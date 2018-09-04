Правительство РК просят подготовиться к скачку инфляции из-за санкций
danilov 04 Сентября 2018 в 14:15:42
В 2019-2020 годах ожидается повышение инфляции из-за действия антироссийских санкций. Об этом на заседании правительства сообщил глава Национального Банка Данияр Акишев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По словам Акишева, инфляция в августе составила 0,2 процента. Он отметил, что в сравнении с августом прошлого года это высокий показатель. В годовом выражении это на 6 процентов больше. Вообще, рост пошел за счет непродовольственных товаров. Замедление инфляции по продовольственным товарам составило 0,9 процента в прошлом году, в этом году - 0,1 процента.
"В 2019-2020 годах, возможно, будет превышение инфляции, возможен выход инфляции из заданного коридора. Во-первых, это связано с режимом санкций против России. Во-вторых, с ослаблением нацвалюты, в-третьих, со снижением цен на нефть. И в-четвертых, с ростом социальных расходов и ростом кредитов", - сообщил Акишев.
Глава Нацбанка заявил о необходимости правительству и местным властям провести работу по выяснению рынков, связанных с антироссийскими санкциями.
Что такое инфляция и как она влияет на экономику?
Как сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, ослабление тенге будет оказывать давление на цены и тарифы.
"Учитывая некоторое ослабление тенге и сезонность инфляции по итогам 2018 года уровень инфляции по оценке будет близок к верхнему пределу нового коридора, около 6,6 - 6,8 процента. Принимая во внимание, что в четвертом квартале усиливаются инфляционные процессы, акиматам необходимо своевременно пополнять стабилизационные фонды, усилить работу по бесперебойным поставкам угля и дизельного топлива на рынок с мониторингом цен", - отметил министр.
https://tengrinews.kz/markets/pravitelstvo-rk-prosyat-podgotovitsya-skachku-inflyatsii-iz-352896/