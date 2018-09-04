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Экономика
Государственное финансирование СМИ Казахстана. Кто от кого получает деньги
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danilov 04 Сентября 2018 в 12:51:45
Дорогие друзья!



Представляем вашему вниманию инфографику о реализации госинформзаказа в Казахстане.

Кто и как решает, какие СМИ получат деньги из бюджета, а также критерии, по которым отбирают победителей - все это вы можете найти в наших картинках.

Напомним, что сумма, которую Казахстан выделяет на поддержку независимых СМИ, в 2017 составила около 3 млрд тенге.

При этом Министерство информации и коммуникации засекретило информацию о том, какие издания получили деньги налогоплательщиков.

Надеемся, эта информация поможет заинтересованным казахстанцам разобраться, по каким принципам государство поддерживает прессу в Казахстане.

Дополнительную информацию вы можете найти на сайте www.lmc.kz, а также увидеть конкретных получателей в базе http://lmc.kz/baza.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Дядя Нурик 04.09.2018 в 13:06:27   # 692208
. Охренеть!!! Миллиарды впустую... Кто нибудь смотрит эти каналы? Прочее- более 5 млрд. тенге... На карманные расходы чтоли? Это за какой период? Контент каналов не соответствует вложениям! Или жополизство так дорого стоит?
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  Алматынец 04.09.2018 в 13:40:05   # 692215
Я правильно прочитал? Это миллиарды или они забыли запятую перед последними тремя цифрами поставить?
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