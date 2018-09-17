Казахстанцев обяжут декларировать не только доходы и имущество, но и долги

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Гость 17 Сентября 2018 в 16:55:41
Прогнозируется, что с начала действия нововведения декларации должны будут предоставлять около 13 млн граждан Казахстана.
Что именно нужно декларировать? В перечень входят: имущество, доли участия в жилищном строительстве, деньги на счетах в банках, наличные средства (не более 500-кратного размера минимальной зарплаты (МЗП) - 14,1 млн тенге) и долги (больше 14,1 млн тенге).
Если же долг не один, то в декларации нужно прописывать их все. При этом, если общая цифра по ним меньше 14 млн тенге, то вносить о них сведения в отчет не надо.
Подтвердить долговые обязательства можно, например, договором займа или распиской.
Фактически выходит, что с 2020 года отчет должен будет предоставлять каждый казахстанец. В том числе, даже тот, у которого нет имущества. Речь идет о сведениях о зарплатах, алиментах и т.д. Даже, если этого нет, то нужно будет заполнять декларацию о том, что за отчетный период не появилось какого-либо имущества.
Большинство процедур планируется производить через интернет. Проверки правильности указания данных, как таковой, нет. Однако техника будет сравнивать доходы и расходы.
За нарушение законодательства предусматривается административная ответственность. В первый раз – предупреждение, во второй раз за год – штраф 3 МРП.
Напомним, ранее стало известно, что с 1 января 2020 года казахстанцы перейдут на всеобщую отчетность по доходам и расходам.
Делается это для того, чтобы сократить коррупцию, вывести средства из тени и знать, какой на самом деле уровень жизни у граждан страны. Тогда же подробно сообщалось, какие категории населения и как должны будут фиксировать все эти сведения.
https://www.nur.kz/1753057-kazahstancev-obazut-deklarirovat-ne-tolko-dohody-i-imusestvo-no-i-dolgi.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 17.09.2018 в 17:15:18 # 694060забанен до 01.10.2018 23:13:47
вспомнил на встрече выпусников у меня одноклассница( вернее с парралельного класса) выехала на ПМЖ в Израиль,
так мы разговорились , что и как по теме финансов спрашивал , про налоги и прочее ,
и вот что меня УДИВИЛО , они в своих декларациях так же записывают свои долги - банкам , частным лицам , всякие непогащенные ссуды и прочее
но то Израиль , а что у нас и как ? и для чего?
едридмадрид 17.09.2018 в 17:38:50 # 694064забанен до 01.10.2018 23:13:47
Цитата: taraz1974 от 17.09.2018 17:36:41
Это чтобы они узнали, что зарплата 60 000, оплата кредитов 80 000, а чтобы жрать и погашать кредиты нормально нужно брать взятки
Это чтобы они узнали, что зарплата 60 000, оплата кредитов 80 000, а чтобы жрать и погашать кредиты нормально нужно брать взятки
повторюсь , евреи - даже ЦЕЛОЕ ГОСУДАРСТВО , знают что и как записывать в декларации ,
ну а наши не долго думая , скопировали пункт о внесении долгов ( и прочих ) в декларацию
Дядя Нурик 17.09.2018 в 17:44:27 # 694069
Цитата: Дядя Нурик от 17.09.2018 17:44:27
А долги государства перед нами записывать не будем? За нефть, золото, уран, газ и за многие другие ископаемые? А также за нервы, терпение премий нет? Может, хоть льготы какие есть за тишину и спокойствие, которые мы соблюдаем?
А долги государства перед нами записывать не будем? За нефть, золото, уран, газ и за многие другие ископаемые? А также за нервы, терпение премий нет? Может, хоть льготы какие есть за тишину и спокойствие, которые мы соблюдаем?
Что должны-прощают.
Прогнозируется, что с начала действия нововведения декларации должны будут предоставлять около 13 млн граждан Казахстана.
Я так понял кого то не считают.
едридмадрид 17.09.2018 в 20:56:19 # 694095забанен до 01.10.2018 23:13:47
Цитата: Рамзес от 17.09.2018 20:21:47
Quote:
Я так понял кого то не считают.
Quote:
Прогнозируется, что с начала действия нововведения декларации должны будут предоставлять около 13 млн граждан Казахстана.
Я так понял кого то не считают.
не тупи платный тролль ватник
вначале узнай кто должен заполнять декларацию у нас в Казахстане , а потому можно тебе тупить ( все равно на большее не способен)
так вот разница с общим населением нашего Казахстана - это несовершеннолетние лица ( по простому дети)
НО есть , одна поправка ,
"При внедрении всеобщего декларирования обязаны будут представлять декларации:
несовершеннолетние лица - при наличии зарегистрированного на них имущества или получении ими доходов; "
Цитата: едридмадрид от 17.09.2018 20:56:19
не тупи платный тролль ватник
вначале узнай кто должен заполнять декларацию у нас в Казахстане , а потому можно тебе тупить ( все равно на большее не способен)
так вот разница с общим населением нашего Казахстана - это несовершеннолетние лица ( по простому дети)
НО есть , одна поправка ,
"При внедрении всеобщего декларирования обязаны будут представлять декларации:
несовершеннолетние лица - при наличии зарегистрированного на них имущества или получении ими доходов; "
Цитата: Рамзес от 17.09.2018 20:21:47
Quote:
Я так понял кого то не считают.
Quote:
Прогнозируется, что с начала действия нововведения декларации должны будут предоставлять около 13 млн граждан Казахстана.
Я так понял кого то не считают.
не тупи платный тролль ватник
вначале узнай кто должен заполнять декларацию у нас в Казахстане , а потому можно тебе тупить ( все равно на большее не способен)
так вот разница с общим населением нашего Казахстана - это несовершеннолетние лица ( по простому дети)
НО есть , одна поправка ,
"При внедрении всеобщего декларирования обязаны будут представлять декларации:
несовершеннолетние лица - при наличии зарегистрированного на них имущества или получении ими доходов; "
То есть 3-4 ляма это не имеющие имущества,да затычка?