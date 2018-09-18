Пенсионные сбережения казахстанцев могуть отдать частным компаниям

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danilov 18 Сентября 2018 в 15:45:34
Пенсионные накопления казахстанцев собираются на счетах только ЕНПФ всего 4 года. Чиновники, которые 48 месяцев назад лишили вкладчиков права выбора, решили вернуть старую пенсионную систему. Только вот тогда на слияние частных фондов государство затратило миллиардные средства. Одним из новшеств, о которой разработчики предпочитают вслух не говорить, является отсутствие как таковой гарантии сохранности накоплений. Например, если вкладчик выбрал компанию, перевел туда все свои пенсионные сбережения, а владелец этой самой организации обналичил чужие деньги и сбежал за рубеж, то у Нацбанка на это один лаконичный ответ.
Это будет ваша ответственность, ваша ответственность, потому что вы, как вкладчик выбираете управляющую компанию. Но у вас будет право, если вам не нравится или вы там недовольны результатами управления, перевести в другую управляющую компанию, - объясняет заместитель председателя национального банка РК Дина Галиева.
При хранении денег Нацбанк рекомендовал казахстанцам 50 процентов держать в тенге, другие 50 в долларах. Возможно, и в этой ситуации сам воспользуется именно таким советом: чтобы вкладчики разбивали свои сбережения. Как правило, пенсионные накопления вкладчиков направляют на оздоровление банковской сферы, на оформление кредитов, на закуп иностранной валюты и ценных бумаг.
Управляющая компания будет инвестировать ваши накопления. Вы будете смотреть, куда их вложили, какую доходность она дает. И раз мы говорим о том, что у нас появляется рынок управляющих компаний, то вы будете сравнивать с несколькими управляющими компаниями, - продолжает Дина Галиева.
Ранее «черный сценарий» для миллионов граждан представили депутаты. Народные избранники уверены, что пенсионные накопления казахстанцев могут обесцениться. Ведь американский доллар нередко показывает стремительный рост по отношению к тенге.
Люди не могут управлять своими пенсионными сбережениями и на сегодняшний момент они происходят в тенге. Любое ослабление тенге приводит к тому, что наши граждане терпят убытки, - говорит депутат Мажилиса парламента РК Айкын Конуров.
При этом ни при каких обстоятельствах казахстанцы не смогут снять пенсионные накопления: например, на операцию, учебу или же на первоначальный взнос по госпрограмме «7-20-25». Деньги выдадут только в двух случаях: при переезде в другую страну либо смерти вкладчика. Тогда накопления перейдут прямым наследникам. По самым последним данным сумма пенсионных сбережений казахстанцев равна восьми триллионам восьмистам миллиардам тенге.
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 18.09.2018 в 15:58:18 # 694231
Очередные грабли для народа .
круговорот
southman33 18.09.2018 в 16:13:31 # 694239
Деньги выдадут только в двух случаях: при переезде в другую страну либо смерти вкладчика.совсем не много и пора переезжать...
Все мы гости 18.09.2018 в 16:29:43 # 694246
Цитата: Все мы гости от 18.09.2018 16:29:43
А какого извините хуя за меня решают кто будет использовать мои накопления. Отдайте мне их.
А какого извините хуя за меня решают кто будет использовать мои накопления. Отдайте мне их.
В этом случае можно без "извините"
- а давайте снова пусть пенсионными деньгами управляют частники ?
- Баке, но ведь былож так, мыж потом упразднили всех частников и все бабки в один фонд загребли.
- да похуй .. давайте снова пусть частники этим занимаются.
- Баке, но мля где логика? нахуй так бабки туда-сюда гонять? да и теряются в дороге дахуя бабла .. не поймет народ.
- да похуй.
Цитата: Yerla от 18.09.2018 16:29:19- так легче спрятать концы/ деньги, туда-сюда-обратно...а, по сути, нет хороших экономистов , вот и набивают опыт
мляяя .. я худею прост .. шо за бардак .. вначалеж так и было .. каждый выбирал свой пенсионный фонд .. потом мля все бабки собрали в один (при этом умудрились потерять вроде несколько ярдов тенге) .. и теперь снова хотют раскидать .. пади тоже потеряются пара ярдов при раскидывании
мляяя .. я худею прост .. шо за бардак .. вначалеж так и было .. каждый выбирал свой пенсионный фонд .. потом мля все бабки собрали в один (при этом умудрились потерять вроде несколько ярдов тенге) .. и теперь снова хотют раскидать .. пади тоже потеряются пара ярдов при раскидывании
И концов потом не найдёте.
Ну отсидит лет 5 частник. И всё.
Зато всё детям его за границей достанется.
При хранении денег Нацбанк рекомендовал казахстанцам 50 процентов держать в тенге, другие 50 в долларах.
А как же "дедоларизация"?
Цитата: Сила от 18.09.2018 17:53:42- не КЛАДУТ
Нормальные люди в пенсионный фонд бабки не ложут или не ложАт, по хуй не суть, бабки надо вкладывать в оборот
Нормальные люди в пенсионный фонд бабки не ложут или не ложАт, по хуй не суть, бабки надо вкладывать в оборот
Цитата: Сила от 18.09.2018 17:53:42
Нормальные люди в пенсионный фонд бабки не ложут или не ложАт, по хуй не суть, бабки надо вкладывать в оборот
Нормальные люди в пенсионный фонд бабки не ложут или не ложАт, по хуй не суть, бабки надо вкладывать в оборот
С официальной зарплаты отчисления уходят автоматически. Неуплаты грозят большими штрафами начальству.
alpha_portal 18.09.2018 в 19:49:36 # 694310
Цитата: Мура45 от 18.09.2018 18:17:38
С официальной зарплаты отчисления уходят автоматически. Неуплаты грозят большими штрафами начальству.
Цитата: Сила от 18.09.2018 17:53:42
Нормальные люди в пенсионный фонд бабки не ложут или не ложАт, по хуй не суть, бабки надо вкладывать в оборот
Нормальные люди в пенсионный фонд бабки не ложут или не ложАт, по хуй не суть, бабки надо вкладывать в оборот
С официальной зарплаты отчисления уходят автоматически. Неуплаты грозят большими штрафами начальству.
Можно сделать интересный ход. Оформить родителей пусть им перечисляют, а работаю я... рекомендую кстати
Хоть родители поживут, т.к. на пенсию скоро
KapitanNemo 18.09.2018 в 20:00:37 # 694314
Цитата: Даун от 18.09.2018 15:52:27
Пиздец короче
Пиздец короче
Не второй круг..
Цитата: Сила от 18.09.2018 17:53:42
Нормальные люди в пенсионный фонд бабки не ложут или не ложАт, по хуй не суть, бабки надо вкладывать в оборот
Нормальные люди в пенсионный фонд бабки не ложут или не ложАт, по хуй не суть, бабки надо вкладывать в оборот
Обязан отчислять даже если не трудоустроен,к 2020 все это примут. А так да свой личный пенсионный фонд - матрас.
Цитата: leksi от 18.09.2018 20:17:18
да их уже передали частным банкам, теперь пройдет пару лет и банки обьявят себя банкротом и плакали денежки пенсионеров,
да их уже передали частным банкам, теперь пройдет пару лет и банки обьявят себя банкротом и плакали денежки пенсионеров,
А владельцы этих банков не исключено что просто подставные лица заинтересованных...