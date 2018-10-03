Кошелёк без тайны: как казахстанцы будут рассказывать государству о своём имуществе

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едридмадрид 03 Октября 2018 в 09:30:33
- По предварительным данным, в 2020 году количество лиц, которые будут предоставлять декларацию, составит 12 млн 900 тыс. человек. Среди них городское население – 7,4 млн человек, сельское – 5,5 млн, – сказал на брифинге в правительстве заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Мади Такиев. – При вхождении в систему декларирования будет предоставляться так называемая входная декларация «Форма №250», где будет отражаться всё имущество физического лица, его кредиторская, дебиторская задолженность, налично-денежные, банковские счета по состоянию на 31 декабря 2019 года. Предусмотрено два срока предоставления декларации: до 15 июля – те, кто сдаёт на бумаге, и до 15 сентября – все те, кто в электронном виде. Далее ежегодное представление формы, это будет «Форма №260». Это краткая декларация, её будут предоставлять студенты, мы так думаем, пенсионеры и люди, которые получают заработную плату без каких-либо движений по имуществу, земле и транспорту. И расширенная декларация – там будут все доходы, в том числе которые были получены при реализации имущества, земли, инвестиционного золота и так далее. То есть будет две декларации: одна короткая и одна расширенная.
Декларацию обязаны будут подавать совершеннолетние граждане Казахстана, оралманы и лица, имеющие вид на жительство; несовершеннолетние, имеющие зарегистрированное на них имущество или полученные ими доходы; иностранцы – при наличии на территории РК имущества или доли участия. Предполагается, что краткую декларацию представит около 70% населения – это учителя, пенсионеры, студенты и наёмные работники.
Налоговики планируют позаботиться о декларантах, создав механизм формирования предварительно заполненной декларации на основе данных уполномоченных государственных органов. Аналогичная форма будет создана на сайте E-gov в кабинете налогоплательщика, где декларация будет создаваться автоматически.
По мнению властей, «всеобщее налоговое декларирование создаст систему эффективного контроля доходов и имущества физических лиц для борьбы с теневой экономикой и коррупционными проявлениями».
- У нас первоначальная входная форма. Все население – 12,9 млн человек – представляет декларацию. Дальнейший учёт доходов и расходов начинается с этого момента. Наступает 2022 год. Налогоплательщик приобретает имущество. Тогда мы можем задать вопрос: откуда ты его приобрел? Когда зашёл в систему всеобщего декларирования, у тебя не было таких денег, и за два года ты их не заработал. Соответственно, где-то что-то взял и недопоказал, недоплатил и так далее, – заявил Такиев.
КГД планирует реализацию в информационных системах механизма формирования предварительно заполненной декларации на основе данных уполномоченных государственных органов, что упростит заполнение декларации физическим лицом, а также будет стимулировать представление деклараций в электронном виде.
Эксперты уже увидели во всеобщем декларировании некоторые сложности.
- Пока сложно представить, как жители отдалённых районов и одинокие престарелые люди будут отчитываться государству. И как скромные доходы наших граждан помогут в борьбе с теневой экономикой и коррупционными проявлениями, ведь это лишь первые шаги на пути к прозрачности экономических процессов, – отмечает глава Uchet.kz Максим Барышев. – Во всеобщем декларировании, конечно, есть свои плюсы. По крайней мере, необходимость заполнения деклараций повысит финансовую грамотность населения. А это значит, что каждый из нас научится соотносить доходы и расходы, правильно распределять деньги и планировать.
Такиев отметил, что опыт работы с декларациями у фискальных органов уже есть. Отчёты о доходах ежегодно сдают госслужащие. По итогам прошлого года установлено порядка 1100 нарушений – это те, «кто представил декларации позже срока или недопоказал какие-то сведения».
- По ним принимаются меры административного характера. Все материалы направлены в суды. На сегодняшний день мы обработали порядка 70% от этого количества, – пояснил Такиев. – По уклонению у нас в соответствии с кодексом предусмотрено: первое – предупреждение, второе – привлечение к административной ответственности. Штраф там порядка 50 МРП – это для госслужащих.
https://forbes.kz/process/expertise/koshelek_bez_taynyi_1538360013/
Комментарии, по рейтингу, по дате
И второй вопрос, нахрена все это нужно? в аулах нет работы,скотину продал вот и весь доход, во многих местах до сих пор нет газа и водопровода, зато сука мы будем все деклалировать свои доходы
Sr. Leonsio 03.10.2018 в 11:00:47 # 696347
GogaAshkenaz 03.10.2018 в 12:06:01 # 696363