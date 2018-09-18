Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Пенсионные сбережения казахстанцев могуть отдать частным компаниям
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 18 Сентября 2018 в 15:45:34
Доступ к деньгам вкладчиков могут получить до шести инвестиционных компаний. Население сможет самостоятельно выбирать управляющую организацию и там хранить свои накопления. Правда, ответственность за сохранность будет на самих вкладчиках. Национальный банк сейчас готовит соответствующие документы, сообщает Первый канал «Евразия».

Пенсионные накопления казахстанцев собираются на счетах только ЕНПФ всего 4 года. Чиновники, которые 48 месяцев назад лишили вкладчиков права выбора, решили вернуть старую пенсионную систему. Только вот тогда на слияние частных фондов государство затратило миллиардные средства. Одним из новшеств, о которой разработчики предпочитают вслух не говорить, является отсутствие как таковой гарантии сохранности накоплений. Например, если вкладчик выбрал компанию, перевел туда все свои пенсионные сбережения, а владелец этой самой организации обналичил чужие деньги и сбежал за рубеж, то у Нацбанка на это один лаконичный ответ.

Это будет ваша ответственность, ваша ответственность, потому что вы, как вкладчик выбираете управляющую компанию. Но у вас будет право, если вам не нравится или вы там недовольны результатами управления, перевести в другую управляющую компанию, - объясняет заместитель председателя национального банка РК Дина Галиева.

При хранении денег Нацбанк рекомендовал казахстанцам 50 процентов держать в тенге, другие 50 в долларах. Возможно, и в этой ситуации сам воспользуется именно таким советом: чтобы вкладчики разбивали свои сбережения. Как правило, пенсионные накопления вкладчиков направляют на оздоровление банковской сферы, на оформление кредитов, на закуп иностранной валюты и ценных бумаг.

Управляющая компания будет инвестировать ваши накопления. Вы будете смотреть, куда их вложили, какую доходность она дает. И раз мы говорим о том, что у нас появляется рынок управляющих компаний, то вы будете сравнивать с несколькими управляющими компаниями, - продолжает Дина Галиева.

Ранее «черный сценарий» для миллионов граждан представили депутаты. Народные избранники уверены, что пенсионные накопления казахстанцев могут обесцениться. Ведь американский доллар нередко показывает стремительный рост по отношению к тенге.

Люди не могут управлять своими пенсионными сбережениями и на сегодняшний момент они происходят в тенге. Любое ослабление тенге приводит к тому, что наши граждане терпят убытки, - говорит депутат Мажилиса парламента РК Айкын Конуров.

При этом ни при каких обстоятельствах казахстанцы не смогут снять пенсионные накопления: например, на операцию, учебу или же на первоначальный взнос по госпрограмме «7-20-25». Деньги выдадут только в двух случаях: при переезде в другую страну либо смерти вкладчика. Тогда накопления перейдут прямым наследникам. По самым последним данным сумма пенсионных сбережений казахстанцев равна восьми триллионам восьмистам миллиардам тенге.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 18.09.2018 в 15:52:27   # 694227
Пиздец короче
поощрить (11) | покарать
  Dee 18.09.2018 в 15:55:22   # 694230
поощрить (6) | покарать
  alpha_portal 18.09.2018 в 15:58:18   # 694231
о чем я и говорил. А потом те спустят все бабки
поощрить (1) | покарать
  KAN13 18.09.2018 в 16:00:12   # 694233

Очередные грабли для народа .
поощрить (2) | покарать
  Пришелец 18.09.2018 в 16:07:09   # 694236
в начале этой эпопеи так и было ,затем большую половину попилили и оставили два крупных и потом один,затем его средства успешно перекочевали в сомнительные овшоры и затем снова к частникам
круговорот
поощрить (5) | покарать
  ЛиКа 18.09.2018 в 16:08:38   # 694237
"Это будет ваша ответственность, ваша ответственность, потому что вы, как вкладчик выбираете управляющую компанию." - если это моя ответственность, отдайте , плиииззз мне мою пенсионку, т.к. умирать и уезжать , пока не хочется
поощрить (11) | покарать
  southman33 18.09.2018 в 16:13:31   # 694239
В общем рассчитывайте только на своих детей и накопления в валюте.
поощрить (10) | покарать
  TerraN 18.09.2018 в 16:25:44   # 694243
Quote:
Деньги выдадут только в двух случаях: при переезде в другую страну либо смерти вкладчика.
совсем не много и пора переезжать...
поощрить (3) | покарать
  Yerla 18.09.2018 в 16:29:19   # 694245
мляяя .. я худею прост .. шо за бардак .. вначалеж так и было .. каждый выбирал свой пенсионный фонд .. потом мля все бабки собрали в один (при этом умудрились потерять вроде несколько ярдов тенге) .. и теперь снова хотют раскидать .. пади тоже потеряются пара ярдов при раскидывании
поощрить (5) | покарать
  Все мы гости 18.09.2018 в 16:29:43   # 694246
А какого извините хуя за меня решают кто будет использовать мои накопления. Отдайте мне их.
поощрить (9) | покарать
  Alexiss 18.09.2018 в 16:33:06   # 694248
Цитата: Все мы гости от 18.09.2018 16:29:43
А какого извините хуя за меня решают кто будет использовать мои накопления. Отдайте мне их.

В этом случае можно без "извините"
поощрить (4) | покарать
  Alexiss 18.09.2018 в 16:33:39   # 694249
У нас интересно государство хоть за что нибудь сейчас отвечает?
поощрить (3) | покарать
  Yerla 18.09.2018 в 16:33:42   # 694250
я не представляю просто как у них там обсуждаются эти вопросы?

- а давайте снова пусть пенсионными деньгами управляют частники ?
- Баке, но ведь былож так, мыж потом упразднили всех частников и все бабки в один фонд загребли.
- да похуй .. давайте снова пусть частники этим занимаются.
- Баке, но мля где логика? нахуй так бабки туда-сюда гонять? да и теряются в дороге дахуя бабла .. не поймет народ.
- да похуй.

поощрить (7) | покарать
  ЛиКа 18.09.2018 в 16:44:53   # 694255
Цитата: Yerla от 18.09.2018 16:29:19
мляяя .. я худею прост .. шо за бардак .. вначалеж так и было .. каждый выбирал свой пенсионный фонд .. потом мля все бабки собрали в один (при этом умудрились потерять вроде несколько ярдов тенге) .. и теперь снова хотют раскидать .. пади тоже потеряются пара ярдов при раскидывании
- так легче спрятать концы/ деньги, туда-сюда-обратно...а, по сути, нет хороших экономистов , вот и набивают опыт
поощрить (4) | покарать
  Маке0912 18.09.2018 в 17:26:13   # 694269
Нет никому веры.
И концов потом не найдёте.
Ну отсидит лет 5 частник. И всё.
Зато всё детям его за границей достанется.
поощрить (4) | покарать
  DuMoH 18.09.2018 в 17:33:06   # 694273
Quote:
При хранении денег Нацбанк рекомендовал казахстанцам 50 процентов держать в тенге, другие 50 в долларах.

А как же "дедоларизация"?
поощрить (3) | покарать
  Viktor11 18.09.2018 в 17:39:42   # 694278
Официально все спиз...ить решили у народа
поощрить (2) | покарать
  Сила 18.09.2018 в 17:53:42   # 694284
Нормальные люди в пенсионный фонд бабки не ложут или не ложАт, по хуй не суть, бабки надо вкладывать в оборот
поощрить (3) | покарать
  ЛиКа 18.09.2018 в 18:09:03   # 694287
Цитата: Сила от 18.09.2018 17:53:42
Нормальные люди в пенсионный фонд бабки не ложут или не ложАт, по хуй не суть, бабки надо вкладывать в оборот
- не КЛАДУТ
поощрить | покарать
  titus 18.09.2018 в 18:11:19   # 694288
Как раз таки КЛАДУТ, большой и толстый
поощрить | покарать
  Мура45 18.09.2018 в 18:17:38   # 694292
Цитата: Сила от 18.09.2018 17:53:42
Нормальные люди в пенсионный фонд бабки не ложут или не ложАт, по хуй не суть, бабки надо вкладывать в оборот


С официальной зарплаты отчисления уходят автоматически. Неуплаты грозят большими штрафами начальству.
поощрить (1) | покарать
  Денис222 18.09.2018 в 18:31:17   # 694298
Государство в очередной раз опрокидывает свой же народ через хйу! А мы на кухне их нах пошлем, что еще могем?
поощрить | покарать
  звукач 18.09.2018 в 19:21:49   # 694303
то есть государство открыто открестилось от своих граждан.тогда простите какого платить налоги итп? мож уже забить на все это
поощрить | покарать
  alpha_portal 18.09.2018 в 19:49:36   # 694310
Цитата: Мура45 от 18.09.2018 18:17:38
Цитата: Сила от 18.09.2018 17:53:42
Нормальные люди в пенсионный фонд бабки не ложут или не ложАт, по хуй не суть, бабки надо вкладывать в оборот


С официальной зарплаты отчисления уходят автоматически. Неуплаты грозят большими штрафами начальству.

Можно сделать интересный ход. Оформить родителей пусть им перечисляют, а работаю я... рекомендую кстати
Хоть родители поживут, т.к. на пенсию скоро
поощрить | покарать
  KapitanNemo 18.09.2018 в 20:00:37   # 694314
Готов инвестировать в Apple или IBM.
поощрить | покарать
  Рамзес 18.09.2018 в 20:03:51   # 694316
поощрить | покарать
  Рамзес 18.09.2018 в 20:07:54   # 694317
Цитата: Сила от 18.09.2018 17:53:42
Нормальные люди в пенсионный фонд бабки не ложут или не ложАт, по хуй не суть, бабки надо вкладывать в оборот

Обязан отчислять даже если не трудоустроен,к 2020 все это примут. А так да свой личный пенсионный фонд - матрас.
поощрить | покарать
  Walter 18.09.2018 в 20:09:49   # 694318
Много лет назад когда деревья были большими, а молоко и колбаса настоящими. В гости к нам приехал из аула один Ата. Сразу скажу не родной. Так вот когда он сидел и уже пил чай дома, я услышал его разговор с моим отцом. Ата говорил что зачем тебе вот вся эта мебель в квартире , ковры , хрусталь и т.д. . Продай купи скот разный ( в то время мы держали скот, в т.ч. И у него ) крупный и мелкий и давай ко мне, в стадо и отару. Буду говорит держать и пусть размножается. А чё разумно вроде. Только говорит если сдохнет я отвечать не буду. Аналогия. Чем нацбанк отличается от Аташки.
поощрить (3) | покарать
  leksi 18.09.2018 в 20:17:18   # 694321
да их уже передали частным банкам, теперь пройдет пару лет и банки обьявят себя банкротом и плакали денежки пенсионеров,
поощрить | покарать
  Oxotnik 18.09.2018 в 21:00:10   # 694331
Цитата: leksi от 18.09.2018 20:17:18
да их уже передали частным банкам, теперь пройдет пару лет и банки обьявят себя банкротом и плакали денежки пенсионеров,

А владельцы этих банков не исключено что просто подставные лица заинтересованных...
поощрить | покарать
1 1
2 2
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь