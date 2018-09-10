Растёт на глазах

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alpha_portal 10.09.2018 в 21:41:15 # 693002
А хренали потом париться?
Зато стабильность. Нахрен такая независимость, когда через пару лет пенсионные накопления превратяться в пыль?
едридмадрид 10.09.2018 в 21:46:25 # 693003
Цитата: alpha_portal от 10.09.2018 21:41:15
А давайте перейдем на доллар?
А хренали потом париться?
Зато стабильность. Нахрен такая независимость, когда через пару лет пенсионные накопления превратяться в пыль?
А давайте перейдем на доллар?
А хренали потом париться?
Зато стабильность. Нахрен такая независимость, когда через пару лет пенсионные накопления превратяться в пыль?
нахер доллар, давай на рубли
сколько тут неместных и местных ныли что пора этот доллар в помойку , а рубль - это всё
так вот тренд на рынке Казахстана по валюте - это падение российского рубля, рубль падает и тянет тенге вниз
( наши учатся на ошибках , когда в России в 1998 году и позже , рубль нахер тонул , а наши до последнего держали курс тенге , по отношению к рублю , было потрачено дофига валютных запасов )
едридмадрид 10.09.2018 в 21:52:43 # 693005
в России рубль пробил дно по отношению к доллару и сейчас торгуется выше 70 рублей за бакс , а евро вообще херячет за 81 рубль 55 копеек ( вроде с 2016 года такой стабильности не было ) ,
ну и конеш вслед летит наше тенге
У вас всю жизнь кто то виноват, в кране нет горячей воды в нашем мегаполисе, тоже Россия виновата? Да и мегаполис больше на большой кишлак тянет, до мегаполиса ему очень далеко
Цитата: едридмадрид от 10.09.2018 21:52:43
неделя началась с " черного понедельника"
в России рубль пробил дно по отношению к доллару и сейчас торгуется выше 70 рублей за бакс , а евро вообще херячет за 81 рубль 55 копеек ( вроде с 2016 года такой стабильности не было ) ,
ну и конеш вслед летит наше тенге
неделя началась с " черного понедельника"
в России рубль пробил дно по отношению к доллару и сейчас торгуется выше 70 рублей за бакс , а евро вообще херячет за 81 рубль 55 копеек ( вроде с 2016 года такой стабильности не было ) ,
ну и конеш вслед летит наше тенге
Думаете, проблема в рубле?
едридмадрид 10.09.2018 в 22:19:22 # 693010
Цитата: Makintosh от 10.09.2018 22:15:53
Думаете, проблема в рубле?
Цитата: едридмадрид от 10.09.2018 21:52:43
неделя началась с " черного понедельника"
в России рубль пробил дно по отношению к доллару и сейчас торгуется выше 70 рублей за бакс , а евро вообще херячет за 81 рубль 55 копеек ( вроде с 2016 года такой стабильности не было ) ,
ну и конеш вслед летит наше тенге
неделя началась с " черного понедельника"
в России рубль пробил дно по отношению к доллару и сейчас торгуется выше 70 рублей за бакс , а евро вообще херячет за 81 рубль 55 копеек ( вроде с 2016 года такой стабильности не было ) ,
ну и конеш вслед летит наше тенге
Думаете, проблема в рубле?
основная часть падение тенге - это крушение рубля у наших соседей ( вспомним мы всегда до последнего держали тенге , повторюсь и 1998 году и в 200-х ) ,
но сейчас ситуация похожая , и российский рубль тянет тенге вниз ( большая часть - если считать в процентах, так же кризис на международном рынке валют развивающихся стран , и вывод финансов с этих рынков))
но сейчас ситуация похожая , и российский рубль тянет тенге вниз ( большая часть - если считать в процентах, так же кризис на международном рынке валют развивающихся стран , и вывод финансов с этих рынков))[/quote]............................
Моё мнение-не рубль, так еще бы кто-нить или чт-нить было бы виновато в наших бедах.
вспомните запрет на ввоз АИ-92 из России 26 августа.
Проблема лежит наверху.
едридмадрид 10.09.2018 в 22:43:59 # 693013
Цитата: Makintosh от 10.09.2018 22:37:29............................
............основная часть падение тенге - это крушение рубля у наших соседей ( вспомним мы всегда до последнего держали тенге , повторюсь и 1998 году и в 200-х ) ,
но сейчас ситуация похожая , и российский рубль тянет тенге вниз ( большая часть - если считать в процентах, так же кризис на международном рынке валют развивающихся стран , и вывод финансов с этих рынков))
............основная часть падение тенге - это крушение рубля у наших соседей ( вспомним мы всегда до последнего держали тенге , повторюсь и 1998 году и в 200-х ) ,
но сейчас ситуация похожая , и российский рубль тянет тенге вниз ( большая часть - если считать в процентах, так же кризис на международном рынке валют развивающихся стран , и вывод финансов с этих рынков))
Моё мнение-не рубль, так еще бы кто-нить или чт-нить было бы виновато в наших бедах.
вспомните запрет на ввоз АИ-92 из России 26 августа.
Проблема лежит наверху.[/quote]
короче время позднее , я так понимаю если вы запрет на бензин и доллар с тенгой связали - то на этом можно беседу закруглять
и вообще я Данилову ( тот который админ) скинул новость
Рубль продолжит тянуть тенге за собой вниз
солидный финансовый источник Форбс.кз , надеюсь опубликуют , там небольшой расклад что и почему
alpha_portal 10.09.2018 в 23:37:59 # 693023
Предсказавший ослабление тенге эксперт рассказал о будущем курса доллара https://forbes.kz/finances/finance/predskazavshiy_oslablenie_tenge_eks pert_rasskazal_o_buduschem_dollara/
14 августа 2018
Руководитель аналитического отдела FXPrimus Арман Бейсембаев дал интервью Forbes.kz
...
Источником этих проблем является ФРС, которая от количественного смягчения перешла к количественному ужесточению, повышая процентную ставку. Сейчас эта ставка является нейтральной по отношению к инфляции. Но ещё пару повышений, и реальная ставка в США станет положительной.
Время дешёвого долларового заимствования и дешёвого доллара на этом закончилось. ФРС изымает из системы долларовую ликвидность со скоростью $70 млрд в месяц и в дальнейшем планирует только наращивать эту скорость. Напечатанные c 2009 до сегодняшнего дня доллары, которые до этой поры расходились по всему миру в поисках высокой доходности, возвращаются в США, чтобы быть вложенными в американские трежерис, где далее они уже будут изъяты из мирового оборота. Это вызывает рост их доходности и подорожание доллара против всех основных валют.
Всё это уже сейчас вызывает проблемы не только в развивающихся, но даже в развитых странах. Не стоит забывать, что евро, фунт стерлингов, японская иена, канадский доллар и тому подобные тоже дешевеют по отношению к доллару.
Было бы удивительно, если бы мы как-то выпали из этого общего тренда.
...
14 августа 2018
Руководитель аналитического отдела FXPrimus Арман Бейсембаев дал интервью Forbes.kz
...
Источником этих проблем является ФРС, которая от количественного смягчения перешла к количественному ужесточению, повышая процентную ставку. Сейчас эта ставка является нейтральной по отношению к инфляции. Но ещё пару повышений, и реальная ставка в США станет положительной.
Время дешёвого долларового заимствования и дешёвого доллара на этом закончилось. ФРС изымает из системы долларовую ликвидность со скоростью $70 млрд в месяц и в дальнейшем планирует только наращивать эту скорость. Напечатанные c 2009 до сегодняшнего дня доллары, которые до этой поры расходились по всему миру в поисках высокой доходности, возвращаются в США, чтобы быть вложенными в американские трежерис, где далее они уже будут изъяты из мирового оборота. Это вызывает рост их доходности и подорожание доллара против всех основных валют.
Всё это уже сейчас вызывает проблемы не только в развивающихся, но даже в развитых странах. Не стоит забывать, что евро, фунт стерлингов, японская иена, канадский доллар и тому подобные тоже дешевеют по отношению к доллару.
Было бы удивительно, если бы мы как-то выпали из этого общего тренда.
...
Не стоит при этом забывать, что даже на форбс эксперты ошибаются...
Но даже в этом случае есть возможность отыскать оригинал статьи по ее фрагменту...