Назарбаев поручил крупным компаниям построить по объекту в Туркестанской области

Они то построят, но не значит что отдадут это все безвозмездно на баланс города. Нифига. Стадион будет приносить прибыль, театр тоже думаю. Так что не боитесь за частников. Они разбогатели за счет государственных тендеров расходов, ну и нас с вами)) Тем более что Казпочта, Казахтелеком, Казатомпром, Казмунайгаз - это компании с гос участием, они входят в состав САМРУК КАЗЫНА