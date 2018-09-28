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Экономика
Топ 5 недооценённых валют
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danilov 28 Сентября 2018 в 14:34:51
Российский рубль включили в тройку самых недооцененных мировых валют, его стоимость на 15% слабее «справедливого курса», говорится в обзоре Deutsche Bank, составленного экономистом Кристианом Ветошкой.

Эксперт указал, что на укрепление рубля повлияло решение Центробанка повысить ставку и отказаться от закупки валюты. Кроме того, поддержку рублю оказывает макроэкономическая стабильность, передает РБК.

Ветошка подчеркнул, что российский рынок наименее подвержен внешним шокам. Он также отметил и сильные стороны российской экономики, среди которых высокие реальные ставки, положительное сальдо текущего счета, хороший бюджетный баланс и высокий коэффициент резервного покрытия.

По мнению экономиста, в будущем рубль будет демонстрировать положительную динамику и может укрепиться до 60 рублей за доллар. При этом негативное влияние на российскую валюту оказывают санкции, поскольку американские инвесторы отказываются от инвестиций в активы страны.

В тройку недооцененных валют также вошли турецкая лира и колумбийский песо. В топ-5 переоцененных валют попали чешская крона, южнокорейская вона, тайский бат, доллар и швейцарский франк.

https://iz.ru/794129/2018-09-28/rubl-voshel-v-troiku-samykh-nedootcenennykh-valiut
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 28.09.2018 в 16:51:02   # 695820
А где наша валюта? Получается рубль должен стоить в районе 6-6,3 тенге? Мы же вроде всегда примерно в одном коридоре были? И вдруг такое... ПОЧЕМУ?
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