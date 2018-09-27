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Экономика
Доктора пять часов делали умирающему ребенку массаж сердца и спасли его!
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vladtr 27 Сентября 2018 в 15:46:51
Китайские доктора и медсестры пять часов подряд осуществляли сердечно-легочную реанимацию мальчику, у которого остановилось сердце, и спасли его. Об этом сообщило издание Daily Mail.



Инцидент произошел в городе Чанчжоу, провинция Цзянсу. Восьмилетнего Сяо Юя доставили в детскую больницу 20 сентября с острой сердечной недостаточностью. Состояние пациента ухудшалось, и врачи планировали перевезти его в более укомплектованную больницу в Шанхае. Однако неожиданно давление Юя резко упало, а сердце остановилось из-за молниеносного миокардита. Докторам удалось реанимировать ребенка, и его состояние стабилизировалось.

Но на следующее утро у него началась аритмия и состояние снова ухудшилось. Доктора связались с специалистами из Шанхая, чтобы им доставили оборудование для экстракорпоральной мембранной оксигенации — экстренного насыщения крови кислородом. Пока скорая помощь ехала из Шанхая, мальчику становилось все хуже и хуже: его сердце и дыхание остановились, а давление упало так низко, что доктора не могли его измерить.

Чтобы ребенок дожил до приезда скорой, около 30 врачей и медсестер пять часов по очереди проводили сердечно-легочную реанимацию. Благодаря постоянному массажу сердца мальчик дожил до прибытия оборудования. За это время медперсонал нажал на его грудную клетку более 30 тысяч раз.

«Мы сделали все, чтобы спасти мальчика, и было бы очень жалко, если бы мы сдались. Мы желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал доктор Ли Яминь, участвовавший в реанимации.

В настоящий момент Сяо Юй находится в детской больнице Шанхая при Фуданьском университете.

Источник: https://lenta.ru/news/2018/09/27/hero_doctors/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  инкогнито 27.09.2018 в 16:00:16   # 695635
Врачи с большой буквы!
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  sunroad777 27.09.2018 в 16:03:59   # 695637
Молодцы, настоящие врачи!!!
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  GoodZone 27.09.2018 в 16:05:19   # 695638
Я даже думать не хочу как в такой ситуации повели бы себя наши врачи... но хочется верить, что так же как и китайские... тем более "Казахстан поднялся на 44 место в мировом рейтинге эффективности здравоохранения." Мальчику выздоровления, врачам - удачи и всего самого наилучшего...
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