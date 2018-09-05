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Экономика
Китайская экономика начала страдать от торговой войны
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едридмадрид 05 Сентября 2018 в 09:27:00
В августе текущего года в Китае снизился индекс деловой активности (PMI). Показатель упал на 0,2 пункта, до уровня 50,6. Это самый низкий результат с июня 2017 года, передает «Лента».

Уровень производства на китайских предприятиях продолжил расти, однако количество новых заказов упало до максимально низкой отметки за год, отмечает издание. Это наблюдается как на внутреннем, так и на экспортном рынках.

Как отмечается в статье, еще одним фактором, отпугнувшим покупателей, являются высокие цены.

Себестоимость продукции росла в августе вслед за инфляцией. При этом уровень занятости снизился, и из-за этого многие компании не смогли выполнить даже полученные заказы.

Caixin связывает спад с торговой войной и «неясными перспективами», которые беспокоят участников рынка.

Напомним, 31 августа американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп объявит о введении новых заградительных пошлин в отношении китайских товаров уже на первой неделе сентября. Они коснутся продукции на общую сумму в $200 млрд. На данный момент ограничения с обеих сторон затрагивают товары на $50 млрд в год.

https://kursiv.kz/news/politika/2018-09/smi-ekonomika-kitaya-nachala-stradat-ot-torgovoy-voyny
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