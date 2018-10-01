Назарбаев поручил крупным компаниям построить по объекту в Туркестанской области

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danilov 01 Октября 2018 в 17:34:03
Президент Казахстана поручил представителям крупных компаний построить по одному объекту в Туркестанской области, сообщает пресс-служба акима региона.
Нурсултан Назарбаев провёл совещание по вопросам социально-экономического развития региона с участием крупных предпринимателей и представителей Правительства РК. Он отметил, что государство постоянно оказывает поддержку предпринимателям, и теперь настал их черёд внести свой вклад в развитие страны.
"К примеру, Александру Беловичу, руководителю строительной компании "Базис-А" глава государства поручил построить в Туркестане здание театра. А одному из руководителей компании ERG – известному миллиардеру Патоху Шодиеву президент поручил построить в Туркестане музей тюркских народов. Перед председателем правления АО "НК "КазМунайГаз" Сауатом Мынбаевым поставлена задача по возведению стадиона в соответствии с международными требованиями", – сообщили в пресс-службе.
Также глава государства поручил холдингу BI Group под руководством Айдына Рахимбаева возвести Центр казахских ханов, биев и батыров, а строительной фирме "Хайвилл Казахстан" – жилой комплекс. Национальная компания "Қазақстан темір жолы" обязалась построить Дворец молодёжи, АО "KEGOC" – мини-музей Ходжи Ахмеда Яссауи.
"АО "Казпочта" запустит в Туркестане современное почтовое отделение и цифровой офис, а АО "Казахтелеком" внедрит Smart-технологии. В свою очередь, предприниматель Данияр Абылгазин пообещал построить водноспортивный комплекс, а Нурлан Смагулов – открыть автосалон. АО НАК "Казатомпром" также окажет финансовую поддержку Туркестану, внесут свой вклад и турецкие компании", – отметили в пресс-службе.
Ещё несколько предпринимателей выразили свою готовность построить в Туркестане больницу и колледж. Президент записал, кому поручено строительство новых объектов.
"В связи с ростом населения города и объёма туристов акимату совместно с фондом "Самрук-Казына", Министерством по инвестициям и развитию поручаю рассмотреть вопросы реконструкции вокзала Туркестана, увеличения его пропускной способности, а также строительства аэропорта и обеспечения авиаперевозок", – сказал Президент Казахстана.
19 июня Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании Туркестанской области. Шымкент наряду с Астаной и Алматы вошёл в число казахстанских городов с населением свыше одного миллиона человек и получил статус города республиканского значения. Областным центром Туркестанской области стал город Туркестан.
https://informburo.kz/novosti/nazarbaev-poruchil-krupnym-kompaniyam-postroit-po-obektu-v-turkestanskoy-oblasti.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
БакеБакеБаке 01.10.2018 в 20:48:47 # 696136
в тех песках бесследно исчезнет не один миллиард долларов и толку не будет
Как бы ни было пусть строят. А там посмотрим.
Они же будут строит из своего кармана.
Тендеров нет. Они же АО , ТОО, МП, И т.д.
Короче частники.
Правильно, как бы там не было.
Пусть строят !
Цитата: Джимбо от 01.10.2018 21:50:29
Они то построят, но не значит что отдадут это все безвозмездно на баланс города. Нифига. Стадион будет приносить прибыль, театр тоже думаю. Так что не боитесь за частников. Они разбогатели за счет государственных тендеров расходов, ну и нас с вами)) Тем более что Казпочта, Казахтелеком, Казатомпром, Казмунайгаз - это компании с гос участием, они входят в состав САМРУК КАЗЫНА
Они то построят, но не значит что отдадут это все безвозмездно на баланс города. Нифига. Стадион будет приносить прибыль, театр тоже думаю. Так что не боитесь за частников. Они разбогатели за счет государственных тендеров расходов, ну и нас с вами)) Тем более что Казпочта, Казахтелеком, Казатомпром, Казмунайгаз - это компании с гос участием, они входят в состав САМРУК КАЗЫНА
Бля, пусть построят.
Дальше видно будет.