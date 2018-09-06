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Экономика
Перепись населения обойдется Казахстану почти в 9 млрд. тенге
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danilov 06 Сентября 2018 в 12:40:40
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 06.09.2018 в 13:07:52   # 692570

Хорошая сумма , есть что отработать .
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  Денис222 06.09.2018 в 13:18:19   # 692574
Нах оно нам за такие бабки! Блеать Вам деньги некуда девать?
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  Dragon 06.09.2018 в 14:10:52   # 692575
Готовтесь к новым выборам. Всегда так было, когда банан лжевыборы устраивает! Сначало под видом переписи собирают инфо, а после в выборах эти инфо и без нас используют. Дариге готовит 97+% голосов!
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  СССР 06.09.2018 в 14:21:50   # 692576
Dragon

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  ЛиКа 06.09.2018 в 14:56:53   # 692578
А зачем перепись, все ведь можно в электронной базе увидеть. Ребёнок только рождается - присваивают ИИН. Каждый взрослый имеет удостоверение, также с ИИН.
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  bIP6bIC 06.09.2018 в 15:10:00   # 692581
Цитата: ЛиКа от 06.09.2018 14:56:53
А зачем перепись, все ведь можно в электронной базе увидеть. Ребёнок только рождается - присваивают ИИН. Каждый взрослый имеет удостоверение, также с ИИН.

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  Свомпи 06.09.2018 в 15:36:51   # 692583
Очередная новость бомба (пиздец), плюс бакс за 375, блеать все больше задумываюсь стоит ли возвращаться??!
Месяц уже тут нахожусь, сука ни в тель авиве, ни в Иерусалиме нет нагло двигающизся кортежей ни чинуш ни блатных, свадьба максимум 2-3 машины, головная машина шавроле круз или что то в этом роде, ни одного лимузина не видел, кстати общественном транспорту - лайк, ходят с интервалом 2-4 мин, кондеры во всех автобусах.
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  Маке0912 06.09.2018 в 16:38:57   # 692589
Зачем нас считать ?
Возьмите последнюю перепись.
Чуть меньше , чуть больше. И что ?
И за этого нужно отдать 9 лярдов ?
В прошлый раз считали.
И в бега ушли. Потом правда посадили.
Сейчас новая карусель.
Лучше на эти деньги дома или хотя бы общежития построили для совсем нищих. Больницы или дороги.
По всему Казахстану.
Правильно говорят выборы на носу.
Вот так и живем на вранье.

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  Маке0912 06.09.2018 в 16:57:14   # 692592
Цитата: Свомпи от 06.09.2018 15:36:51
Очередная новость бомба (пиздец), плюс бакс за 375, блеать все больше задумываюсь стоит ли возвращаться??!
Месяц уже тут нахожусь, сука ни в тель авиве, ни в Иерусалиме нет нагло двигающизся кортежей ни чинуш ни блатных, свадьба максимум 2-3 машины, головная машина шавроле круз или что то в этом роде, ни одного лимузина не видел, кстати общественном транспорту - лайк, ходят с интервалом 2-4 мин, кондеры во всех автобусах.

Правильно, живи там и не возвращайся .
Зачем тебе кортежы и лимузины и 200-300 человек на свадьбах. Шашлыки, плов , бешпармак. Толпа друзей и родствеников.
И питайся сух пайками . Это полезно для тебя.
У каждого свой выбор.
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  KAN13 06.09.2018 в 17:45:48   # 692599
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