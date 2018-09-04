Государственное финансирование СМИ Казахстана. Кто от кого получает деньги

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danilov 04 Сентября 2018 в 12:51:45
Представляем вашему вниманию инфографику о реализации госинформзаказа в Казахстане.
Кто и как решает, какие СМИ получат деньги из бюджета, а также критерии, по которым отбирают победителей - все это вы можете найти в наших картинках.
Напомним, что сумма, которую Казахстан выделяет на поддержку независимых СМИ, в 2017 составила около 3 млрд тенге.
При этом Министерство информации и коммуникации засекретило информацию о том, какие издания получили деньги налогоплательщиков.
Надеемся, эта информация поможет заинтересованным казахстанцам разобраться, по каким принципам государство поддерживает прессу в Казахстане.
Дополнительную информацию вы можете найти на сайте www.lmc.kz, а также увидеть конкретных получателей в базе http://lmc.kz/baza.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Дядя Нурик 04.09.2018 в 13:06:27 # 692208