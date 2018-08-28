Мынбаев доложил Назарбаеву о ситуации на нефтяных рынках

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danilov 28 Августа 2018 в 15:11:15
В ходе встречи глава государства был проинформирован об основных итогах деятельности национальной компании за первое полугодие и планах на ближайшую перспективу.
Нурсултан Назарбаев отметил, что АО «КазМунайГаз» является одним из крупных производственных холдингов Казахстана, который представлен во всех нефтегазовых проектах, и подчеркнул необходимость использования потенциала компании для дальнейшего развития энергетического сектора.
"На сегодняшний день «КазМунайГаз» достиг определенного уровня развития и находится на этапе трансформации, что включает оптимизацию структуры, цифровизацию технологических процессов и подготовку к выходу на IPO", - сказал президент Казахстана.
Сауат Мынбаев также доложил главе государства о ситуации на нефтяных рынках в контексте влияния мировых цен на энергоресурсы на формирование прибыли компании.
По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Антибиотик 28.08.2018 в 15:26:01 # 691662
Антибиотик 28.08.2018 в 16:54:31 # 691676
Цитата: mitrich78 от 28.08.2018 16:09:46
КМГ это - беспредельно раздутый штат управленческого уровня, идет форменная ИБД, ни чего конкретного компания не сделала кроме выкупа, перекупа и продаж активов. Ни одного реализованного проекта в сфере производства кроме добычи. Суть всего что там происходит это сбор данных ради данных, сплошная отчетность с низов до верхов, круглогодично-ежедневные совещания, на которых речь только об отчетах.
КМГ это - беспредельно раздутый штат управленческого уровня, идет форменная ИБД, ни чего конкретного компания не сделала кроме выкупа, перекупа и продаж активов. Ни одного реализованного проекта в сфере производства кроме добычи. Суть всего что там происходит это сбор данных ради данных, сплошная отчетность с низов до верхов, круглогодично-ежедневные совещания, на которых речь только об отчетах.
Вот это вы точно подметили!!!)) Я сам пашу одном из предприятий, которое на половину принадлежит им))) Они уже достали со своими постоянными отчетами!!!
Как щас помню..