Какая Сирия? Рубль падает!

Комментарии, по рейтингу, по дате
Ара горный 12.09.2018 в 20:31:17 # 693326
П.С.
Вообще смотреть эти шоу смешно! Все они получают гонорар за свои выступления у каждого своя роль.
Любитель ММА 12.09.2018 в 20:46:05 # 693328
Ара горный 12.09.2018 в 20:47:48 # 693329
Цитата: Любитель ММА от 12.09.2018 20:46:05
А где новость про смертельное отравление ребенка в кафе Шымкента? Или сайт прикрывает виновных?
А где новость про смертельное отравление ребенка в кафе Шымкента? Или сайт прикрывает виновных?
Где и когда?
Любитель ММА 12.09.2018 в 20:48:54 # 693330
Цитата: Walter от 12.09.2018 19:56:36
Действительно даже детям ястно. Никита здравомыслящий человек. А ведущие это пропагандирующие позорную политику ехидны. Позорная политика предусматривает в главном врагов . Как внешних так и внутренних. Для прикрытия своих грехов.
Действительно даже детям ястно. Никита здравомыслящий человек. А ведущие это пропагандирующие позорную политику ехидны. Позорная политика предусматривает в главном врагов . Как внешних так и внутренних. Для прикрытия своих грехов.
Цитата: Ара горный от 12.09.2018 20:31:17Что этого агента госдепа выкладывать за 2008 год?
немцов
немцов
Цитата: Walter от 12.09.2018 19:56:36
Действительно даже детям ястно. Никита здравомыслящий человек. А ведущие это пропагандирующие позорную политику ехидны. Позорная политика предусматривает в главном врагов . Как внешних так и внутренних. Для прикрытия своих грехов.
Действительно даже детям ястно. Никита здравомыслящий человек. А ведущие это пропагандирующие позорную политику ехидны. Позорная политика предусматривает в главном врагов . Как внешних так и внутренних. Для прикрытия своих грехов.
пиздец ты тупой дятел оказывается
не ожидал.
А насчет новости : как бесят ведущие. Эксперт говорил свое мнение, а они как шавки облаяли его. Люд что аплодировал тоже поставные. Как классно они нлп используют))
Но есть хорошая пословица :
Хочешь мира , готовься к войне.
Не кормишь свою армию, будешь кормить чужую.
С Россией уже считаются.
А некоторые уже боятся.
С Россией уже считаются.
А некоторые уже боятся.
А некоторые уже боятся.
Зимбабве штоль?
Цитата: Маке0912 от 12.09.2018 22:39:28
Конечно же экономика РФ не самая сильная.
Но есть хорошая пословица :
Хочешь мира , готовься к войне.
Не кормишь свою армию, будешь кормить чужую.
С Россией уже считаются.
А некоторые уже боятся.
Конечно же экономика РФ не самая сильная.
Но есть хорошая пословица :
Хочешь мира , готовься к войне.
Не кормишь свою армию, будешь кормить чужую.
С Россией уже считаются.
А некоторые уже боятся.
В этом плане мне нравятся китайцы. Их философия войны без войны куда более сильная. Они не лезут на рожен, собираю армию, подсаживают на иглу, отправлят своих людей к врагам в эмиграцию. Все тихо. Да все смеются над последним китайским предупрежденики, НО как звучит ужп риторика сейчас и тогда?!!!! Прицип тихого удава. Медленно, но зато надежно душат всех. Ставлю на китай. Даже с учетом того что китай обыграли ранее принципом один ребёнок одна семья (там реально проблема однй семье теперь еужно тянуть две семьи родителе), то китай успел все автоматизировать.
Хз смогут ли они выдержать. Но китай смог все делать многое не вызывая на себя удар. Что теперь с рф? Хз. Но рубль грохнется. Будет тяжелее. Общий враг заставит подсознательно народ терпеть. Только в русском мире может быть поговорка : Нас еб..т, а мы крепчаем