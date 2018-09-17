Казахстанцев обяжут декларировать не только доходы и имущество, но и долги

Цитата: Рамзес от

Quote: Прогнозируется, что с начала действия нововведения декларации должны будут предоставлять около 13 млн граждан Казахстана.

Я так понял кого то не считают. Quote:Я так понял кого то не считают.

не тупи платный тролль ватниквначале узнай кто должен заполнять декларацию у нас в Казахстане , а потому можно тебе тупить ( все равно на большее не способен)так вот разница с общим населением нашего Казахстана - это несовершеннолетние лица ( по простому дети)НО есть , одна поправка ,"При внедрении всеобщего декларирования обязаны будут представлять декларации: