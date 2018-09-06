Перепись населения обойдется Казахстану почти в 9 млрд. тенге

Очередная новость бомба (пиздец), плюс бакс за 375, блеать все больше задумываюсь стоит ли возвращаться??!Месяц уже тут нахожусь, сука ни в тель авиве, ни в Иерусалиме нет нагло двигающизся кортежей ни чинуш ни блатных, свадьба максимум 2-3 машины, головная машина шавроле круз или что то в этом роде, ни одного лимузина не видел, кстати общественном транспорту - лайк, ходят с интервалом 2-4 мин, кондеры во всех автобусах.