Тенге снова начал падать

Комментарии, по рейтингу, по дате
А что удивляться то...у нас, что есть экономика? Есть производство и т.п.? Рано или поздно мы будем жить как самые отсталые "государства" Африки...короче копье и стрелы пойду готовить...
Blackadder 28.09.2018 в 11:52:15 # 695737
Каздол - сокращенно?
Может он тогда падать перестанет?
Да и интегрироваться с казахстанским долларом и латинской графикой в евроцивилизацию будет куда быстрее, чем сейчас.
Кто за каздолл, поднимите руки!
Антибиотик 28.09.2018 в 12:46:57 # 695757
Цитата: Walter от 28.09.2018 12:31:27
Как сказал один еврей тэнгэ это фантики. Пиздец какой умный еврей.
Как сказал один еврей тэнгэ это фантики. Пиздец какой умный еврей.
Так тенге и выглядит, как фантики от конфет заморских!))) Мне Кыргызский сом нравиться)) чем-то на Евро и Рубль похож.