Топ 5 недооценённых валют

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danilov 28 Сентября 2018 в 14:34:51
Эксперт указал, что на укрепление рубля повлияло решение Центробанка повысить ставку и отказаться от закупки валюты. Кроме того, поддержку рублю оказывает макроэкономическая стабильность, передает РБК.
Ветошка подчеркнул, что российский рынок наименее подвержен внешним шокам. Он также отметил и сильные стороны российской экономики, среди которых высокие реальные ставки, положительное сальдо текущего счета, хороший бюджетный баланс и высокий коэффициент резервного покрытия.
По мнению экономиста, в будущем рубль будет демонстрировать положительную динамику и может укрепиться до 60 рублей за доллар. При этом негативное влияние на российскую валюту оказывают санкции, поскольку американские инвесторы отказываются от инвестиций в активы страны.
В тройку недооцененных валют также вошли турецкая лира и колумбийский песо. В топ-5 переоцененных валют попали чешская крона, южнокорейская вона, тайский бат, доллар и швейцарский франк.
https://iz.ru/794129/2018-09-28/rubl-voshel-v-troiku-samykh-nedootcenennykh-valiut