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Экономика
«Росатом» построит АЭС в Узбекистане
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danilov 09 Сентября 2018 в 01:06:12
Премьер-министры России и Узбекистана Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов на встрече в Москве подписали соглашение о строительстве атомной электростанции. «Росатом» построит в Узбекистане двухблочную АЭС мощностью 1,2 ГВт каждая.

По словам господина Медведева, проект носит стратегический характер. «Он большой, сложный, но он создает задел для высокотехнологичного взаимодействия наших стран на десятилетия вперед. Речь идет о масштабном трансфере технологий, о подготовке узбекских специалистов с широким кругом компетенций. И это в известной степени переводит Узбекистан на другой уровень технологического развития»,— заявил премьер-министр России.

Господин Арипов выразил «большую благодарность» руководству России за помощь в строительстве АЭС. «Это очень важное решение, принятое президентом Узбекистана. Мы благодарим российских коллег за то, что они подходят к этому вопросу очень основательно, фундаментально, относятся к Узбекистану как к партнеру»,— сказал премьер-министр Узбекистана.

https://www.kommersant.ru/doc/3736693
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