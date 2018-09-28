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Экономика
Тенге снова начал падать
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danilov 28 Сентября 2018 в 11:41:28
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Денис222 28.09.2018 в 11:46:58   # 695736
Снова начал падать? Как по мне, так он не переставал падать...
А что удивляться то...у нас, что есть экономика? Есть производство и т.п.? Рано или поздно мы будем жить как самые отсталые "государства" Африки...короче копье и стрелы пойду готовить...
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  Blackadder 28.09.2018 в 11:52:15   # 695737
А, почему бы нам не переименовать тенге в казахстанский доллар?
Каздол - сокращенно?
Может он тогда падать перестанет?

Да и интегрироваться с казахстанским долларом и латинской графикой в евроцивилизацию будет куда быстрее, чем сейчас.

Кто за каздолл, поднимите руки!
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  Денис222 28.09.2018 в 11:56:53   # 695739
Может лучше "валидолл"? Как вижу цены, так за сердце хватаюсь...
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  NZN 28.09.2018 в 12:30:56   # 695753
Вернулись к тому же курсу. Напрасное сдерживание тенге начиная с января 2016, потрачено время и очень жаль в пустую потраченные деньги нацфонда, т.е. народные
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  Walter 28.09.2018 в 12:31:27   # 695754
Как сказал один еврей тэнгэ это фантики. Пиздец какой умный еврей.
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  Антибиотик 28.09.2018 в 12:46:57   # 695757
Цитата: Walter от 28.09.2018 12:31:27
Как сказал один еврей тэнгэ это фантики. Пиздец какой умный еврей.


Так тенге и выглядит, как фантики от конфет заморских!))) Мне Кыргызский сом нравиться)) чем-то на Евро и Рубль похож.
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