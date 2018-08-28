За 5 лет госдолг Казахстана увеличился почти в 4 раза

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danilov 28 Августа 2018 в 12:05:55
Госдолг страны состоит из государственного долга - 14,2 триллиона тенге (прирост на 20 процентов), гарантированного государством долга - 523 миллиарда тенге (прирост в 2,2 раза), а также внутреннего долга по поручительствам государства - 37,8 миллиарда тенге (без изменений).
Годом ранее совокупный госдолг Казахстана составлял 12,1 триллиона тенге.
Главным фактором роста госдолга, как отмечается в исследовании, стал внутренний долг правительства РК (удельный вес - 39,1 процента). За год он увеличился на 30,6 процента, с 4,4 до 5,8 триллиона тенге. Внешний долг вырос на 4,7 процента, или 210 миллиардов тенге.
В динамике последних 5 лет госдолг увеличился почти в 4 раза, с 4 до 14,8 триллиона тенге. В среднем объем долга растет год-к-году на 28,8 процента.
По данным аналитиков, на обслуживание госдолга за первое полугодие 2018-го направили 248,7 миллиарда тенге, что на 13,3 процента (29,2 миллиарда тенге) больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Общие расходы госбюджета по всем направлениям увеличились на 9,6 процента, или 449,1 миллиарда тенге. Доля расходов, предназначенная для обслуживания долга, составила 4,9 процента (годом ранее - 4,7 процента).
За последние 5 лет, по итогам двух кварталов, расходы на обслуживание госдолга выросли вслед за самой задолженностью в 3 раза (162,3 миллиарда тенге), c 86,4 до 248,7 миллиарда тенге.
http://finprom.kz/ru/article/kazahstan-narashivaet-dolgi-gosdolg-strany-uvelichilsya-na-22-god-k-godu-i-sostavil-pochti-15-trillionov-tenge
Комментарии, по рейтингу, по дате
169 Люксембург 22.13
170 Кувейт 22.08
171 Сан-Марино 21.57
172 Кирибати 20.77
173 Казахстан 20.46
174 Объединённые Арабские Эмираты 19.71
175 Россия 19.43
176 Иран 17.71
177 Узбекистан 15.19
178 Нигерия 13.98
179 Ботсвана 11.83
Может лям подкинет...
у нас все хорошо
МишкаНаСевер 28.08.2018 в 14:42:17 # 691659
Цитата: МишкаНаСевер от 28.08.2018 14:42:17
Еще бы опубликовали, на что были потрачены деньги, которые в долг брали
Еще бы опубликовали, на что были потрачены деньги, которые в долг брали
ежу понятно - на бухло и шлюх