Растёт на глазах

............основная часть падение тенге - это крушение рубля у наших соседей ( вспомним мы всегда до последнего держали тенге , повторюсь и 1998 году и в 200-х ) ,но сейчас ситуация похожая , и российский рубль тянет тенге вниз ( большая часть - если считать в процентах, так же кризис на международном рынке валют развивающихся стран , и вывод финансов с этих рынков))