметил экономист Astana Best Consalting Арман Байганов, с их приходом рынок может вырасти в 2-3 раза. В этом есть и плюсы, и минусы.
"Чем больше оборотность, тем меньше резких скачков. Но и Нацбанку будет сложнее контролировать большое количество игроков в части проведения интервенций. Когда рынок небольшой, можно быстро небольшими суммами сгладить волатильность в свою пользу. А при регулярных оборотах в 100 миллионов долларов, плюс, если будет возможность вести маржинальную торговлю, подключая кредитное плечо, обороты могут увеличиться в 2-3 раза. Соответственно, Нацбанку тогда придется больше своих средств тратить на поддержание курса", - пояснил Байганов.
Вместе с тем он добавил, что увеличение количества игроков на рынке - это еще один шаг к достижению реальной, а не искусственной рыночной стоимости денег.
"Любая уважающая себя биржа старается привлечь больше игроков. В какой-то степени для Нацбанка это, может быть, более затратно, конечно, но это более подходит к озвучиваемой стратегии НБ РК придерживаться рыночного ценообразования", - заключил экономист.
С ним согласен советник председателя Нацбанка РК экономист Айдархан Кусаинов.
"Этот момент называется трилемма. Логика такая, что открытие рынка для привлечения иностранных инвесторов - это такой обоюдоострый нож. Действительно, глубина рынка увеличивается, и, соответственно, Нацбанку регулировать его прямыми интервенциями сложнее. Но, с другой стороны, как раз с появлением большего количества участников возникает ликвидность рынка и снижается эта самая волатильность.
Когда у вас 100 участников, всегда найдутся 20, которые скажут: "Подешевеет" или "Подорожает", а остальные 80 будут смотреть.
Но когда у вас 4 участника, если двое сядут смотреть, то и другие двое тоже сядут смотреть. Когда один скажет, что валюта подорожает и начнет покупать, другие тоже начнут так же себя вести", - объяснил Кусаинов.
По его словам, в условиях фиксированного курса открывать рынок было бы опасно, потому что тогда Нацбанк должен был бы удерживать курс. А в условиях плавающего курса, наоборот, большее количество участников позволяет сделать плавание курса более сглаженным.
В свою очередь, экономист Арман Байганов спрогнозировал, что произойдет в обменниках и начнутся ли спекуляции. Дело в том, что с 10 сентября 2018 года официальный курс тенге к доллару будет устанавливаться на основе среднебиржевого курса по итогам двух сессий со сроками расчетов Т+1 на АО "Казахстанская фондовая биржа". Расчеты Т+1 означают расчет за поставленный актив (доллар, тенге) на день позже. Это выгоднее для трейдеров и позволяет им, с имеющимися у них средствами, проводить сделки большего объема.
Это значит, что цену сделок и "завтрашний" курс можно узнавать заранее, поскольку сделки уже прошли и цены известны, что создает место для спекуляций. Но экономист настроен позитивно.
"Они не смогут спекулировать. Как они могут быть уверены, что будет завтра? Любая валюта - волатильная. Соответственно, всегда есть риски пролететь или выиграть. Утром, например, открывается американский фондовый рынок. Предугадать, какие произойдут изменения рынка, на 100 процентов невозможно", - сказал Байганов.
Также о переходе на систему расчетов Т+1 высказался экономист Саян Комбаров. Он допустил, что у обменных пунктов будет больше времени и возможности "сыграть" на разнице или арбитраже курса при условии получения своевременной информации о результатах валютных торгов.
"Я думаю, что переход на расчеты со дня совершения сделки на следующий день может привести к арбитражу (несколько логически связанных сделок, направленных на извлечение прибыли из разницы в ценах - прим. автора) и большей возможности торговать валютой за счет заимствованных, а не собственных располагаемых средств. В этом случае ставки заимствования в тенге будут больше синхронизироваться со ставками на международных рынках капитала", - выразил мнение Комбаров.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstane-menyayut-pravila-kursa-dollara-ojidat-10-352204/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Через пару тройку, пять лет, скажут о необходимости отправить тенге в свободное плавание.
И все по тому же кругу. Который раз?
Третий или четвёртый.