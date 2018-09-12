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Экономика
Какая Сирия? Рубль падает!
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danilov 12 Сентября 2018 в 19:39:25
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Walter 12.09.2018 в 19:56:36   # 693321
Действительно даже детям ястно. Никита здравомыслящий человек. А ведущие это пропагандирующие позорную политику ехидны. Позорная политика предусматривает в главном врагов . Как внешних так и внутренних. Для прикрытия своих грехов.
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  Ара горный 12.09.2018 в 20:31:17   # 693326
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  Джимбо 12.09.2018 в 20:45:46   # 693327
Учения заложены в бюджет, что там орать? Или все нужно распилить и продать поднять ручки к верху и сдать все америкашкам и их прихлебателям? Что он думает Россия там из за забавы Путина? Или учения делают потому что министру обороны танчики захотелось покатать?
П.С.
Вообще смотреть эти шоу смешно! Все они получают гонорар за свои выступления у каждого своя роль.
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  Любитель ММА 12.09.2018 в 20:46:05   # 693328
А где новость про смертельное отравление ребенка в кафе Шымкента? Или сайт прикрывает виновных?
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  Ара горный 12.09.2018 в 20:47:48   # 693329
Цитата: Любитель ММА от 12.09.2018 20:46:05
А где новость про смертельное отравление ребенка в кафе Шымкента? Или сайт прикрывает виновных?


Где и когда?
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  Любитель ММА 12.09.2018 в 20:48:54   # 693330
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/trehletnyaya-devochka-shyimkente-umerla-pohoda-kafe-353439/
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  строитель 12.09.2018 в 20:52:16   # 693332
Цитата: Walter от 12.09.2018 19:56:36
Действительно даже детям ястно. Никита здравомыслящий человек. А ведущие это пропагандирующие позорную политику ехидны. Позорная политика предусматривает в главном врагов . Как внешних так и внутренних. Для прикрытия своих грехов.


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  Джимбо 12.09.2018 в 20:59:57   # 693333
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  КЕДЫ 12.09.2018 в 21:54:14   # 693335
Цитата: Walter от 12.09.2018 19:56:36
Действительно даже детям ястно. Никита здравомыслящий человек. А ведущие это пропагандирующие позорную политику ехидны. Позорная политика предусматривает в главном врагов . Как внешних так и внутренних. Для прикрытия своих грехов.


пиздец ты тупой дятел оказывается
не ожидал.
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  Джимбо 12.09.2018 в 22:24:23   # 693336
Вот кто такой Немцов
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  Wolfkz 12.09.2018 в 22:30:13   # 693339
Не уважал никогда Немцова, но в этом ролике много здравого рассуждении, а не популизма как обычно было.
А насчет новости : как бесят ведущие. Эксперт говорил свое мнение, а они как шавки облаяли его. Люд что аплодировал тоже поставные. Как классно они нлп используют))
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  Маке0912 12.09.2018 в 22:39:28   # 693340
Конечно же экономика РФ не самая сильная.
Но есть хорошая пословица :
Хочешь мира , готовься к войне.
Не кормишь свою армию, будешь кормить чужую.
С Россией уже считаются.
А некоторые уже боятся.

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  Лысый 12.09.2018 в 22:47:53   # 693343
Quote:
С Россией уже считаются.
А некоторые уже боятся.


Зимбабве штоль?
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  Wolfkz 12.09.2018 в 22:55:55   # 693345
Цитата: Маке0912 от 12.09.2018 22:39:28
Конечно же экономика РФ не самая сильная.
Но есть хорошая пословица :
Хочешь мира , готовься к войне.
Не кормишь свою армию, будешь кормить чужую.
С Россией уже считаются.
А некоторые уже боятся.


В этом плане мне нравятся китайцы. Их философия войны без войны куда более сильная. Они не лезут на рожен, собираю армию, подсаживают на иглу, отправлят своих людей к врагам в эмиграцию. Все тихо. Да все смеются над последним китайским предупрежденики, НО как звучит ужп риторика сейчас и тогда?!!!! Прицип тихого удава. Медленно, но зато надежно душат всех. Ставлю на китай. Даже с учетом того что китай обыграли ранее принципом один ребёнок одна семья (там реально проблема однй семье теперь еужно тянуть две семьи родителе), то китай успел все автоматизировать.
Хз смогут ли они выдержать. Но китай смог все делать многое не вызывая на себя удар. Что теперь с рф? Хз. Но рубль грохнется. Будет тяжелее. Общий враг заставит подсознательно народ терпеть. Только в русском мире может быть поговорка : Нас еб..т, а мы крепчаем
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  Лысый 12.09.2018 в 23:07:26   # 693347
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