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Экономика
Россиянам посоветовали избавиться от долларов
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danilov 11 Сентября 2018 в 17:15:16
Пришло время продавать доллары и покупать рубли, заявил в интервью Business FM министр экономического развития Максим Орешкин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По его мнению, в среднесрочной перспективе курс стабилизируется на уровне 63-64 рубля за один доллар. 10 сентября курс американской валюты преодолел отметку в 70 рублей.

«У нас был прогноз, который мы делали в самом начале лета, и сейчас под бюджетный процесс в конце августа — начале сентября прогноз был обновлен. Все, что мы изменили, это динамику на ближайшие 6-12 месяцев», — отметил Орешкин.

Он заметил, что «покупать нужно тогда, когда боишься». Хотя сейчас все находятся «в некотором нервозном состоянии», ситуация вскоре дойдет до пика и начнется такое же быстрое движение назад, уверен чиновник.

Минэкономразвития прогнозирует постепенное возвращение к макроэкономическому равновесию. При этом в рамках механизма плавающего курса возможны значительные колебания курса в связи с краткосрочными потоками капитала и настроениями на рынке.

https://lenta.ru/news/2018/09/11/oreshkindollar/
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  Wolfkz 11.09.2018 в 17:55:39   # 693147
Теперь точно все ринутся покупать баксы:-)
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  Все мы гости 11.09.2018 в 17:56:29   # 693148
Вы продавайте, избавляйтесь, мы же наоборот их будем скупать, а потом хуякс, вы в говне, а мы на коне.
Вот хитрожопый, он думает, что его послушают и сделают как он советует?
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