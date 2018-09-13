Из Нацфонда Казахстана предлагают взять больше денег

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danilov 13 Сентября 2018 в 16:30:39
Министр национальной экономики Тимур Сулейменов презентовал депутатам Мажилиса проект закона о гарантированном трансферте в республиканский бюджет из Нацфонда. Это связано с разницей между расходами и поступлениями в бюджет страны и общим дефицитом бюджета в 2019-2021 годах.
По прогнозам МНЭ, в 2019 году дефицит бюджета составит 945,4 миллиарда или 1,5 процента к ВВП, в 2020 году - 997,7 миллиарда тенге, в 2021 году - 936,7 миллиарда тенге.
"Предусматривается определение размера гарантированного трансферта из Национального фонда в 2019 году - 2,45 триллиона тенге, в 2020 году - 2,3 триллиона тенге, а в 2021 году - 2 триллиона тенге", - сказал Сулейменов депутатам.
Отметим, что ранее планировалось гарантированный трансферт из Нацфонда в госбюджет к 2020 году снизить до двух триллионов тенге (2,6 триллиона - в 2018 году, 2,3 триллиона - в 2019 году).
"Определенные на 2019-2021 годы размеры гарантированного трансферта обеспечивают выполнение условия по неснижаемому остатку средств в Нацфонде в размере 30 процентов от прогнозного значения ВВП", - заверил министр.
https://tengrinews.kz/markets/iz-natsfonda-kazahstana-predlagayut-vzyat-bolshe-deneg-353512/
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