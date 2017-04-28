Made in China: как кипит работа на китайских фабриках

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Гость 29 Апреля 2017 в 13:38:34
По статистике, примерно каждая пятая вещь, которую вы берёте в руки, была произведена в Китае.
Фото: fototelegraf.ru
Фабрика по производству латексных масок и декораций Jinhua Partytime Latex Art and Crafts Factory в Цзиньхуа в провинции Чжэцзян.
Фабрика по производству средств индивидуальной защиты компании Lakeland Industries в Вэйфане в провинции Шаньдун.
Конвейер на фабрике в Лохэ в провинции Хэнань.
Работник осматривает алюминиевые слитки на экспорт в порту в Циндао в провинции Шаньдун.
Конвейер на игрушечной фабрике в районе Паньюй города Гуанчжоу провинции Гуандун.
Работницы сортируют хлопок на текстильной фабрике в Суйнине в провинции Сычуань.
Работница раскрашивает копилки на фабрике по производству керамических изделий в провинции Фуцзянь.
Фабрика по производству рождественских декораций в Иу в провинции Чжэцзян.
Фабрика компании Dailywin Watch Products в Дунгуане в провинции Гуандун.
Маски Дональда Трампа на фабрике по производству латексных масок и декораций Jinhua Partytime Latex Art and Crafts Factory в Цзиньхуа в провинции Чжэцзян.
Работница набивает мягкие игрушки на фабрике в Ухане в провинции Хубэй.
Текстильная фабрика в Сянъяне в провинции Хубэй.
Текстильная фабрика в Хуайбэе в провинции Аньхой.
Работницы сортируют искусственный жемчуг на фабрике по его производству в провинции Чжэцзян.
Рабочие-мигранты фасуют мелки на игрушечной фабрике в Дунгуане в провинции Гуандун.
Игрушечная фабрика в Ляньюньгане в провинции Цзянсу.
Представительницы народа цян собирают чайные листья на плантации в Яане в провинции Сычуань.
Текстильная фабрика в Суйнине в провинции Сычуань.
Рабочие из Северной Кореи изготавливают футбольные бутсы на фабрике в Даньдуне.
Пищевая фабрика в Ичане в провинции Хубэй.
Производство соевого соуса традиционным методом на фабрике в Цзиньцзяне в провинции Фуцзянь.
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