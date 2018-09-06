Монголия попросила у РФ в кредит 100 млрд руб. для совместных проектов в энергетике

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danilov 06 Сентября 2018 в 10:16:57
"[Вице-премьер Монголии] Ульзийсайханы Энхтувшин обратился с просьбой об оказании финансовой поддержки и выделении льготного кредита в размере 100 млрд руб. для дальнейшей реализации совместных проектов в области энергетики, включая развитие и модернизацию ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4, расположенные в Улан-Баторе", - сообщили в пресс-службе.
Рабочая встреча сопредседателей межправкомиссии состоялась 4 сентября.
Ранее сообщалось, что Монголия заинтересована в привлечении российского экспортного кредита на модернизацию двух ТЭЦ в Улан-Баторе.
ТАСС
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