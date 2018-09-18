Пенсионные сбережения казахстанцев могуть отдать частным компаниям

мляяя .. я худею прост .. шо за бардак .. вначалеж так и было .. каждый выбирал свой пенсионный фонд .. потом мля все бабки собрали в один (при этом умудрились потерять вроде несколько ярдов тенге) .. и теперь снова хотют раскидать.. пади тоже потеряются пара ярдов при раскидывании