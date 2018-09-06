Перепись населения обойдется Казахстану почти в 9 млрд. тенге

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danilov 06 Сентября 2018 в 12:40:40
Комментарии, по рейтингу, по дате
Хорошая сумма , есть что отработать .
Цитата: ЛиКа от 06.09.2018 14:56:53
А зачем перепись, все ведь можно в электронной базе увидеть. Ребёнок только рождается - присваивают ИИН. Каждый взрослый имеет удостоверение, также с ИИН.
А зачем перепись, все ведь можно в электронной базе увидеть. Ребёнок только рождается - присваивают ИИН. Каждый взрослый имеет удостоверение, также с ИИН.
Месяц уже тут нахожусь, сука ни в тель авиве, ни в Иерусалиме нет нагло двигающизся кортежей ни чинуш ни блатных, свадьба максимум 2-3 машины, головная машина шавроле круз или что то в этом роде, ни одного лимузина не видел, кстати общественном транспорту - лайк, ходят с интервалом 2-4 мин, кондеры во всех автобусах.
Возьмите последнюю перепись.
Чуть меньше , чуть больше. И что ?
И за этого нужно отдать 9 лярдов ?
В прошлый раз считали.
И в бега ушли. Потом правда посадили.
Сейчас новая карусель.
Лучше на эти деньги дома или хотя бы общежития построили для совсем нищих. Больницы или дороги.
По всему Казахстану.
Правильно говорят выборы на носу.
Вот так и живем на вранье.
Цитата: Свомпи от 06.09.2018 15:36:51
Очередная новость бомба (пиздец), плюс бакс за 375, блеать все больше задумываюсь стоит ли возвращаться??!
Месяц уже тут нахожусь, сука ни в тель авиве, ни в Иерусалиме нет нагло двигающизся кортежей ни чинуш ни блатных, свадьба максимум 2-3 машины, головная машина шавроле круз или что то в этом роде, ни одного лимузина не видел, кстати общественном транспорту - лайк, ходят с интервалом 2-4 мин, кондеры во всех автобусах.
Очередная новость бомба (пиздец), плюс бакс за 375, блеать все больше задумываюсь стоит ли возвращаться??!
Месяц уже тут нахожусь, сука ни в тель авиве, ни в Иерусалиме нет нагло двигающизся кортежей ни чинуш ни блатных, свадьба максимум 2-3 машины, головная машина шавроле круз или что то в этом роде, ни одного лимузина не видел, кстати общественном транспорту - лайк, ходят с интервалом 2-4 мин, кондеры во всех автобусах.
Правильно, живи там и не возвращайся .
Зачем тебе кортежы и лимузины и 200-300 человек на свадьбах. Шашлыки, плов , бешпармак. Толпа друзей и родствеников.
И питайся сух пайками . Это полезно для тебя.
У каждого свой выбор.