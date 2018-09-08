Когда подешевеет дизельное топливо?

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danilov 08 Сентября 2018 в 08:50:24
По словам чиновников, 32.75 %, то есть примерно треть солярки, производимой в стране, в период уборки урожая отправляется сельхозпроизводителям по льготной цене — 150 тенге за литр. Ещё 15.62 % от общего объёма в сентябре планируется направить железнодорожникам в связи с растущим железнодорожным грузопотоком. Кроме того, 3.88 % от производимого в Казахстане дизтоплива в сентябре передадут на нужды горно-металлургического комплекса. Таким образом, на розничный рынок страны в этом месяце поступит порядка 184.5 тыс. тонн дизельного топлива, или 47.75 % от объёма внутреннего производства данного вида топлива. А дефицит, как известно, развязывает руки торговцам.
Изменяются в большую сторону прайсы на заправках и в связи с сезонным ростом транзитных автомобильных грузоперевозок по территории республики. При этом повышенный спрос на казахстанское дизтопливо возникает из-за разницы цен на рынке РК и в приграничных регионах соседних государств.
Также в соответствии с постановлением правительства РК от 6 апреля 2018 года № 173 «Об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» ставка акциза на солярку была увеличена с 1 июня текущего года на 7.7 тенге за литр.
«Снижение цен на дизельное топливо ожидается в ноябре, когда повышенная ставка акциза снизится с действующего уровня 9 300 тенге за тонну до 540 тенге за тонну. Кроме того, ожидается снижение потребления дизельного топлива по всему Казахстану ввиду завершения уборочных работ, а также увеличения спроса на солярку с низкой температурой замерзания (—25 градусов, —40 градусов)», заявили в Минэнерго.
Напомним, лето 2018 года завершилось очередным скачком цен на тяжёлое топливо. Дизель поднялся до 191 тенге за литр и стал дороже, чем бензин Аи-98, почти на всех заправках крупных сетей.
Ранее в Минэнерго РК заявили, что дефицита топлива в стране в ближайшие два года не предвидится.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ждём очередной байки.
Sr. Leonsio 08.09.2018 в 13:42:48 # 692818
sangil baba 08.09.2018 в 14:52:18 # 692821
Цитата: Pole13 от 08.09.2018 11:54:17
Титусяне, есть у вас знакомые машинисты тепловозов, желающие продавать солярку?
Титусяне, есть у вас знакомые машинисты тепловозов, желающие продавать солярку?
есть, только в таразе
Цитата: sangil baba от 08.09.2018 14:52:18
есть, только в таразе
Цитата: Pole13 от 08.09.2018 11:54:17
Титусяне, есть у вас знакомые машинисты тепловозов, желающие продавать солярку?
Титусяне, есть у вас знакомые машинисты тепловозов, желающие продавать солярку?
есть, только в таразе
Посмотрите личные сообщения. Будет здорово если найдем взаимовыгодные условия.
MишаМашкевич 08.09.2018 в 16:01:44 # 692823
Ну раз такая тема пошла,есть знакомые дачники, помидоров надо,коробок 3. Банки закатать хочу,мало ли до чего народ дошел,может и зима будет долгой. Мало ли))))))))))