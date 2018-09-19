Банк Астаны лишен лицензии

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danilov 19 Сентября 2018 в 10:59:07
Постановление № 214 принято 18 сентября 2018 года. Банковскую лицензию от 20 апреля 2015 года
№ 1.1.32 отобрали по основаниям, предусмотренным подпунктами в), г) и м-1) пункта 1 статьи 48 закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", за систематическое (три и более раза в течение 12 последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям, систематическое (три и более раза в течение 12 последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов, а также невыполнение крупным участником банка требований уполномоченного органа по дополнительной капитализации, с 19 сентября 2018 года.
"Ввиду низкой доли активов и обязательств Банка в совокупных активах и обязательствах банковского сектора (1,0 процент) лишение Банка лицензии не несет рисков для других финансовых организаций.
Приказом председателя Национального Банка № 352 от 18 сентября 2018 года назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления банком. Временная администрация банка осуществляет свою деятельность в период до назначения ликвидационной комиссии банка", - сообщили в НБ РК.
С 19 сентября 2018 года прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого Банка, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, зачислением поступающих в банк денег.
Национальный Банк Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обратится в суд с заявлением о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) банка. С даты лишения банка лицензии требования кредиторов к банку могут быть предъявлены только в ликвидационном производстве, за исключением требований, связанных с текущими расходами на содержание банка.
Банк является участником системы обязательного гарантирования депозитов физических лиц, в связи с чем депозиторам в установленном порядке будет выплачено гарантийное возмещение. По всем интересующим вопросам можно обратиться к руководителю временной администрации Зинуллиной Джемме Мухамбетовне по телефону +7 (727) 259-60-60.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/bank-astanyi-lishen-litsenzii-353878/
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