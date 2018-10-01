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Экономика
Рубль крепнет, нефть дорожает, а тенге слабеет
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danilov 01 Октября 2018 в 21:36:00

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  Dulat 01.10.2018 в 21:45:28   # 696140
нефть падает --- тенге дешевеет
--- бензин дорожает
нефть дорожает-- бензин дорожает
-- тенге дешевеет
рубль падает --- тенге дешевеет
рубль поднялась -- тенге дешевеет

где логика
где экономика
по каким законам ведется курс тенге
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  ЛиКа 01.10.2018 в 22:43:40   # 696151
Цитата: Dulat от 01.10.2018 21:45:28
нефть падает --- тенге дешевеет
--- бензин дорожает
нефть дорожает-- бензин дорожает
-- тенге дешевеет
рубль падает --- тенге дешевеет
рубль поднялась -- тенге дешевеет

где логика
где экономика
по каким законам ведется курс тенге
- закон стабильности и предсказуемости )))
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  Snake666 02.10.2018 в 00:05:47   # 696158
Это какой-то там голландский синдром, недавно такое читал где-то. Типа когда всё хорошо, случается парадокс и экономика рушится. Кажись на 365.kz Вот лепят!
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