Рубль продолжит тянуть тенге за собой вниз

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едридмадрид 10 Сентября 2018 в 22:39:53
Курс тенге по отношению к доллару расчетами «сегодня» 10.09.2018 по итогам утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже в понедельник понизился на 2,09 тенге – до 377,73 тенге. Минимальная сделка прошла на уровне 376 тенге, максимальная – на отметке 378,05 тенге.
Всего было заключено 7 сделок при резко сократившемся объеме торгов – всего $450 тысяч (упал на $391,2 млн по сравнению с предыдущей сессией).
Тенге продолжает следовать вниз за российским рублем, который приближается к отметке 70 рублей за доллар в ожидании новых санкций США против России.
Вместе с тем, власти Казахстана сделали позитивные заявления относительно дальнейших перспектив экономики страны. Так, глава Минэкономики Казахстана считает достижимым рост ВВП на уровне 3,8% в 2018 году, несмотря на снижение курса тенге по отношению к доллару почти на 20% с апреля текущего года. Как объяснили власти Казахстана, курс тенге слабеет за счет укрепления доллара к основным валютам на мировом валютном рынке, повышения процентных ставок ФРС США и волатильностью курсов валют торговых партнеров Казахстана.
Поддержку тенге в понедельник может оказать также и дорожающая нефть, которая растет в цене после выхода данных о сокращении числа буровых установок США – их число за неделю сократилось на 2 штуки, до 860.
Между тем, курс украинской гривны к доллару также идет вниз и на 9.15 мск опускается на 0,49% - до 0,3519 гривны. Белорусский рубль к этому времени также дешевеет – на 0,48%, до 0,4656 рубля за доллар. Вероятно, эти валюта также продолжат падать в цене, ориентируясь на российский рубль и на мировую геополитическую напряженность.
https://forbes.kz/news/2018/09/10/newsid_181382
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 10.09.2018 в 23:03:38 # 693017
Вто,еаэс это красивые слова,по сути ничего в экономическом плане Изменения курса (курсовой разницы) не обозначает ваще!
Просто там сидит в нацбанке страховщик. Страхуется он,очкует. Не верит в бюджет,в экономику своей страны. Да и не пишет он его. Пешка он. Вот и идём как стадо рыб по волне.
Ещё среди этих, есть наивное дитё Марии Магдалины, простигосподи. Ну как же по другому сказать?! Как не верит таким глазам та?
Ну и конечно вопрос знатокам: сколько ещё это пипипипипи будет длиться?
alpha_portal 10.09.2018 в 23:32:40 # 693020
А так на заметку: А что вы хотели? Миром правят корпорации а не политики. Политика - давно сдохла.
Миром правит кучка людей владеющая корпорациями, они диктуют правила. У кого бабки тот и правила пишет.
Люди, как ресурс давно перестали быть ценными, и, как следствие, на них наплевать всем.
А люди по большей части то идут по накатанному, а накатанное то давно стерто. Мир давно изменился. Люди продолжают верить в светлое будущее и надеяться на правительства, а правительства уже давно пляшут под дудку бабок. И никуда от этого не деться. Однополярный, многополярный или любой другой мир уже не изменит ситуации. Потому что человек - больше не ресурс.
Объяснять почему можно долго. Я просто озвучил факт. Технологии и прогресс человечества идет в разрез с идеей капитализма. Хотя не... Идея капитализма ведет человечество в тупик.
Мы сегодня выживаем и будем выживать еще долго. Селяви.
Чтобы все изменить нужен армагедец такой небольшой. И это единственный выход.
1) Нужно чтоб экономика Казахстана была на равне с Американской или сильнее Американской.
2) Выйти из экономических союзов с Россией
Цитата: Stalin от 11.09.2018 00:10:50
Первый вариант по многим причинам нереален.
Учитывая зависимость Казахстана от российского транзита и потребителей сырья, что второй кроме автоматического повышения пошлин с соответствующими последствиями для казахстанского экспорта российской стороной даст?
Цитата: alpha_portal от 10.09.2018 23:32:40
А пока война третья не пройдет по миру.
А пока война третья не пройдет по миру.
А я считаю что 3 мировая уже давно во всю идёт. Просто ныне войны виду совсем по другому.
Первое мировая господствовал пулемет Максим.
Вторая мировая господствовала ядерная бомба.
Третье мировая господсвует экономические санкции.