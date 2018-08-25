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Фотоотчёты
Метро Ташкента, август 2018
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danilov 25 Августа 2018 в 15:41:53
The Guardian опубликовала фото Ташкентского метро.
До июня 2018 года в Ташкентском метро было запрещено снимать. Но с глобальными изменениями в стране и этот запрет был снят.
Фотографии сделал Amos Chapple (Амос Чаппль), новозеландско-американский фотограф.


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https://www.theguardian.com/cities/gallery/2018/aug/24/uzbekistan-secret-underground-tashkent-metro-in-pictures

Ташкентский метрополитен состоит из 3 линий, 29 станций:

- Чиланзарской (12 станций, открыта в 1977 г.)

- Узбекистанской (11 станций, открыта в 1984 г.)

- Юнусабадской (6 станций, открыта в 2001 г.)

В данный момент идёт строительство ещё 2 линий:

- Сергелийской (6 станций)

- Кольцевой (35 станций)

Также в даннный момент строится продолжение Юнусабадской линии - 2 станции.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 25.08.2018 в 16:28:17   # 691268
До июня 2018 года в Ташкентском метро было запрещено снимать.

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