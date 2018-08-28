Правительство обещает догнать по ВВП Канаду и Бельгию

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Joykin 28 Августа 2018 в 16:07:40
Такого показателя, по словам министра национальной экономики Тимура Сулейменова, позволит достичь ежегодный рост экономики на 4,5-5%. При этом чиновник подчеркнул, что ВВП — это инструмент, который не отражает реальный уровень благосостояния граждан и их качество жизни. В этой связи для измерения прогресса в стране предусмотрены ключевые национальные индикаторы.
— Они разбиты на 14 сфер измерения и включают 37 индикаторов, в том числе международные рейтинги. В стратегической карте ключевые национальные индикаторы при наличии данных разбиты по отраслям и регионам с указанием ежегодных значений, — приводит «Казинформ» слова министра.
Стоит отметить, что по итогам 2017 года ВВП на душу населения в Казахстане составил менее 9 тыс. долларов. При этом 46 тыс. долларов на душу населения — уровень таких стран, как Канада, Бельгия и Финляндия.
https://365info.kz/2018/08/pravitelstvo-obeshhaet-dognat-po-vvp-kanadu-i-belgiyu/
З.Ы. Парам парам пам, пиу!
Комментарии, по рейтингу, по дате
ВВП — это инструмент, который не отражает реальный уровень благосостояния граждан и их качество жизни
Вот-вот, фигня все это. Для галочек и пыльвглазашных статистик.
Как сделать наши дороги такими же, как в Европе? Нужно разбомбить их дороги. Похоже из этой же оперы.
KapitanNemo 28.08.2018 в 18:56:57 # 691686
А надо было именно Канадскую модель брать.
У Канады и у нас огромные территории.
У них агро провинция - это Манитоба.
У нас агро области - это Кустанай и Акмолинская.
У них нефтяная провинция - это Альберта.
У нас - Атырау и Актау.
У них основной торговый партнер - всего один США.
У нас - Россия и Китай.
У них 35 млн. населения.
У нас 17 млн. населения.
Надеюсь наше руководство возьмет все лучшее у Канады.
Бельгия и Финляндия - совсем другие страны.