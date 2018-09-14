Санкции США: Пора снимать доллары со вкладов. Иначе госбанки могут вернуть ваши средства в рублях

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едридмадрид 14 Сентября 2018 в 09:42:29
Костин рассказал, что, хотя проект закона республиканца Линдси Грэма и его коллег под названием «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля от 2018 года» не одобрен ни одной из палат Конгресса США, в ВТБ готовятся к любому повороту событий, и рассчитывают на поддержку ЦБ и правительства.
«Акт», напомним, предполагает блокировку долларовых расчетов российских семи госбанков РФ, включая Сбербанк, ВТБ, ВЭБ и Промсвязьбанк, запрет на операции резидентов США с новым российским госдолгом, поиск активов Владимира Путина и возможное признание РФ «государством-спонсором терроризма».
Практически нет сомнений, что, если Конгресс проголосует за проект закона, президент США Дональд Трамп его подпишет. Недаром 12 сентября Трамп подписал исполнительное распоряжение, предусматривающее автоматическое введение санкций против иностранных физических лиц и компаний, уличенных в попытках вмешательства в предстоящие 6 ноября промежуточные выборы.
Представляя документ, в Белом доме сообщили, что это «предупреждение» адресовано не только России, но и другим странам, включая Китай, Северную Корею и Иран.
Если события будут и дальше развиваться в этом русле, под ударом окажутся долларовые вклады россиян, которые они открыли в госбанках. Костин прокомментировал эту ситуацию с долей пренебрежения.
«Все обязательства перед вкладчиками, перед клиентами мы будем выполнять. И это не только мое мнение, это программа, согласованная с Центральным банком, с правительством. Если необходимо, будет оказана помощь в этом. Долларов у нас много на сейчас. Если народ побежит деньги снимать, мы всем отдадим», — самоуверенно заявил Костин в интервью Business FM.
По его словам, рассматриваются возможности выплаты долларовых вкладов в рублях по текущему курсу, либо перевод депозитов в другие банки в рублях с последующей конвертацией в доллары.
«И наличность у нас сейчас, мы много завезли, поэтому, в принципе, готово базовое решение, которое принимается правительством, ЦБ и крупнейшими банками: клиенты пострадать не должны», — заключил он, подчеркнув, что речь идет как о клиентах-физических лицах, так и о компаниях.
«Я убежден, что все клиенты всех банков смогут получить назад свои деньги. Это принципиальный момент. Как это будет сделано, в какой валюте — это уже другой вопрос», — сказал глава ВТБ. Он также отметил, что в ВТБ пока не зафиксировали повышенного оттока средств с долларовых вкладов.
Проблема, однако, в другом. То, что не является принципиальным для Костина, может оказаться чертовски принципиальным для долларовых вкладчиков. По какому именно курсу будут конвертироваться доллары из вкладов в рубли — большой философский вопрос. Власть в России, как прекрасно показала пенсионная реформа, играет на стороне крупного бизнеса, в том числе банковского. Так что нельзя исключить, что обменный курс будет установлен так, как удобно банкирам. И гражданам придется заплатить за принудительную конвертацию.
И уж точно им придется заплатить по схеме № 2, озвученной Костиными — за перевод депозитов в другие банки в рублях, с последующей конвертацией в доллары. Здесь надо понимать, что санкции США грозят только госбанкам РФ. Но ничего не мешает этим самым банкам наплодить «дочек», которым операции в долларах не запрещены, и которые смогут погреть руки на панике долларовых вкладчиков.
Надо думать, курс доллара при таком сценарии энергично полезет вверх. Неслучайно эксперты считают, что планка 220 руб./доллар не выглядит сейчас такой уж фантастичной. В любом случае, мы столкнемся с тотальным подорожанием импорта, а значит, с новым сеансом девальвации рубля.
Стоит ли вкладчикам снимать со счетов американскую валюту прямо сейчас, будет ли государство спасать долларовые вклады россиян?
— Вокруг долларовых вкладов слишком много околопанических настроений, и они совершенно не ко времени, — отмечает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. — Мало того, что такие настроения создают дополнительное напряжение в обществе, это еще и прямая подсказка тем, кто занимается планированием антироссийских санкций — что именно так им надо делать.
Между тем, на биржевом жаргоне, речь идет о непроверенном событии — о домыслах, слухах. На мой взгляд, пока есть, прежде всего, угроза распространения санкций на новые выпуски российского госдолга. Но я не думаю, что Конгресс сумеет принять «Акт по защите американской безопасности» оперативно. В проекте очень много юридической «грязи» — нечетких формулировок, которые могут быть оспорены теми, против кого эти санкции применяются.
Костина, вероятнее всего, беспокоит второй пакет санкций Госдепа США, который американцы грозят ввести из-за дела Скрипалей. Он может быть введен в конце осени — через 90 дней после вступления в августе в силу первого пакета. В наборе опций второго пакета предусмотрено расширение секторальных санкций — прежде всего, в отношении российских госбанков. И одна из опций — ограничение госбанков РФ в долларовых расчетах.
Но далеко не очевидно, что именно эту опцию выберет президент Трамп. Поясню: в отличие от санкций по госдолгу здесь опции выбирает из набора лично президент США, и это фиксируется его указом.
«СП»: — Если Трамп все же выберет опцию, что это будет означать с точки зрения рядового вкладчика?
— Первое, что надо иметь в виду — на долларовые вклады в России также распространяются страховая гарантия. Если, в пересчете на рубли, ваш долларовый вклад укладывается в 1,4 млн. — вам государство обязано вклад полностью возместить.
Должен сказать, что долларовые вклады имеются у многих россиян — пусть и небольшие. Они есть у представителей среднего класса, или чуть выше среднего. Это люди, которые откладывают деньги на поездки за границу — на тот же отдых в Турции или Египте. Размер таких вкладов, как правило, — 3−6 тысяч долларов.
Посыл Костина в адрес этих вкладчиков достаточно прозрачен: не нужно дергаться, компенсация в любом случае будет.
С другой стороны, Костин выступает как лоббист, и обращается к законодателям: примите четкий закон, который позволит защитить от потерь валютного вкладчика. Потому что банкам надо понять правила игры — как и в каких валютах возвращать деньги с долларовых вкладов. Ведь долларовый вклад можно, например, перевести в юани или евро по эквиваленту.
«СП»: — Госбанки могут заработать на этой ситуации, переводя долларовые вклады на счета «дочек» через двойную конвертацию?
— А какая — с точки зрения контроля проведения долларовых операций — разница между самим госбанком и его «дочкой»? Такие операции «ловятся» соответствующими органами США, пусть не сразу. И «дочка» тут же окажется под санкциями.
Здесь есть другой важный момент. Список госбанков, которые окажутся под санкциями, может оказаться очень коротким. 12 сентября в банковском комитете Сената прошли слушания о мерах, которые могут быть предприняты для противодействия, как выразился председатель комитета Майк Крэйпо, «злонамеренным действиям РФ, направленным против США и их союзников». На них выступал экс-сотрудник Госдепа, который занимался планированием и разработкой санкционных механизмов. Так вот, он призвал сенаторов к максимальной осторожности. Как можно понять из обсуждения, пока кандидат номер один на ужесточение санкций — это наш Внешэкономбанк. По остальным российским госбанкам сенаторы еще «будут посмотреть».
Словом, ситуация пока неопределенная. И я бы не стал подогревать ее обсуждениями в панической тональности.
«СП»: — Какая иностранная валюта — вместо доллара — выглядит наиболее предпочтительной?
— Отвечу так. Евросоюз дает понять, что к новым санкциям США присоединяться не будет. Более того, ЕС анонсировал, что в ближайшие месяцы намерен провести ряд решений в финансовой сфере, которые позволят укрепить позиции евро в мировой валютной системе. В частности, увеличить долю евро в международных платежах и расчетах.
Это значит, перевод долларовых вкладов граждан в евро имеет смысл.
— Гражданам нужно следить за политической и экономической конъюнктурой — именно с точки зрения сохранения сбережений, — считает декан факультета социологии и политологии финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. — И я бы не стал ждать, когда США введут очередной пакет санкций, а превентивно со своими вкладами разобрался бы.
Как показывает российская практика прошлых лет, если просто ждать в такой ситуации, можно сильно пострадать. Достаточно вспомнить дефолт 1998 года, когда люди не могли вытащить свои вклады из тех или иных банков.
Плюс нужно смотреть на иные варианты конвертируемых валют, которые котируются в мире. Это может быть евро или швейцарский франк. Швейцария, замечу, даже во Вторую мировую являлась островком благополучия. И есть надежда, что и в нынешних торговых войнах Швейцария не пострадает, а ее валюта будет надежной.
Что касается позиции российских банков, они — часть бизнес-сообщества, которое ориентировано на собственные интересы. Думаю, банки постараются максимально переложить проблему долларовых вкладов как на плечи государства, так и вкладчиков. Рассчитывать на бескорыстность и доброту банкиров, я считаю, не приходится.
Что до государства, оно, скорее всего, займет промежуточную позицию. В условиях кризиса власть не хочет внутриэлитных потрясений, и не примет решений, которые идут вразрез с интересами банкиров. С другой стороны, в стране нарастает недовольство снизу, и власть постарается не допустить чрезмерного общественного брожения.
Словом, долларовые вклады — это классическая ситуация, в которой спасение утопающих является делом рук самих утопающих. Тем, кто имеет такие вклады, я считаю, логично решить проблему, не доводя ее до обострения.
http://svpressa.ru/economy/article/210555/
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