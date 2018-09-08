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Экономика
Когда подешевеет дизельное топливо?
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danilov 08 Сентября 2018 в 08:50:24
Минэнерго попыталось объяснить, почему подорожал дизель на отечественных заправках и когда цены снизятся.

По словам чиновников, 32.75 %, то есть примерно треть солярки, производимой в стране, в период уборки урожая отправляется сельхозпроизводителям по льготной цене — 150 тенге за литр. Ещё 15.62 % от общего объёма в сентябре планируется направить железнодорожникам в связи с растущим железнодорожным грузопотоком. Кроме того, 3.88 % от производимого в Казахстане дизтоплива в сентябре передадут на нужды горно-металлургического комплекса. Таким образом, на розничный рынок страны в этом месяце поступит порядка 184.5 тыс. тонн дизельного топлива, или 47.75 % от объёма внутреннего производства данного вида топлива. А дефицит, как известно, развязывает руки торговцам.

Изменяются в большую сторону прайсы на заправках и в связи с сезонным ростом транзитных автомобильных грузоперевозок по территории республики. При этом повышенный спрос на казахстанское дизтопливо возникает из-за разницы цен на рынке РК и в приграничных регионах соседних государств.

Также в соответствии с постановлением правительства РК от 6 апреля 2018 года № 173 «Об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» ставка акциза на солярку была увеличена с 1 июня текущего года на 7.7 тенге за литр.

«Снижение цен на дизельное топливо ожидается в ноябре, когда повышенная ставка акциза снизится с действующего уровня 9 300 тенге за тонну до 540 тенге за тонну. Кроме того, ожидается снижение потребления дизельного топлива по всему Казахстану ввиду завершения уборочных работ, а также увеличения спроса на солярку с низкой температурой замерзания (—25 градусов, —40 градусов)», заявили в Минэнерго.

Напомним, лето 2018 года завершилось очередным скачком цен на тяжёлое топливо. Дизель поднялся до 191 тенге за литр и стал дороже, чем бензин Аи-98, почти на всех заправках крупных сетей.

Ранее в Минэнерго РК заявили, что дефицита топлива в стране в ближайшие два года не предвидится.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Яшот 08.09.2018 в 09:10:15   # 692772
В ноябре, если дизель не снизится (а он не снизится) нам опять объяснят почему.
Ждём очередной байки.
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  DITRX 08.09.2018 в 09:32:22   # 692775
Сомневаюсь что он подешевет. В Америке литр дизеля стоит 314 ТГ. А в России почти 250тг. Скорее всего бензин подорожает чем дизель подешевет.
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  Лысый 08.09.2018 в 10:00:42   # 692781
После дождичка в четверг.
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  Джимбо 08.09.2018 в 10:09:59   # 692786
Сказочники
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  Pole13 08.09.2018 в 11:54:17   # 692811
Титусяне, есть у вас знакомые машинисты тепловозов, желающие продавать солярку?
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  Skype 08.09.2018 в 12:10:52   # 692813
Если будем торговать свои ресурсы, за свои тенге тогда и помечтать можно
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  Sr. Leonsio 08.09.2018 в 13:42:48   # 692818
Не солярка снизится, а бензин подорожает. В это охотно верю.
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  sangil baba 08.09.2018 в 14:52:18   # 692821
Цитата: Pole13 от 08.09.2018 11:54:17
Титусяне, есть у вас знакомые машинисты тепловозов, желающие продавать солярку?

есть, только в таразе
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  Pole13 08.09.2018 в 14:58:52   # 692822
Цитата: sangil baba от 08.09.2018 14:52:18
Цитата: Pole13 от 08.09.2018 11:54:17
Титусяне, есть у вас знакомые машинисты тепловозов, желающие продавать солярку?

есть, только в таразе

Посмотрите личные сообщения. Будет здорово если найдем взаимовыгодные условия.
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  MишаМашкевич 08.09.2018 в 16:01:44   # 692823
докатились. Тута обсуждать мутные схемы. На очереди что интересно: ворованные строительные материалы или коробка антибиотиков?
Ну раз такая тема пошла,есть знакомые дачники, помидоров надо,коробок 3. Банки закатать хочу,мало ли до чего народ дошел,может и зима будет долгой. Мало ли))))))))))
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  leksi 08.09.2018 в 17:54:41   # 692830
вот байки то расписали если дизель и подешевеет то максимум на 2 тенге а прогнозы есть с начала нового 2019 года дизель будет 230 тенге
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