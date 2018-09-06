Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Монголия попросила у РФ в кредит 100 млрд руб. для совместных проектов в энергетике
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 06 Сентября 2018 в 10:16:57
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Монголия в рамках рабочей встречи сопредседателей российско-монгольской межправкомиссии во вторник обратилась с просьбой об оказании финансовой поддержки для реализации совместных проектов в области энергетики. Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства РФ Алексея Гордеева.

"[Вице-премьер Монголии] Ульзийсайханы Энхтувшин обратился с просьбой об оказании финансовой поддержки и выделении льготного кредита в размере 100 млрд руб. для дальнейшей реализации совместных проектов в области энергетики, включая развитие и модернизацию ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4, расположенные в Улан-Баторе", - сообщили в пресс-службе.

Рабочая встреча сопредседателей межправкомиссии состоялась 4 сентября.

Ранее сообщалось, что Монголия заинтересована в привлечении российского экспортного кредита на модернизацию двух ТЭЦ в Улан-Баторе.

ТАСС
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь