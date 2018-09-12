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Новую схему покупки вторичного жилья предложило государство
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danilov 12 Сентября 2018 в 10:58:24
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fire6i9
12.09.2018 в 11:04:01
# 693227
Покупайте одну квартиру по цене двух
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Пермяк
12.09.2018 в 12:20:08
# 693244
Грёбаное государство, нафуй оно нужно с такими программами?
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Денис222
12.09.2018 в 12:21:19
# 693245
Взять квартиры, взять квартиры? Как блеать? Как? З/п то реал низкие...как оплачивать? Какая то показуха...может я не прав, но я так вижу.
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