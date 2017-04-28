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Фотоотчёты
Made in China: как кипит работа на китайских фабриках
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Гость 29 Апреля 2017 в 13:38:34
В современном мире найдётся немного людей, которые никогда не покупали китайские товары.

По статистике, примерно каждая пятая вещь, которую вы берёте в руки, была произведена в Китае.



Фото: fototelegraf.ru

Фабрика по производству латексных масок и декораций Jinhua Partytime Latex Art and Crafts Factory в Цзиньхуа в провинции Чжэцзян.



Фабрика по производству средств индивидуальной защиты компании Lakeland Industries в Вэйфане в провинции Шаньдун.



Конвейер на фабрике в Лохэ в провинции Хэнань.



Работник осматривает алюминиевые слитки на экспорт в порту в Циндао в провинции Шаньдун.



Конвейер на игрушечной фабрике в районе Паньюй города Гуанчжоу провинции Гуандун.



Работницы сортируют хлопок на текстильной фабрике в Суйнине в провинции Сычуань.



Работница раскрашивает копилки на фабрике по производству керамических изделий в провинции Фуцзянь.



Фабрика по производству рождественских декораций в Иу в провинции Чжэцзян.



Фабрика компании Dailywin Watch Products в Дунгуане в провинции Гуандун.



Маски Дональда Трампа на фабрике по производству латексных масок и декораций Jinhua Partytime Latex Art and Crafts Factory в Цзиньхуа в провинции Чжэцзян.



Работница набивает мягкие игрушки на фабрике в Ухане в провинции Хубэй.



Текстильная фабрика в Сянъяне в провинции Хубэй.



Текстильная фабрика в Хуайбэе в провинции Аньхой.



Работницы сортируют искусственный жемчуг на фабрике по его производству в провинции Чжэцзян.



Рабочие-мигранты фасуют мелки на игрушечной фабрике в Дунгуане в провинции Гуандун.



Игрушечная фабрика в Ляньюньгане в провинции Цзянсу.



Представительницы народа цян собирают чайные листья на плантации в Яане в провинции Сычуань.



Текстильная фабрика в Суйнине в провинции Сычуань.



Рабочие из Северной Кореи изготавливают футбольные бутсы на фабрике в Даньдуне.



Пищевая фабрика в Ичане в провинции Хубэй.



Производство соевого соуса традиционным методом на фабрике в Цзиньцзяне в провинции Фуцзянь.
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