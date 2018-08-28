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Экономика
За 5 лет госдолг Казахстана увеличился почти в 4 раза
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danilov 28 Августа 2018 в 12:05:55
Госдолг Казахстана увеличился на 21,9 процента за год. Теперь он составляет 14,8 триллиона тенге, передает Finprom.kz.


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Госдолг страны состоит из государственного долга - 14,2 триллиона тенге (прирост на 20 процентов), гарантированного государством долга - 523 миллиарда тенге (прирост в 2,2 раза), а также внутреннего долга по поручительствам государства - 37,8 миллиарда тенге (без изменений).

Годом ранее совокупный госдолг Казахстана составлял 12,1 триллиона тенге.

Главным фактором роста госдолга, как отмечается в исследовании, стал внутренний долг правительства РК (удельный вес - 39,1 процента). За год он увеличился на 30,6 процента, с 4,4 до 5,8 триллиона тенге. Внешний долг вырос на 4,7 процента, или 210 миллиардов тенге.

В динамике последних 5 лет госдолг увеличился почти в 4 раза, с 4 до 14,8 триллиона тенге. В среднем объем долга растет год-к-году на 28,8 процента.

По данным аналитиков, на обслуживание госдолга за первое полугодие 2018-го направили 248,7 миллиарда тенге, что на 13,3 процента (29,2 миллиарда тенге) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общие расходы госбюджета по всем направлениям увеличились на 9,6 процента, или 449,1 миллиарда тенге. Доля расходов, предназначенная для обслуживания долга, составила 4,9 процента (годом ранее - 4,7 процента).

За последние 5 лет, по итогам двух кварталов, расходы на обслуживание госдолга выросли вслед за самой задолженностью в 3 раза (162,3 миллиарда тенге), c 86,4 до 248,7 миллиарда тенге.

http://finprom.kz/ru/article/kazahstan-narashivaet-dolgi-gosdolg-strany-uvelichilsya-na-22-god-k-godu-i-sostavil-pochti-15-trillionov-tenge
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 28.08.2018 в 13:06:41   # 691649
Куда потратили?
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  GoodZone 28.08.2018 в 13:18:59   # 691650
14,8 триллиона тенге - это примерно по 870 тыс.тенге на каждого казахстанца... могли бы и нас спросить, нужно ли нам это... наверное на реформу образования и медицины... банки то с пенсионных вроде поднимали... "спасибо большое", благодетели... нам еще и проценты платить по этим займам...
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  charg 28.08.2018 в 13:30:06   # 691651
место страна в $ 2017
169 Люксембург 22.13
170 Кувейт 22.08
171 Сан-Марино 21.57
172 Кирибати 20.77
173 Казахстан 20.46
174 Объединённые Арабские Эмираты 19.71
175 Россия 19.43
176 Иран 17.71
177 Узбекистан 15.19
178 Нигерия 13.98
179 Ботсвана 11.83
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  Денис222 28.08.2018 в 13:32:00   # 691652
Зато наш през один из богатейших людей в стране! Честь ему и хвала!
Может лям подкинет...
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  Бахыт15 28.08.2018 в 13:37:01   # 691654
не верьте это ниправда
у нас все хорошо
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  МишкаНаСевер 28.08.2018 в 14:42:17   # 691659
Еще бы опубликовали, на что были потрачены деньги, которые в долг брали
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  TEMIPXAH 28.08.2018 в 16:19:38   # 691671
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  Xrustalka 28.08.2018 в 16:33:11   # 691673
Не, не. Обещают ништяки и житуху как в Бельгии/Канаде.
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  DITRX 28.08.2018 в 17:40:07   # 691682
Враньё это все. Сегодня по хабару сказали что у нас все замечательно и к 2025 году ВВП у нас будет выше чем в Канаде и Белгий
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