Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Растёт на глазах
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 10 Сентября 2018 в 21:24:29
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 10.09.2018 в 21:41:15   # 693002
А давайте перейдем на доллар?
А хренали потом париться?
Зато стабильность. Нахрен такая независимость, когда через пару лет пенсионные накопления превратяться в пыль?
поощрить (7) | покарать
  едридмадрид 10.09.2018 в 21:46:25   # 693003
Цитата: alpha_portal от 10.09.2018 21:41:15
А давайте перейдем на доллар?
А хренали потом париться?
Зато стабильность. Нахрен такая независимость, когда через пару лет пенсионные накопления превратяться в пыль?


нахер доллар, давай на рубли

сколько тут неместных и местных ныли что пора этот доллар в помойку , а рубль - это всё

так вот тренд на рынке Казахстана по валюте - это падение российского рубля, рубль падает и тянет тенге вниз
( наши учатся на ошибках , когда в России в 1998 году и позже , рубль нахер тонул , а наши до последнего держали курс тенге , по отношению к рублю , было потрачено дофига валютных запасов )
поощрить | покарать (2)
  едридмадрид 10.09.2018 в 21:52:43   # 693005
неделя началась с " черного понедельника"

в России рубль пробил дно по отношению к доллару и сейчас торгуется выше 70 рублей за бакс , а евро вообще херячет за 81 рубль 55 копеек ( вроде с 2016 года такой стабильности не было ) ,

ну и конеш вслед летит наше тенге

поощрить (1) | покарать
  Skype 10.09.2018 в 22:12:16   # 693007
так вот тренд на рынке Казахстана по валюте - это падение российского рубля, рубль падает и тянет тенге вниз

У вас всю жизнь кто то виноват, в кране нет горячей воды в нашем мегаполисе, тоже Россия виновата? Да и мегаполис больше на большой кишлак тянет, до мегаполиса ему очень далеко
поощрить (2) | покарать
  Makintosh 10.09.2018 в 22:15:53   # 693009
Цитата: едридмадрид от 10.09.2018 21:52:43
неделя началась с " черного понедельника"

в России рубль пробил дно по отношению к доллару и сейчас торгуется выше 70 рублей за бакс , а евро вообще херячет за 81 рубль 55 копеек ( вроде с 2016 года такой стабильности не было ) ,

ну и конеш вслед летит наше тенге


Думаете, проблема в рубле?
поощрить (1) | покарать
  едридмадрид 10.09.2018 в 22:19:22   # 693010
Цитата: Makintosh от 10.09.2018 22:15:53
Цитата: едридмадрид от 10.09.2018 21:52:43
неделя началась с " черного понедельника"

в России рубль пробил дно по отношению к доллару и сейчас торгуется выше 70 рублей за бакс , а евро вообще херячет за 81 рубль 55 копеек ( вроде с 2016 года такой стабильности не было ) ,

ну и конеш вслед летит наше тенге


Думаете, проблема в рубле?


основная часть падение тенге - это крушение рубля у наших соседей ( вспомним мы всегда до последнего держали тенге , повторюсь и 1998 году и в 200-х ) ,

но сейчас ситуация похожая , и российский рубль тянет тенге вниз ( большая часть - если считать в процентах, так же кризис на международном рынке валют развивающихся стран , и вывод финансов с этих рынков))
поощрить (3) | покарать
  Makintosh 10.09.2018 в 22:37:29   # 693011
............основная часть падение тенге - это крушение рубля у наших соседей ( вспомним мы всегда до последнего держали тенге , повторюсь и 1998 году и в 200-х ) ,

но сейчас ситуация похожая , и российский рубль тянет тенге вниз ( большая часть - если считать в процентах, так же кризис на международном рынке валют развивающихся стран , и вывод финансов с этих рынков))[/quote]............................

Моё мнение-не рубль, так еще бы кто-нить или чт-нить было бы виновато в наших бедах.
вспомните запрет на ввоз АИ-92 из России 26 августа.
Проблема лежит наверху.
поощрить (1) | покарать
  едридмадрид 10.09.2018 в 22:43:59   # 693013
Цитата: Makintosh от 10.09.2018 22:37:29
............основная часть падение тенге - это крушение рубля у наших соседей ( вспомним мы всегда до последнего держали тенге , повторюсь и 1998 году и в 200-х ) ,

но сейчас ситуация похожая , и российский рубль тянет тенге вниз ( большая часть - если считать в процентах, так же кризис на международном рынке валют развивающихся стран , и вывод финансов с этих рынков))
............................

Моё мнение-не рубль, так еще бы кто-нить или чт-нить было бы виновато в наших бедах.
вспомните запрет на ввоз АИ-92 из России 26 августа.
Проблема лежит наверху.[/quote]

короче время позднее , я так понимаю если вы запрет на бензин и доллар с тенгой связали - то на этом можно беседу закруглять

и вообще я Данилову ( тот который админ) скинул новость

Рубль продолжит тянуть тенге за собой вниз

солидный финансовый источник Форбс.кз , надеюсь опубликуют , там небольшой расклад что и почему
поощрить (2) | покарать
  alpha_portal 10.09.2018 в 23:37:59   # 693023
Вижу как сбываются постаппокалиптические филмы фантастики о земле
поощрить (1) | покарать
  Ал 11.09.2018 в 00:31:18   # 693038
Тем, у кого в авторитете форбс , и кто на зависимости от рубля зациклился Quote:
Предсказавший ослабление тенге эксперт рассказал о будущем курса доллара https://forbes.kz/finances/finance/predskazavshiy_oslablenie_tenge_eks pert_rasskazal_o_buduschem_dollara/
14 августа 2018
Руководитель аналитического отдела FXPrimus Арман Бейсембаев дал интервью Forbes.kz
...
Источником этих проблем является ФРС, которая от количественного смягчения перешла к количественному ужесточению, повышая процентную ставку. Сейчас эта ставка является нейтральной по отношению к инфляции. Но ещё пару повышений, и реальная ставка в США станет положительной.
Время дешёвого долларового заимствования и дешёвого доллара на этом закончилось. ФРС изымает из системы долларовую ликвидность со скоростью $70 млрд в месяц и в дальнейшем планирует только наращивать эту скорость. Напечатанные c 2009 до сегодняшнего дня доллары, которые до этой поры расходились по всему миру в поисках высокой доходности, возвращаются в США, чтобы быть вложенными в американские трежерис, где далее они уже будут изъяты из мирового оборота. Это вызывает рост их доходности и подорожание доллара против всех основных валют.
Всё это уже сейчас вызывает проблемы не только в развивающихся, но даже в развитых странах. Не стоит забывать, что евро, фунт стерлингов, японская иена, канадский доллар и тому подобные тоже дешевеют по отношению к доллару.
Было бы удивительно, если бы мы как-то выпали из этого общего тренда.
...

Не стоит при этом забывать, что даже на форбс эксперты ошибаются...
поощрить | покарать
  Ал 11.09.2018 в 00:45:17   # 693039
К сожалению, ссылку предыдущего коммента движок титуса рвет.
Но даже в этом случае есть возможность отыскать оригинал статьи по ее фрагменту...
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь