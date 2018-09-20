Айдан Карибжанов: Мы хотим понять, в какой стране будем жить через пять лет

Куле здесь понимать? Вы (правительство и иже с ними) целенаправленно ведете страну в глубокую жопу. Потому что временщики, и "болеете" за страну только читая речи по бумажке. Меньше надо языком молоть, и больше делать. А все ваши умные комментарии, речи, вопросы и прочее - пустое пиздоБ"ольство.