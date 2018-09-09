Джек Ма уходит из своей компании Alibaba. С 10-ого сентября.

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danilov 09 Сентября 2018 в 09:47:18
Джек Ма официально уйдёт со своего поста из компании, которую он же и основал 20 лет назад, 10 сентября, в свой день рождения и День учителя.
Несмотря на то, что сам Джек Ма называет это «началом новой эры» и отмечает свою страсть к преподаванию (до основания компании миллиардер работал учителем английского).
Сейчас Alibaba считается самой дорогой компанией Китая и оценивается в $420 млрд. Собственный капитал Джека Ма оценивается более $40 млрд по данным Bloomberg Billionare Index.
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 09.09.2018 в 14:14:05 # 692909
Жизнь человека удалась. Благотворительность - логичное завершение блестательной карьеры