«Росатом» построит АЭС в Узбекистане

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danilov 09 Сентября 2018 в 01:06:12
По словам господина Медведева, проект носит стратегический характер. «Он большой, сложный, но он создает задел для высокотехнологичного взаимодействия наших стран на десятилетия вперед. Речь идет о масштабном трансфере технологий, о подготовке узбекских специалистов с широким кругом компетенций. И это в известной степени переводит Узбекистан на другой уровень технологического развития»,— заявил премьер-министр России.
Господин Арипов выразил «большую благодарность» руководству России за помощь в строительстве АЭС. «Это очень важное решение, принятое президентом Узбекистана. Мы благодарим российских коллег за то, что они подходят к этому вопросу очень основательно, фундаментально, относятся к Узбекистану как к партнеру»,— сказал премьер-министр Узбекистана.
https://www.kommersant.ru/doc/3736693
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