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Экономика
Правительство обещает догнать по ВВП Канаду и Бельгию
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Joykin 28 Августа 2018 в 16:07:40
К 2025 году уровень ВВП Казахстана на душу населения достигнет 46,1 тыс. долларов.

Такого показателя, по словам министра национальной экономики Тимура Сулейменова, позволит достичь ежегодный рост экономики на 4,5-5%. При этом чиновник подчеркнул, что ВВП — это инструмент, который не отражает реальный уровень благосостояния граждан и их качество жизни. В этой связи для измерения прогресса в стране предусмотрены ключевые национальные индикаторы.

— Они разбиты на 14 сфер измерения и включают 37 индикаторов, в том числе международные рейтинги. В стратегической карте ключевые национальные индикаторы при наличии данных разбиты по отраслям и регионам с указанием ежегодных значений, — приводит «Казинформ» слова министра.

Стоит отметить, что по итогам 2017 года ВВП на душу населения в Казахстане составил менее 9 тыс. долларов. При этом 46 тыс. долларов на душу населения — уровень таких стран, как Канада, Бельгия и Финляндия.

https://365info.kz/2018/08/pravitelstvo-obeshhaet-dognat-po-vvp-kanadu-i-belgiyu/

З.Ы. Парам парам пам, пиу!
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 28.08.2018 в 16:09:30   # 691669
На бумаге уже после обеда , а вот пр факту
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  Xrustalka 28.08.2018 в 16:32:44   # 691672
Quote:
ВВП — это инструмент, который не отражает реальный уровень благосостояния граждан и их качество жизни

Вот-вот, фигня все это. Для галочек и пыльвглазашных статистик.
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  Даун 28.08.2018 в 17:14:16   # 691678
Валовый Внутренний Пиздешь
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  DITRX 28.08.2018 в 17:33:54   # 691681
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  Snake666 28.08.2018 в 17:46:13   # 691683
А чего, Канаде с Бельгией ...... пришёл что-ли?

Как сделать наши дороги такими же, как в Европе? Нужно разбомбить их дороги. Похоже из этой же оперы.
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  KapitanNemo 28.08.2018 в 18:56:57   # 691686
Для развития нашей страны примеряли разные модели других стран, в основном азиатских, Малазии,Сингапура и т.д.
А надо было именно Канадскую модель брать.
У Канады и у нас огромные территории.
У них агро провинция - это Манитоба.
У нас агро области - это Кустанай и Акмолинская.
У них нефтяная провинция - это Альберта.
У нас - Атырау и Актау.
У них основной торговый партнер - всего один США.
У нас - Россия и Китай.
У них 35 млн. населения.
У нас 17 млн. населения.
Надеюсь наше руководство возьмет все лучшее у Канады.
Бельгия и Финляндия - совсем другие страны.
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  Joykin 28.08.2018 в 18:59:18   # 691687

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