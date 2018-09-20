Как снять «рублевое проклятие» с тенге? И нужно ли?

Цитата: Vostok1 от

Прошлый раз отмазались на нефть, сейчас на рубль, на что можно будет отмазаться в следующий раз? Прошлый раз отмазались на нефть, сейчас на рубль, на что можно будет отмазаться в следующий раз?

Думаю на рашку,вот мне интересно если бакс принять как свою валюту цены упадут и зарплаты наверное вырастут .