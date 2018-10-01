Рубль крепнет, нефть дорожает, а тенге слабеет

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danilov 01 Октября 2018 в 21:36:00
Комментарии, по рейтингу, по дате
--- бензин дорожает
нефть дорожает-- бензин дорожает
-- тенге дешевеет
рубль падает --- тенге дешевеет
рубль поднялась -- тенге дешевеет
где логика
где экономика
по каким законам ведется курс тенге
Цитата: Dulat от 01.10.2018 21:45:28- закон стабильности и предсказуемости )))
нефть падает --- тенге дешевеет
--- бензин дорожает
нефть дорожает-- бензин дорожает
-- тенге дешевеет
рубль падает --- тенге дешевеет
рубль поднялась -- тенге дешевеет
где логика
где экономика
по каким законам ведется курс тенге
нефть падает --- тенге дешевеет
--- бензин дорожает
нефть дорожает-- бензин дорожает
-- тенге дешевеет
рубль падает --- тенге дешевеет
рубль поднялась -- тенге дешевеет
где логика
где экономика
по каким законам ведется курс тенге