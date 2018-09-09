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Экономика
Джек Ма уходит из своей компании Alibaba. С 10-ого сентября.
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danilov 09 Сентября 2018 в 09:47:18
Одна из главных новостей дня – миллиардер Джек Ма (马云) покидает должность главы гиганта рынка Китая Alibaba (阿里巴巴) и, выходя в 54 года на пенсию, намерен заниматься благотворительностью и преподаванием.

Джек Ма официально уйдёт со своего поста из компании, которую он же и основал 20 лет назад, 10 сентября, в свой день рождения и День учителя.

Несмотря на то, что сам Джек Ма называет это «началом новой эры» и отмечает свою страсть к преподаванию (до основания компании миллиардер работал учителем английского).

Сейчас Alibaba считается самой дорогой компанией Китая и оценивается в $420 млрд. Собственный капитал Джека Ма оценивается более $40 млрд по данным Bloomberg Billionare Index.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 09.09.2018 в 14:14:05   # 692909
красаучек
Жизнь человека удалась. Благотворительность - логичное завершение блестательной карьеры
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