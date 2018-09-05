ЦБ не исключает возможности повышения ключевой ставки в обозримом будущем.

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едридмадрид 05 Сентября 2018 в 09:27:42
«Мы видим повышенную волатильность на финансовых рынках и не только в России, но и в мире. Это связано с внешними факторами. Безусловно, мы будем ее учитывать при принятии решения. Мы сейчас видим, что инфляция возвращается к нашей цели чуть быстрее, чем мы прогнозировали раньше, в том числе и прежде всего из-за внешних факторов», — сказала Набиуллина.
По словам председателя ЦБ, существуют также факторы, говорящие в пользу снижения ставки или сохранения ее на текущем уровне (7,25 процента годовых), однако их не так много.
Еще одна причина для повышения ставки — увеличение НДС с 18 до 20 процентов, которое произойдет с января 2019 года. Оно приведет к росту инфляции, остановить которую ЦБ попытается с помощью повышения общего уровня ставок на рынке. По состоянию на конец августа инфляция равняется трем процентам в годовом выражении при целевом показателе ЦБ в четыре процента.
Ключевая ставка представляет собой ставку недельного РЕПО — инструмента, с помощью которого регулятор выдает кредиты банкам на одну неделю под залог ценных бумаг. При ослаблении рубля ЦБ повышает ставку, делая дороже кредиты для банков (а вместе с ними и для конечных клиентов — населения и компаний). Делается это для того, чтобы банки не использовали полученные от регулятора деньги для покупки валюты, которая еще больше ослабит рубль.
В последний раз ЦБ прибегал к этому инструменту в декабре 2014 года после резкого ослабления рубля. С тех пор ключевая ставка только снижалась.
https://lenta.ru/news/2018/09/04/nabi/
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