Айдан Карибжанов: Мы хотим понять, в какой стране будем жить через пять лет

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 20 Сентября 2018 в 10:59:20
Миссией Kazakhstan Growth Forum была заявлена выработка решений, способствующих повышению конкурентоспособности. На форум из Астаны специально прилетел вице-премьер Ерболат Досаев - обсудить ситуацию в экономике с бизнес-сообществом. Он посвятил доклад структурным и институциональным проблемам Казахстана, рассказал об экономических приоритетах страны и поделился планами по структурной трансформации.
Становитесь номадами!
- Мы считали, что значительное снижение налоговой нагрузки позволит бизнесу лучше себя чувствовать. Бизнес будет больше платить, и мы сможем реализовывать много замечательных проектов, увеличим расходы на социальную сферу. Но де-факто мы вошли в новый период кризиса. Ожидаемого экономического эффекта мы не получили, - признал Ерболат Досаев.
Вице-премьер объяснил, что сейчас 44% бюджета страны составляют социальные расходы, через три года эта сумма достигнет 48%. Инвестиционная часть бюджета очень маленькая, порядка 14%.
В этих условиях большие надежды на оживление экономики правительство возлагает на финансовый сектор и сельское хозяйство, сообщил заместитель премьер-министра, вызвав оживление аудитории.
- Разбудите нас через пять лет и спросите, что делается с банковской системой. Скорее всего, ответ будет таким: её спасают. То же самое будет с агросектором. Мы его уже не раз спасали, - иронично прокомментировал экономист Рахим Ошакбаев, директор Центра прикладных исследований TALAP.
Заместитель главы правительства посоветовал бизнесменам выходить на внешние рынки. Сейчас 70% казахстанского бизнеса, по оценкам вице-министра, ориентировано на государственные закупки и закупки квазигосударственного сектора.
- Я считаю, что исключительная перспектива для казахстанского бизнеса - стать номадами, - подытожил он.
Где план Б?
Быть номадом – замечательная вещь, но ещё лучше – жить в атмосфере стабильности, - похоже, так думают участники Kazakhstan Growth Forum. Руководители крупных казахстанских компаний назвали главной угрозой для своего бизнеса волатильность валютного курса.
В зале – предприниматели из рейтинга «50 богатейших бизнесменов» журнала Fobres Kazakhstan, которых трудно упрекнуть в отсутствии пассионарности. Новым рынкам всегда рады. Так, крупный производитель напитков в Казахстане, компания RG Brand продает соки в России, недавно открыла филиал в Узбекистане, присматривается к западному Китаю и Азербайджану. Ее глава Кайрат Мажибаев задал риторический вопрос, что будет делать правительство, если цены на нефть рухнут или торговые войны России и Запада будут развиваться по ещё более жесткому сценарию?
- Есть ли у правительства план Б? Мы, бизнесмены, так и не поняли, - посетовал Кайрат Мажибаев. - Очень было популярно говорить о дедолларизации, о том, чтобы заменить доллар на тенге. Но сейчас речь уже идет о дерублизации. Мы не смотрим утром на курс тенге - мы смотрим на курс рубля! Это был год упущенных возможностей и приобретённых серьёзных угроз, связанных прежде всего с российским фактором.
Кайрата Мажибаева поддержал Айдан Карибжанов, председатель совета директоров и мажоритарный акционер инвестиционной компании Visor Holding с активами в телекоммуникационной, строительной, фармацевтической и финансовой отраслях в странах СНГ и Юго-Восточной Азии.
- Много факторов, которые, собственно говоря, от нас не зависят. Например, цены на нефть, то, что происходит в России. Риски приходят совсем не оттуда. Не стоит ставить больших задач на будущее. Лучше приготовиться к плану Б, где будут учтены все риски, связанные с санкциями, с экспортом, - добавил Карибжанов.
Модератор панельной дискуссии, глава финансового холдинга Centras Group Ельдар Абдразаков отметил, что «рубль для нас является основным таргетом, хотим мы этого или нет», а «экономика Казахстана, по большому счёту, идентична экономике России», проиллюстрировав свою речь слайдом с изображением Тимона и Пумбы из мультфильма «Король Лев».
В зале даже прошёл интерактивный опрос на тему, что волнует казахстанский бизнес. Участники Kazakhstan Growth Forum поставили дерублизацию в тройку «головных болей» для бизнеса, наряду с коррупцией и поиском профессиональных сотрудников.
«Зависимость угнетает», - объяснил в кулуарах форума собственник Astana Group Нурлан Смагулов.
- Конечно, мы сильно зависим от российского импорта. Но вы видите саму постановку вопроса? Мы – зависим. Хотелось бы, чтобы мы не зависели от курса рубля, а была бы какая-то договорённость о совместном таргетировании. Сейчас, когда что-то делают в Российской Федерации, нас абсолютно не спрашивают. Мы просто как фолловер, следуем, находясь за кормой, - дополнил бизнесмен.
- Мы не знаем, что делать дальше. Может, это какой-то поколенческий кризис или общая ситуация в стране, в экономике, где нет ясных ориентиров, куда двигаться. Мы хотим понять, в какой стране будем жить через пять лет, через десять лет, пятнадцать. А понимания - нет, оно очень эклектичное. Экономического вектора не просматривается, - резюмировал Айдан Карибжанов, добавив, что, раз уж ничего другого у страны не получается, всегда можно вернуться к простой и понятной вещи – привлечению иностранных инвестиций.
https://forbes.kz/process/businessmen/kayrat_majibaev_byila_dedollarizats iya_a_seychas_rech_idet_o_derubliza tsii/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Рулон Обоев 20.09.2018 в 11:14:18 # 694533
Простая и понятная вещь - продавать страну. На большее мысль не тянет.
Цитата: vvka от 20.09.2018 11:01:37аккуратнее с высказываниями ,ваша цитата может расцениваться как публичный призыв к свержению существующего строя
Куле здесь понимать? Вы (правительство и иже с ними) целенаправленно ведете страну в глубокую жопу. Потому что временщики, и "болеете" за страну только читая речи по бумажке. Меньше надо языком молоть, и больше делать. А все ваши умные комментарии, речи, вопросы и прочее - пустое пиздоБ"ольство.
Куле здесь понимать? Вы (правительство и иже с ними) целенаправленно ведете страну в глубокую жопу. Потому что временщики, и "болеете" за страну только читая речи по бумажке. Меньше надо языком молоть, и больше делать. А все ваши умные комментарии, речи, вопросы и прочее - пустое пиздоБ"ольство.
МишкаНаСевер 20.09.2018 в 12:53:13 # 694542
Уже скоро наступит
http://bibliotekar.kz/kurs-lekcii-po-istorii-kazahstana/tema-hiii-kazahstan-2030.html
Цитата: МишкаНаСевер от 20.09.2018 12:53:13Из статьи понял, что 8 лет простили всем.
В смысле как будем жить?!
Уже скоро наступит
http://bibliotekar.kz/kurs-lekcii-po-istorii-kazahstana/tema-hiii-kazahstan-2030.html
В смысле как будем жить?!
Уже скоро наступит
http://bibliotekar.kz/kurs-lekcii-po-istorii-kazahstana/tema-hiii-kazahstan-2030.html
MишаМашкевич 20.09.2018 в 13:16:07 # 694544
Банковский сектор это отражение реалии страны. Тратим больше, чем можем. США точно также живёт,НО это мировая валюта. Он может иметь силу и делать обороты, кульбиты. А чтобы мы могли валюту утрести, экономика должна быть нормальной. Чтобы за цифрами стояло что то реальное(однозначно не банки).
Реальная стоимость доллара повышена. Зачем это делается, бюджет растягивают, воруют хрен их разберёшь.
Возьмём список форбс! Что они конкретно сделали для нашей страны? Открывали молы, строили дома класса люкс, продавали готовую нефть китайцам и т. Д.? Как инвестор поверит в страну где не хотят иметь отношения к длинным деньгам? Как они поверят в нас, если весь смысл товарно денежной политики сводится привезти из чайна и продать с маржой здесь. Куда не гляньте быстрые деньги хотят. Никто из этого списка не хочет инвестироваться в 20 лет здесь. Почему? Ясень пень почему.
Банки работают по этой же схеме. Большие %, короткое время. Поэтому все дорого у нас.