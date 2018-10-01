Спор по Карачаганаку: подписано соглашение о выплате 1,7 млрд долларов в пользу РК

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 01 Октября 2018 в 17:33:23
Правительство Казахстана и консорциум Karachaganak Petroleum Operating (KPO) подписали соглашение о принципах урегулирования спора о калькуляции доходов с продажи нефти. Совокупная денежная ценность урегулирования составляет для Казахстана свыше 1,7 млрд долларов, из которых в ближайшие годы государство получит около 1,3 млрд долларов, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
"Сегодня Правительство Республики Казахстан в лице Министерства энергетики, Министерства финансов и полномочного органа – ТОО "PSA", а также акционеры Карачаганакского проекта в лице компаний "Эни", "Шелл", "Шеврон", "Лукойл" и "КазМунайГаз" достигли принципиальных договорённостей по дружественному урегулированию спора по Индексу объективности. Стороны подписали соглашение о принципах, закрепляющее основные условия урегулирования", – говорится в сообщении Минэнерго.
В соглашении о принципах прописаны условия урегулирования спора и обязательства для обеих сторон. В частности:
Консорциум выплатит Казахстану денежную компенсацию в размере 1,1 млрд долларов
Будут внесены изменения в механизм раздела продукции в окончательном соглашении о разделе продукции, что обеспечит Казахстану дополнительные доходы от проекта в размере около 415 млн долларов до 2037 года при цене на нефть 80 долларов за баррель
Консорциум предоставит Казахстану долгосрочный заём сроком на 10 лет для строительства инфраструктурного проекта в размере 1 млрд долларов либо выплатит эквивалентную ценность займа (в случае отказа республики от займа) в сумме около 200 млн долларов.
Также Правительство договорилось о принятии консорциумом обязательств по своевременной реализации важных для будущего развития Карачаганака инвестпроектов. Предварительно объём инвестиций оценивается в сумме до 5 млрд долларов с возможным дополнительным приростом доходов для Казахстана до 2037 года около 23,5 млрд долларов.
Также стороны договорились о возможных поставках углеводородного сырья (нефти и газа) на коммерческих условиях для местных НПЗ и для развития газохимического комплекса в Западно-Казахстанской области.
"Это были очень сложные переговоры с консорциумом, которые продолжались около трёх лет. Столь длительный срок свидетельствует не только об их сложном содержании и характере, но и о том, что мы ставили во главу угла прежде всего экономические интересы государства и, соответственно, настаивали на максимизации выгоды для республики в рамках переговоров", – отметил министр энергетики Канат Бозумбаев.
Он также добавил, что мирное урегулирование спора отражает приверженность страны к дружественному разрешению возникающих споров со стратегическими партнёрами в соответствии с положениями, предусмотренными в контракте.
"На сегодня мы согласовали основные принципы урегулирования и до конца текущего года планируем завершить сделку, подписав окончательное соглашение об урегулировании спора. В дополнение хочу особо отметить, что для нас было важно урегулировать данный спор, поскольку он вносил неопределённость в дальнейшее развитие Карачаганакского проекта. В этой связи одним из принципиальных элементов данных договорённостей является принятие обязательств консорциумом по своевременной реализации важных инвестиционных проектов для будущего развития Карачаганака", – заключил министр.
Соглашение о принципах, которое устанавливает обязательства для обеих сторон планировали подписать 19 сентября, но сроки были сдвинуты из-за назначения Бахыта Султанова акимом Астаны.
Ранее министр энергетики сообщал, что ожидаемое соглашение об урегулировании спора о калькуляции доходов от продажи углеводородов между Казахстаном и акционерами консорциума KPO предусматривает компенсацию за недополученную прибыль страны за прошлые периоды, финансирование строительства НПЗ и инвестиции в поддержание уровня добычи на месторождении. 19 июня 2018 года сообщалось, что для поддержания текущего уровня добычи на Карачаганаке консорциум компаний Karachaganak Petroleum Operating инвестирует 1,5 млрд долларов. Для урегулирования спора также обсуждается проект будущего расширения на месторождении.
О разногласиях между Правительством РК и подрядчиком Карачаганакского проекта, связанных с калькуляцией доли по разделу продукции, стало известно в апреле 2016 года. В конце 2016 года Казахстан подал заявление в арбитраж.
Разногласия по Карачаганаку основываются на измерении "индекса объективности", который, согласно соглашению о разделе продукции (СРП), подписанному в 1997 году, определяет, сколько прибыли получает консорциум и сколько – Правительство Казахстана. Он рассчитывается, чтобы позволить международным нефтяным гигантам вернуть свои инвестиции, прежде чем отдать прибыль государству. Как сообщала Financial Times со ссылкой на источники, консорциум KPO предложил Казахстану заплатить около 300 млн долларов для урегулирования разногласий с Правительством страны по Карачаганаку, Казахстан отверг это предложение.
Карачаганакское газоконденсатное месторождение расположено в Бурлинском районе ЗКО Республики Казахстан. Разработкой и освоением месторождения занимается консорциум Karachaganak Petroleum Operating B.V., в который входят British Gas (29,25%), Eni (29,25%), Сhevron (18%), "Лукойл" (13,5%) и "КазМунайГаз" (10%).
https://informburo.kz/novosti/spor-po-karachaganaku-podpisano-soglashenie-o-vyplate-17-mlrd-dollarov-v-polzu-rk.html
Комментарии, по рейтингу, по дате