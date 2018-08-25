Метро Ташкента, август 2018

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danilov 25 Августа 2018 в 15:41:53
До июня 2018 года в Ташкентском метро было запрещено снимать. Но с глобальными изменениями в стране и этот запрет был снят.
Фотографии сделал Amos Chapple (Амос Чаппль), новозеландско-американский фотограф.
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https://www.theguardian.com/cities/gallery/2018/aug/24/uzbekistan-secret-underground-tashkent-metro-in-pictures
Ташкентский метрополитен состоит из 3 линий, 29 станций:
- Чиланзарской (12 станций, открыта в 1977 г.)
- Узбекистанской (11 станций, открыта в 1984 г.)
- Юнусабадской (6 станций, открыта в 2001 г.)
В данный момент идёт строительство ещё 2 линий:
- Сергелийской (6 станций)
- Кольцевой (35 станций)
Также в даннный момент строится продолжение Юнусабадской линии - 2 станции.