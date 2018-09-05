Почему программа "7-20-25" дала сбой на самом старте

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danilov 05 Сентября 2018 в 17:57:14
"В Атырау жилые комплексы еще строятся. В Алматы из тех жилых комплексов, что сданы, все распроданы. В Астане пока одна квартира.
Как будут введены в эксплуатацию новые дома, в отделе продаж будут предложения", – рассказали нам в компании BI Group.
В отделе продаж другого застройщика – компании "Базис-А" – мы узнали, что только в двух жилых комплексах в Астане они могут предложить квартиры, соответствующие условиям программы. Однако если потенциальный заемщик захочет, к примеру, оформить кредит на покупку трехкомнатной квартиры, общая площадь которой составляет 83 квадратных метра, она обойдется в 29 миллионов тенге. А "потолок" программы "7-20-25" – 25 миллионов. Клиенту могут предложить оставшиеся четыре миллиона вносить на счет строительной компании.
В Алматы у этой же строительной компании остались квартиры в одном жилом комплексе – с небольшой квадратурой и на последних этажах, нас попросили подождать, когда будут сданы в эксплуатацию новые дома.
По данным Национального банка РК, по состоянию на 20 августа 2018 года по программе "7-20-25" были одобрены 1026 заявок на предоставление займов на сумму 11,9 миллиарда тенге. При этом план по освоению на 2018 год составляет 100 миллиардов тенге.
"Если программа продолжит действовать в том же темпе, то будут освоены около 30 миллиардов тенге.
Недоосвоение может составить 70 миллиардов тенге (70 процентов)
План на 2019 год составляет 150 миллиардов тенге, но при том предложении, что будет представлено на рынке, можно предположить, что освоение составит около 50 миллиардов тенге. Обратно же недоосвоение – 100 миллиардов тенге (67 процентов)", – посчитал начальник отдела аналитики строительной компании BI Group Даурен Айткенов.
По его словам, для увеличения количества доступных по программе "7-20-25" квартир в ней необходимо расширить понятие "первичное жилье".
Эксперт подразумевает, что в программы субсидирования необходимо включить проекты, имеющие разрешение на привлечение денежных средств дольщиков. Он приводит пример, когда в соседней России 60 процентов продаж квартир на первичном рынке приходится на ипотеку под жилье, приобретенное на основании долевого участия. По его мнению, это повысит доступность жилья для граждан и у населения появится возможность покупать качественное жилье в ипотеку на этапе строительства на 20 процентов дешевле.
Кроме того, считает аналитик, увеличится объем освоения выделенных по "7-20-25" средств, это позволит поддержать строительный сектор.
"Основная проблема нашей и многих других строительных компанией, работающих по программе "7-20-25", заключается в том, что программа выдает кредиты только под готовое жилье, тогда как большинство квартир продаются на этапе строительства.
В итоге квартир, подходящих под условия программы, остается довольно мало, и, как правило, ликвидные квартиры уходят первыми, а выбор у людей довольно ограниченный
То есть мы видим следующие проблемы. Во-первых, это нехватка предложения, отвечающего программе, когда объем строящегося жилья превышает объем готового. В целом по всей Астане всего 12 процентов от общего объема предложений отвечает условиям программы. Во-вторых, цена готовых объектов выше строящегося жилья (готовое жилье дороже в среднем на 20 процентов). В-третьих, это ограниченный выбор квартир для населения, так как 70 процентов квартир выкупается на стадии строительства", – сообщил Айткенов.
Мы обратились в Национальный банк РК, чтобы узнать, планирует ли финрегулятор пересмотреть условия программы и решить вопрос дефицита жилья по программе "7-20-25".
В главном банке республики решили переадресовать этот вопрос непосредственно оператору программы – ипотечной организации "Баспана".
В "Баспане" нас заверили, что совместно с Нацбанком уже активно обсуждаются механизмы совершенствования условий программы на различных этапах ее развития.
"Согласно утвержденным условиям программы "7-20-25", на момент оформления займа новое жилье должно быть уже введено в эксплуатацию. Дефицит введенного в эксплуатацию жилья возникает по причине того, что по стране реализация нового жилья частными застройщиками производится в основном на уровне строительства (90 процентов).
В целях содействия решению вопроса по дефициту первичного жилья дочерней организацией Нацбанка РК – ипотечной организацией "Баспана" – прорабатываются механизмы финансирования строительства жилья через МИО (акиматы) для участников программы
Также обсуждаются и вырабатываются подходы по подключению в программу объектов долевого строительства (возможность приобретения клиентами объектов долевого строительства в рамках программы)", – сообщили в пресс-службе компании "Баспана".
Кроме того, в компании рассказали, как планируется в случае необходимости выкупать ипотечные займы в рамках программы "7-20-25".
"В течение 2018-2022 годов индикативный объем выпуска и размещения облигаций "Баспаны" составит не менее одного триллиона тенге. Здесь важно отметить, что указанные объемы индикативные, они не означают, что "Баспане" выделены средства, которые оператор программы не осваивает. "Баспана" согласно потребностям по выкупу ипотечных займов будет осуществлять выпуск и размещение долговых ценных бумаг.
В настоящее время не все заявленные банки вовлечены в программу (заявки принимают пять банков) в связи с тем, что банкам необходимо время на разработку и согласование внутренних процедур (настройка IT-систем, согласование и утверждение правил выдачи, обслуживания и мониторинга кредитов и прочие внутренние процедуры) для участия в программе. Мы ожидаем, что процесс подключения оставшихся банков к программе будет завершен до конца октября (2018 года – Прим. автора)", – рассказали в ипотечной организации.
Напомним, вопрос дефицита жилья и низких темпов освоения программы 5 сентября подняли депутаты мажилиса Парламента РК в ходе пленарного заседания. Народные избранники направили запрос в Национальный Банк РК, в котором поинтересовались причинами низких темпов реализации новой жилищной программы "7-20-25". Ранее мы уже писали о том, что житель Астаны Аслан Абилов вместе со своей супругой не смогли получить заем по программе "7-20-25". В ипотечной организации прокомментировали случай Абилова и рассказали нашей редакции, почему молодой семье отказали в предоставлении ипотечного займа все четыре банка.
http://today.kz/news/kazahstan/2018-09-05/769600-ipoteka-v-rk-pochemu-programma-7-20-25-dala-sboj-na-samom-starte/