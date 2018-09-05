Китайская экономика начала страдать от торговой войны

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едридмадрид 05 Сентября 2018 в 09:27:00
Уровень производства на китайских предприятиях продолжил расти, однако количество новых заказов упало до максимально низкой отметки за год, отмечает издание. Это наблюдается как на внутреннем, так и на экспортном рынках.
Как отмечается в статье, еще одним фактором, отпугнувшим покупателей, являются высокие цены.
Себестоимость продукции росла в августе вслед за инфляцией. При этом уровень занятости снизился, и из-за этого многие компании не смогли выполнить даже полученные заказы.
Caixin связывает спад с торговой войной и «неясными перспективами», которые беспокоят участников рынка.
Напомним, 31 августа американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп объявит о введении новых заградительных пошлин в отношении китайских товаров уже на первой неделе сентября. Они коснутся продукции на общую сумму в $200 млрд. На данный момент ограничения с обеих сторон затрагивают товары на $50 млрд в год.
https://kursiv.kz/news/politika/2018-09/smi-ekonomika-kitaya-nachala-stradat-ot-torgovoy-voyny
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