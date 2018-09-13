За три месяца из России в Узбекистан перевели свыше 1 миллиарда долларов

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едридмадрид 13 Сентября 2018 в 21:05:03
Из общего объема переведённых денежных средств, 759 миллионов долларов из России прислали граждане Узбекистана, а оставшиеся 318 миллионов долларов – граждане России. При этом средняя сумма одного перевода составила 375 долларов.
В свою очередь, узбекистанцы за этот период отправили в Россию всего 95 миллионов долларов.
Интересно, что по объемам переводов из России Узбекистан на голову обошёл все соседние государства. Так, например, в Таджикистан было отправлено всего 672 миллиона долларов, в Кыргызстан – 681 миллион долларов, Казахстан – 205 миллионов долларов, Туркмению – 100 тысяч долларов.
Напомним, что в этом году в Россию на работу выехало около миллиона граждан Узбекистана. Об этом сообщил министр занятости и трудовых отношений Шерзод Кудбиев.
https://podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-rossiya-dialog-partnerov-/za-tri-mesyatsa-iz-ros/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Мерзиёев большие стройки у себя а Узбекистане начал.
Я разговаривал с рабочими здесь в Казахстане. Они говорят сейчас объекты закончим и сюда не приедем. У них самих начали хорошо платить.
Зачем ехать если платят нормально и семья, дети рядом.