Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Можно ли не платить кредит клиентам Банка Астаны?
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 20 Сентября 2018 в 17:49:58
АСТАНА, 20 сен — Sputnik. Если банк закрывается, можно не платить кредит? Не платить долги по кредиту нельзя.

"Закон о банках требует, что обязательства по погашению основного долга, вознаграждения, а также неустойки в виде штрафа, пени исполняются согласно заключенным договорам. Договор продолжает действовать до полной выплаты долга перед банком", — пояснили в Нацбанке.

Платежи осуществляются по "старым" реквизитам банка.
Зачисление поступающих в банк денег контролирует временная администрация банка. В том числе возвращенных заемщиками по ранее выданным кредитам.

"Учитывая изложенное, в целях недопущения увеличения долговой нагрузки по обязательствам перед Банком необходимо осуществлять погашение задолженности в объеме и сроки, установленные условиями договоров займа", — подчеркивают специалисты Нацбанка.

Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/economy/20180920/7298912/bank-astany-klienty-kak-byt.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пришелец 20.09.2018 в 17:55:00   # 694580
https://news.mail.ru/economics/34798567/ мы все оказались вкладчиками банка Астаны ,в который раз уже наши с вами деньги якобы вкладывают в прибыльные облигации и депозиты
поощрить (2) | покарать
  Дядя Нурик 20.09.2018 в 18:40:05   # 694584
Да. Лучше не платить тогда, когда они ещё не закрылись) Выделяют им миллиарды наших пенсионных, а они то за один тенге продаются, то банкротятся... и не несут ответственности за вклады никто. Валют транзит до сих пор взыскивает долги с граждан, а вот чтобы возвращали вклады- не слышно.
поощрить | покарать
  Dulat 20.09.2018 в 21:26:09   # 694590
у меня есть долг перед банком астаны , если есть желающие вытащить деньги из депозита банка астаны ,
вы закрываете мой кредит перед банком а я вам наличкой ,
с моим интересом конечно
поощрить | покарать
  Dulat 20.09.2018 в 21:27:17   # 694591
пишите мне в личико
поощрить | покарать
  Dulat 20.09.2018 в 21:29:36   # 694592
2,5 ляма
поощрить | покарать
  Dior 20.09.2018 в 21:52:50   # 694594
Quote:
"Учитывая изложенное, в целях недопущения увеличения долговой нагрузки по обязательствам перед Банком необходимо осуществлять погашение задолженности в объеме и сроки, установленные условиями договоров займа"

Господа заемщики, не платите кредиты пока Банк не рассчитается со всеми своими депозитариями. А то как им платить, то люди должны. А как народу деньги вернуть, так уже три месяца морозят уроды и законные деньги не возвращают
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь