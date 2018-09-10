Рублю предсказали катастрофу

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 10 Сентября 2018 в 22:23:17
Главный индекс на рынке ОФЗ — RGBI, снизился за последние 7 дней на 2,19 пункта и падает со скоростью зимы 2016, когда нефть продавалась по 27 долларов за баррель. За прошлый месяц он упал на 4%.
Это настоящий рекорд с декабря 2014, когда в стране прошла крупномасштабная девальвация, пишет телеграмм-канал Финансовый говорун. И ОФЗ, и рубль снижаются из-за отрицательного политического фона.
Поэтому крупные иностранные инвесторы продают ОФЗ РФ и тем самым ослабляют рубль. Нынешняя стоимость доллара и евро вовсе не является предельной, считают эксперты.
Сомнений, что ЦБ повысит учетную ставку на ближайшем заседании, теперь вовсе нет, сообщает канал. Непонятно пока только одно: сможет ли рынок протянуть еще неделю, либо ставку нужно будет повышать экстренно, как во всем хорошо памятном декабре 2014. Сообщения Минфина о том, что все хорошо, уже никого не могут успокоить, сообщает канал.
Доллар стоит уже свыше 70 рублей, а российская нефть на мировом рынке стоит около 70 долларов за баррель, если считать среднюю цену за 2018 год. И это только начало, считает блогер Андрей Нальгин.
Согласно оценкам некоторых аналитиков, сейчас рубль угодил в «идеальный шторм». C начала 2018 года его девальвировал Минфин, затративший на покупку валюты огромную сумму.
Сейчас возросли политические риски: ситуация в Сирии опасно накалилась, ожидаются новые санкции со стороны США и Британии. Крупные инвесторы выводят деньги с развивающихся рынков из-за ужесточения политики ФРС, способствуя ослаблению местных валют.
Доллар, между тем, позволил заработать его владельцам. Даже с апреля, когда уже во всю заговорили об очередной девальвации, его доходность показывает 50% годовых и более, отмечает Нальгин.
https://www.infox.ru/news/283/economy/finance/208629-soznaut-li-cb-i-minfin-masstab-vozmoznoj-katastrofy-nalgin