Можно ли не платить кредит клиентам Банка Астаны?

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danilov 20 Сентября 2018 в 17:49:58
"Закон о банках требует, что обязательства по погашению основного долга, вознаграждения, а также неустойки в виде штрафа, пени исполняются согласно заключенным договорам. Договор продолжает действовать до полной выплаты долга перед банком", — пояснили в Нацбанке.
Платежи осуществляются по "старым" реквизитам банка.
Зачисление поступающих в банк денег контролирует временная администрация банка. В том числе возвращенных заемщиками по ранее выданным кредитам.
"Учитывая изложенное, в целях недопущения увеличения долговой нагрузки по обязательствам перед Банком необходимо осуществлять погашение задолженности в объеме и сроки, установленные условиями договоров займа", — подчеркивают специалисты Нацбанка.
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Комментарии, по рейтингу, по дате
Дядя Нурик 20.09.2018 в 18:40:05 # 694584
вы закрываете мой кредит перед банком а я вам наличкой ,
с моим интересом конечно
"Учитывая изложенное, в целях недопущения увеличения долговой нагрузки по обязательствам перед Банком необходимо осуществлять погашение задолженности в объеме и сроки, установленные условиями договоров займа"
Господа заемщики, не платите кредиты пока Банк не рассчитается со всеми своими депозитариями. А то как им платить, то люди должны. А как народу деньги вернуть, так уже три месяца морозят уроды и законные деньги не возвращают