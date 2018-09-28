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В Казахстане закрываются мелкие обменные пункты.
Гоги80 28 Сентября 2018 в 14:29:51
В Казахстане стремительно закрываются мелкие обменные пункты валют. Их деятельность для владельцев становится нерентабельной. Об этом команде «Избранного за неделю» рассказали в Ассоциации обменных пунктов. По их подсчетам, только в Алматы за последнее время закрылись 10% всех обменников. Причиной таких изменений в Ассоциации считают высокую конкуренцию с крупными игроками, растущие требования со стороны Национального банка в части укрепления и защищенности объектов, а также волатильность на валютном рынке. При постоянных скачках курса обменники часто несут убытки, рассказал председатель профильной Ассоциации Арчин Галимбаев.
Арчин ГАЛИМБАЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ КАЗАХСТАНА:
- Выживают все-таки более крупные игроки в этом рынке, в этом бизнесе. Им проще, потому что уже и клиенты наработанные и проще реагировать на какие-то изменения, чем придет человек со стороны и будет пробовать заработать на этом деньги. С такой волатильностью, как сейчас, это очень сложно.
Источник: astanatv.kz
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