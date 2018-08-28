Мынбаев доложил Назарбаеву о ситуации на нефтяных рынках

КМГ это - беспредельно раздутый штат управленческого уровня, идет форменная ИБД, ни чего конкретного компания не сделала кроме выкупа, перекупа и продаж активов. Ни одного реализованного проекта в сфере производства кроме добычи. Суть всего что там происходит это сбор данных ради данных, сплошная отчетность с низов до верхов, круглогодично-ежедневные совещания, на которых речь только об отчетах.