Прожиточный минимум в Казахстане составил 29 146 тенге

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едридмадрид 05 Сентября 2018 в 09:28:09
Величина прожиточного минимума по сравнению с декабрем 2017 года увеличилась на 13,8%, с соответствующим месяцем прошлого года - на 13,6%.
По данным комитета статистики, в структуре величины прожиточного минимума в прошлом месяце доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 18,1%, фруктов и овощей - 14,4%, молочных, масложировых изделий и яиц - 13,9%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 6,7%, сахара, чая и специй - 1,9%.
Также сообщается, что цены на продовольственные товары в августе 2018 года по сравнению с августом 2017 года выросли на 5,1%. Цены на алкогольные напитки повысились на 10,7%, молочные продукты – на 9,5%, рыбу и морепродукты – на 7,1%, кондитерские изделия – на 6,2%, булочные и мучные изделия – на 5,9%, макаронные изделия – на 2,5%, кофе, чай и какао – на 1,9%, фрукты и овощи – на 1,5%, хлеб, муку – по 0,8%, а на крупы – снизились на 13%, сахар – на 10,6%.
Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 6,9%. Уровень цен на конину стал выше на 9%, говядину – на 8,1%, колбасные изделия – на 7,2%, свинину – на 6,6%, баранину – на 6,3%.
https://kursiv.kz/news/ekonomika/2018-09/prozhitochnyy-minimum-v-kazakhstane-sostavil-29-146-tenge
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